Union zum Umgang mit Hamas-Unterstützern in Deutschland: „Sie gehören ausgewiesen!“

Von: Bona Hyun

Der Israel-Konflikt führt auch in Deutschland zu Spannungen. Die Unionsfraktion will Verbreiter von Antisemisimus zur Rechenschaft ziehen.

Berlin – Die CDU/CSU-Fraktion fordert ein härteres Vorgehen gegen Hamas-Unterstützer in Deutschland. „Ausländische Staatsbürger, die in Deutschland Hass gegen Juden säen, verwirken ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland, sie gehören ausgewiesen. Das Aufenthaltsrecht stellt dafür bereits Instrumente zur Verfügung. Diese müssen konsequent angewandt werden“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz zu Merkur.de von IPPEN.MEDIA.

Israel-Konflikt: Unionsfraktion fordert hartes Vorgehen gegen Hamas-Sympathisanten

In den vergangenen Tagen kam es wiederholt zu pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland. So versammelten sich trotz eines Versammlungsverbots etwa 1.000 Befürworter von Hamas-Befürwortern am Sonntagnachmittag (15. Oktober) auf dem Potsdamer Platz in Berlin. „Die Bilder antisemitischer Demonstrationen auf unseren Straßen sind unerträglich. Solche Handlungen darf unser Land nicht dulden. Jedem muss klar sein: Wer sich bei uns antisemitisch äußert, wird dafür zur Rechenschaft gezogen“, so Lindholz.

Auch in Deutschland gibt es Hamas-Unterstützer. Die Union fordert ein härteres Durchgreifen. © Alexander Franz/imago

„Ausnahmslos alle Menschen, die in unserem Land leben, tragen Verantwortung dafür, dass die Anerkennung des israelischen Staates und der Schutz des jüdischen Volkes untrennbar zu Deutschland gehören. Das Existenzrecht Israels ist unverhandelbar. Wer das nicht akzeptieren will, der muss die Konsequenzen des Straf- und Versammlungsrechts, aber auch des Aufenthalts- und des Einbürgerungsrechts tragen“, unterstrich Lindholz. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte einen knallharten Kurs gegen Befürworter der Hamas-Anschläge „Wer gegen Israel hetzt, soll mit mindestens sechs Monaten Haft rechnen müssen“, sagte Dobrindt der Bild am Sonntag.

Nach Israel-Konflikt: Bundesregierung will Hamas-Sympathisanten ausweisen

Mit ihrer Forderung sind die Unionsparteien nicht alleine. Vor einigen Tagen hatte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sich bereits für eine Ausweisung von Hamas-Unterstützern in Deutschland ausgesprochen. Es würde konsequent gegen Unterstützer der Terrororganisation vorgegangen, sagte sie der Bild am Sonntag. Es gebe null Toleranz für antisemitische und israelfeindliche Hetze sowie Gewalt, so Faeser. „Wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten zur Ausweisung von Hamas-Unterstützern nutzen.“

Zuspruch bekam Faeser jüngst auch von Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne). „Wer den Terror der Hamas in Deutschland öffentlich feiert und Antisemitismus verbreitet, der muss Konsequenzen spüren“, sagte Habeck der Deutschen-Presse-Agentur (dpa) am Dienstag (17. Oktober). Faeser habe bereits Konsequenzen angekündigt. „Die müssen jetzt schnell folgen“, so Habeck.

Folgen für Israel-Hasser: Ist eine Abschiebung aus Deutschland überhaupt möglich?

In der Praxis hat eine schnelle Ausweisung von Hamas-Unterstützern jedoch hohe Hürden. Eine Ausweisung sei von der Schwere des Falles abhängig, sagte Anuscheh Farahat, Professorin für Migrationsrecht, im Interview mit dem Spiegel. Farahat erklärt zudem, dass ausgewiesene Personen nicht in allen Fällen abgeschoben werden kann. „Eine Ausweisung bedeutet, dass die Person keinen Aufenthaltstitel mehr in Deutschland hat und damit verpflichtet ist, auszureisen“, sagte Farahat.

Der Hamas-Angriff auf Israel hat Folgen für das jüdische Leben auch in der Bundesrepublik. Das Bundeskriminalamt (BKA) rechnet mit einer Protestwelle gegen jüdische Einrichtungen und Gebetshäuser. Dies gehe aus einem internen Lagebild hervor, berichten Kölner Stadt-Anzeiger und Bild-Zeitung übereinstimmend. Neben Demonstrationen seien auch Proteste vor US-Einrichtungen, insbesondere in Berlin, sowie vor US-Militärstützpunkten zu erwarten, heiße es dort. Der Schutz jüdischer Einrichtungen wurde daher erhöht, erklärte BKA-Präsident Holger Münch. Auch das Bundesinnenministerium geht von einer „erhöhten Gefährdungslage“ in Deutschland aus. (bohy)