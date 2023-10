Gegenschlag im Israel-Krieg: Satellitenfotos zeigen Ausmaß der Luftschläge im Gazastreifen

Von: Christoph Gschoßmann

Israel bombardiert den Gazastreifen, um an der Hamas Rache zu nehmen. Vorher-Nachher-Satellitenfotos zeigen das Ausmaß der Zerstörung.

Tel Aviv - Israel schlägt zurück, und das mit großer Härte: Bereits kurz nach den Angriffen der Hamas begann die israelische Armee mit ersten Gegenschlägen im Gazastreifen. Bald schon wurde die Zone großflächiger bombardiert. Satellitenfotos und ein Video mit Vorher-Nachher-Fotos zeigen das Ausmaß der Zerstörung in Gaza.

Seit der Veröffentlichung am Sonntag (16. Oktober 2023) haben über 100.000 Menschen das Video gesehen. Es zeigt verschiedene Orte in Gaza, die nach der Bombardierung in Schutt und Asche liegen. Ein Luftbild scheine die am 9. Oktober getroffene Ahmed-Yassin-Moschee in Gaza-Stadt zu zeigen, analysierte das US-Portal Newsweek.

Laut Angaben aus Gaza wurden bereits 2800 Palästinenser getötet. Fast die Hälfte der Zivilbevölkerung des Gaza-Streifens ist nach Schätzung des UN-Nothilfebüros OCHA inzwischen auf der Flucht.

Ein Satellitenfoto von Gaza-Stadt nach den israelischen Luftangriffen. © picture alliance/dpa-Bildfunk/Satellite image ‚2023 Maxar Technologies/AP

Israel bereitet sich auf Bodenoffensive vor

Das israelische Militär attackiere weiter die Infrastruktur der Hamas und suche aktiv nach den Verstecken ihrer Führungsleute, erklärte Armeesprecher Jonathan Conricus am frühen Dienstagmorgen (17. Oktober). So wurde bei einem Luftangriff der Chef des Schura-Rats der Hamas, Osama Mazini, getötet, wie die Armee zuvor bekanntgab. Dieser sei für die Gefangenen der Hamas verantwortlich gewesen und habe terroristische Aktivitäten gegen Israel geleitet.

Der Schura-Rat wählt das Politbüro der Hamas, die oberste Entscheidungsinstanz der im Gazastreifen herrschenden Organisation. Das israelische Militär bereitet sich derweil weiter auf eine mögliche Bodenoffensive in Gaza vor.

Nach Terrorangriff aus Gaza: Israel will Hamas „zerstören“

Israel will nach eigenen Angaben die im Gazastreifen herrschende Hamas zerstören, die bei dem Terrorangriff auf Israel mehr als 1400 Menschen getötet hat. Zudem wurden laut Armeeangaben nach neuesten Angaben mindestens 199 Personen in den Gazastreifen verschleppt. Laut eines Sprechers des militärischen Arms der Hamas wurden zwischen 200 und 250 Menschen entführt.

Im Krieg gegen die Hamas setzt Israel offenbar auch auf neue Technologie. Der ‚Iron Beam‘ könnte das Kräfteverhältnis deutlich machen. (cgsc mit dpa)