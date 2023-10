Krieg in Israel: Ministerpräsident Netanjahu besucht Grenzgebiet zu Gaza – „Die nächste Stufe kommt“

Von: Bettina Menzel

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu besuchte am Samstag das Grenzgebiet zum Gazastreifen und stellte seine Soldaten auf die „nächste Stufe“ ein. Der News-Ticker.

Hamas-Terrorangriff in Israel : Tausende Todesopfer, die meisten von ihnen Zivilisten.

: Tausende Todesopfer, die meisten von ihnen Zivilisten. Dieser News-Ticker zum Krieg in Israel wird laufend aktualisiert.

zum wird laufend aktualisiert. Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch aus Israel. Aktuell ist die Lage nicht vollständig zu überblicken. Daher lassen sich nicht alle Informationen zum Krieg in Israel, zur Hamas und zum Gazastreifen unmittelbar unabhängig überprüfen.

Be‘eri – Erstmals seit dem Massaker der islamistischen Hamas reiste der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstag in das Grenzgebiet zum Gazastreifen. Der Regierungschef habe sich im Kibbutz Be‘eri sowie in Kfar Aza ein Bild von den zerstörten Häusern nach dem „schrecklichen Massaker“ gemacht, hieß es nach dem Besuch aus seinem Büro. „Seid ihr bereit für die nächste Stufe?“, fragte Netanjahu einem Bericht der Jerusalem Post zufolge die anwesenden Soldaten und ergänzte: „Die nächste Stufe kommt.“

Benjamin Netanjahu, der Ministerpräsident von Israel, spricht während seines Besuchs im Kibbutz Be‘eri und im Kibbutz Kfar Aza mit Mitgliedern der Israel Defense Forces (IDF). © Avi Ohayon/GPO/+++ dpa-Bildfunk +++

Netanjahu besucht Soldaten im Grenzgebiet zu Gaza – „nächste Stufe“ im Israel-Krieg steht bevor

Dass der Regierungschef seit dem Terrorangriff bislang noch nicht in das Gebiet an der Grenze zum Gazastreifen gereist war, hatte in Israel teils Kritik hervorgerufen. Zuvor hatte der Ministerpräsident bereits angekündigt, der Krieg werde Zeit in Anspruch nehmen und schwierig werden. Beobachter werteten dies als Vorbereitung der Öffentlichkeit auf eine Bodenoffensive des israelischen Militärs im Gazastreifen. „Wir sind alle bereit“, schrieb Netanjahu zu dem Besuch auf der Plattform X (vormals Twitter).

Die Terrororganisation Hamas hatte am vergangenen Samstag einen überraschenden Angriff auf Israel gestartet und über 1300 Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten. Zudem verschleppten die Terroristen etwa 150 Menschen aus Israel in den Gazastreifen. Als Reaktion auf den Hamas-Angriff nahm die israelische Armee den Gazastreifen unter Dauerbeschuss. Auf palästinensischer Seite kamen bislang mindestens 2200 Menschen ums Leben, wie das von der radikalislamischen Hamas geführte Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte.