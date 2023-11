Mossad-Chef Barnea: Der Mann hinter dem Hamas-Deal gilt als Netanjahu-Gegner

Von: Stefan Schmid

Seit 2021 ist David Barnea Direktor des Mossad. Der Leiter des mächtigen Geheimdiensts Israels begehrte in der Vergangenheit gegen die Pläne Netanjahus auf.

Tel Aviv – Als am 7. Oktober die Hamas in Israel einfiel und ihre terroristischen Anschläge verübte, stand auch der israelische Geheimdienst Mossad schnell im Mittelpunkt. Die sonst so gut informierte Institution wurde von dem Beginn des Krieges in Israel kalt erwischt und stand und steht dementsprechend in der Kritik. Nichtsdestoweniger kam Mossad-Chef David Barnea beim Deal mit der Hamas zur Freilassung der Geißeln eine wichtige Rolle zu.

Mossad-Direktor Barnea schon vor Gaza-Krieg kritisch gegenüber Netanjahu

Dass der Mossad auf die Anschläge der Hamas unvorbereitet war, hat nicht zu einem besseren Verhältnis zwischen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem Direktor des Mossad, David Barnea, beigetragen. Doch es war wohl ohnehin schon seit längerem nicht von uneingeschränkten gegenseitigen Wohlwollen geprägt. Zumindest Barnea gilt keineswegs als Freund des eingeschlagenen Kurses Netanjahus in der Innenpolitik.

Im Zuge der Massenproteste gegen die umstrittene Justizreform soll David Barnea Treffen mit Mossad-Leuten einberufen haben, in denen er sich gegen die Reform ausgesprochen haben soll. Israelische Medien berichteten von zwei ihnen bekannten Sitzungen, in denen Barnea seinen Mitarbeitenden im Hinblick auf etwaige Folgen der Justizreform versicherte: Wenn es zu einer Verfassungskrise kommt, werde ich auf der richtigen Seite der Geschichte stehen – aber so weit sind wir noch nicht.“

Barnea gilt als Liberaler und steht damit der teils aus rechtsnationalen Parteien bestehenden Regierungskoalition wohl kritisch gegenüber. Den Angehörigen des Mossad, abgesehen von den Führungspersonen, stellte er frei, sich an den Protesten gegen die Justizreform zu beteiligen. Kernkritikpunkt an der Reform ist eine Schwächung des Obersten Gerichtshofs und damit eine Stärkung des Parlaments. Kritiker sehen die Gewaltenteilung im israelischen Staat in Gefahr.

Barnea mit Schlüsselrolle beim Deal mit der Hamas

Seit dem Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel setzte sich Barnea dann mit Hochdruck für einen Deal mit der terroristischen Organisation ein, um die Freilassung der Geiseln zu erwirken. Schon am 9. November traf sich der Mossad-Chef mit dem CIA-Direktor William Burns und dem katarischen Ministerpräsidenten Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani in Doha. Dabei wurden Möglichkeiten einer Feuerpause sowie zur Freilassung von Geiseln besprochen.

Barnea gilt nun als einer der Hauptverantwortlichen des erfolgreich abgeschlossenen Deals. Damit hat er sich auch gegenüber Netanjahu durchgesetzt, der lange eine rein militärische Lösung bevorzugt haben soll. Hinter der Zukunft des Mossad-Direktors dürfte aufgrund der Versäumnisse rund um den 7. Oktober dennoch ein Fragezeichen stehen. Ob und welche Konsequenzen schlussendlich gezogen werden, dürfte sich erst nach einer Entspannung der Lage zeigen, denn auch Netanjahus Position gilt nicht gerade als gefestigt. (sch)