Schwere Vorwürfe gegen Israel: Palästinenser sprechen von Misshandlungen

Von: Marcus Giebel

Im Zuge der Feuerpause kommen auch Palästinenser aus israelischer Gefangenschaft frei. Einige berichten von Torturen hinter Gittern.

Jerusalem – Täglich gab es mitten im Israel-Krieg gute Nachrichten. Denn die Feuerpause wurde dazu genutzt, um in Etappen immer wieder Geiseln aus dem Gazastreifen zurück in die Heimat zu holen. Es sind vor allem Frauen – auch viele Ältere – und Kinder, die beim Hamas-Angriff am 7. Oktober verschleppt wurden und nun wieder in Freiheit leben dürfen.

Feuerpause im Nahostkonflikt: Palästinenser in israelischen Gefängnissen misshandelt?

Ihnen gehören in diesen Tagen die Schlagzeilen. Verständlich. Dass im Gegenzug inhaftierte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freikommen, geht da beinahe unter. Dabei haben auch sie eine quälende Zeit durchlebt. Und einige von ihnen erheben schwere Vorwürfe. Von Misshandlungen während der Haft ist die Rede.

Die BBC etwa will mit sechs Freigelassenen gesprochen haben, die allesamt angaben, hinter Gitter geschlagen worden zu sein. Einer Frau wurde demnach sogar eine Vergewaltigung angedroht. Zudem habe sie mitbekommen, wie andere Insassen mit Tränengas bearbeitet worden seien.

Geiselübergabe: Ein Mitarbeiter vom Roten Kreuz übernimmt eine Seniorin aus den Händen der Hamas-Kämpfer - als Teil des Deals mit Israels. © IMAGO / UPI Photo

Israel-Krieg: Palästinensischem Häftling sollen beide Hände gebrochen worden sein

Ausführlicher zu Wort kommt Mohammed. Der 18-Jährige weiß nach eigenen Angaben gar nicht, warum er überhaupt inhaftiert war. Den Gefängniswärtern wirft er vor, sie hätten ihm Hände und Beine brechen wollen. Seine Hände sind während des Gesprächs tatsächlich bandagiert und laut zwei Ärzten in Großbritannien gebrochen.

„Am Anfang war es sehr schmerzhaft. Aber nachdem ich wusste, dass sie gebrochen sind, habe ich sie nicht mehr genutzt. Nur noch, wenn ich auf die Toilette musste“, schildert er die Tortur. Andere Insassen hätten ihm beim Essen, Trinken und im Bad geholfen.

Die israelische Strafvollzugsbehörde Shabas bestreitet jedoch, dass die Verletzungen aus der Zeit in Haft stammen. Ein veröffentlichtes Video zeigt Mohammed auf dem Weg zu einem Bus – offenbar bei seiner Freilassung. Darin sind seine Hände zumindest nicht bandagiert, im gefilmten Ausschnitt jedoch auch nur ganz kurz sichtbar.

Israel und der Kampf mit der Hamas: Gefangener offenbar von Hund angegriffen

Der Teenager aus dem Westjordanland berichtet auch, dass Hunde auf die Insassen losgelassen worden seien. Zwar habe das Tier in seinem Fall einen Maulkorb getragen, aber dennoch Kratzer auf seinem Körper hinterlassen. Die BBC veröffentlicht ein Foto, das entsprechende Spuren zeigt, wobei deren Ursprung nicht zu verifizieren ist.

Seit dem 7. Oktober habe sich das Verhalten der Wärter deutlich geändert, betont Mohammed: „Sie haben unsere Matratzen, unsere Kleidung, unsere Kissen rausgeholt und das Essen auf den Boden geworfen. Die Leute hatten Angst.“

Misshandlungen in Israels Gefängnissen? „Schlimm behandelt, vor allem nach Kriegsbeginn“

Einen Wandel machte auch Ahmed seit dem Tag des Hamas-Angriffs aus. Der 17-Jährige saß nach eigenen Angaben zwölf Monate hinter Gitter, weil er bei Protesten Steine auf israelische Sicherheitskräfte geworfen hatte. „Sie nehmen die Menschen wahllos gefangen“, schimpft er im Gespräch mit CBS.

Unter seinen Mitinsassen seien viele Kinder gewesen, manche erst zwölf Jahre alt. „Sie wurden schlimm behandelt, vor allem, nachdem der Krieg begann“, berichtet Ahmed. Ihnen sei Besteck und Teller weggenommen worden, Decken und Kissen, die Kleidung. „Wenn es geregnet hat, haben sie die Abdeckungen an unseren Fenstern entfernt“, legt er nach.

Laut dem US-Sender stellte die israelische Strafvollzugsbehörde klar, alle Minderjährigen in Gewahrsam seien gemäß einem Gerichtsbeschluss inhaftiert worden, „nachdem sie schwerer Verbrechen verschiedener Art, darunter Mord, Körperverletzung oder Werfen von Sprengstoff angeklagt wurden“.

Ankunft in Ramallah: Die aus israelischer Haft entlassenen Palästinenser werden mit einem Bus ins Westjordanland gefahren. © Ayman Nobani/dpa

Palästinenser in israelischer Haft: Behandlung verstößt offenbar gegen Völkerrecht

Amnesty International verweist auf den palästinensischen Anwalt Hassan Abadi, der demnach seit dem 7. Oktober wöchentlich mindestens vier Häftlinge in Israel besucht. Den Insassen werde Zugang ins Freie verweigert, sie müssten während der Häftlingszählung auf dem Boden knien, ihr persönlicher Besitz – darunter neben Büchern und Briefen auch Damenbinden – werde beschlagnahmt und teilweise verbrannt.

Laut dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz wurden Familienbesuche wochenlang ausgesetzt. Die israelische Menschenrechtsorganisation HaMoked listet für Dezember 7677 sogenannte „Sicherheits-Häftlinge“. Deren Behandlung in den Haftanstalten verstoße gegen „ihr Recht auf Gleichheit, Würde, Familienleben, Bildung und mehr und damit gegen das Völkerrecht“. Bei den allermeisten von ihnen handele es sich um Gefangene aus den besetzten Palästinensergebieten.

Die Zahl der inhaftierten Palästinenser sei seit dem Hamas-Angriff trotz der jüngsten Freilassungswelle deutlich gestiegen, informiert Human Rights Watch. Darunter seien Dutzende Frauen und viele Kinder. Mohammed und Ahmed gehören zu den Glücklichen, die diese Zeit hinter sich haben. Um jetzt davon zu berichten, wie es ihnen angeblich hinter Gittern ergangen ist. (mg)