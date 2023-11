Israels Armee spürt Hamas-Lager nahe Freizeitpark in Gaza-Stadt auf

Von: Christoph Gschoßmann

Israel rückt weiter in den Gaza-Streifen vor. Die Armee entdeckt dabei ein Lager nahe eines Freizeitparks und zerstört einen Tunnel-Eingang.

Gaza-Stadt - Die Armee Israels rückt im Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen weiter vor. Während der laufenden Bodenoffensive der Streitkräfte in der Küstenenklave wurden von der Terrororganisation genutzte Tunnel und Waffenlager in der Nähe eines Vergnügungsparks und einer Universität im Gazastreifen gefunden. Dies gab Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag (7. November) bekannt. Israels Einheiten seien „derzeit in den Tiefen“ der Stadt und übten „großen Druck“ auf die dort herrschende Terrororganisation aus. „Wir verzeichnen Erfolge, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns.“

Nahe einer Universität: Israel findet Chemikalen, RPGs und Sprengstoff

Demnach fand eine Fallschirmjägerbrigade eine Tunnelöffnung in der Nähe eines Vergnügungsparks. Dabei soll es sich um einen Logistiktunnel handeln. Wie Major Roi, ein Kommandeur in Sayeret Tzanhanim, erklärte, hätten Süezialeinheiten aus Israel die Röhre jetzt gesprengt. „Die Öffnung wurde zerstört und wir beabsichtigen, dies an jedem Ort zu tun, an den wir gelangen“, fügte Roi hinzu. Die Fallschirmjägerbrigade und die 7. Brigade entdeckten außerdem eine Tunnelöffnung und ein Waffenlager in der Nähe einer Universität. Dort förderten sie unter anderem Chemikalien, Raketenwerfer und Sprengstoff zutage.

Ein weit verzweigtes System unter Gaza: Eine Spezialeinheit soll die Eingänge der Hamas-Tunnel im Israel-Krieg aufspüren. © Abed Rahim Khatib/Imago/NurPhoto

Der Kommandeur des 202. Bataillons, Oberstleutnant Almog, nannte den Fund sehr „bedeutend“. Die Röhre unter der Uni führe anscheinend zu einem ganzen Tunnelsystem. Man werde die Infrastruktur zerstören, hieß es. Viele Waffen seien in Moscheen, Kindergärten und Wohngebieten versteckt gewesen. Der jüngste Fund sei „ein weiterer Beweis dafür, dass die Hamas-Terrororganisation Einrichtungen und die Zivilbevölkerung zynisch als menschlichen Schutzschild für die Bedürfnisse der Terrororganisation nutzt“, so Konteradmiral Hagari.

Israel hat mehr als 100 Zugänge zu Tunneln zerstört

Seit Beginn des Militäreinsatzes griffen die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben 14.000 Ziele im Gazastreifen an. Unter anderem seien in dem vergangenen Monat mehr als 100 Zugänge zu Tunneln zerstört und zahlreiche Hamas-Kommandeure getötet worden, sagte Militärsprecher Hagari. Zudem hätten israelische Einheiten mittlerweile über 4000 Waffen zerstört.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte zuvor in einer Fernsehansprache gesagt: „Die Hamas stellt fest, dass wir an Orte gelangen, von denen sie dachte, dass wir sie nie erreichen würden“. Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer Gruppen bei Massakern und Angriffen im israelischen Grenzgebiet mehr als 1400 Menschen getötet und zahlreiche Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Die israelischen Streitkräfte flogen daraufhin Luftangriffe und rückten mit Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist nach Angaben des Hamas-kontrollierten Gesundheitsministeriums auf mehr als 10.300 gestiegen. Die Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. (cgsc mit dpa)