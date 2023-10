Mission „wichtiger denn je“: Warum aktuell ein deutsches Marine-Schiff vor Libanon im Einsatz ist

Von: Sandra Kathe

Die Marine-Korvette „Oldenburg“ ist noch bis Monatsende für die UN-Mission Unifil im östlichen Mittelmeer im Einsatz.

Tel Aviv/Naqura – Während es im Grenzland zwischen Israel und dem Libanon zu gegenseitigen Angriffen zwischen israelischem Militär und der Hisbollah-Miliz kommt, sind vor der Küste Kräfte der UN-Friedenstruppen im Einsatz. Diese kamen nicht erst durch die aktuellen Unruhen in die Gegend, sondern sind im Rahmen einer Mission namens „Unifil“ bereits seit über 40 Jahren zwischen dem Libanon und Israel aktiv. Unter ihnen befindet sich auch die Besatzung der Marine-Korvette „Oldenburg“.

Wie der NDR berichtet, soll das Marine-Schiff seinen Einsatz bereits im August 2023 begonnen haben und ist planmäßig noch bis Ende Oktober im östlichen Mittelmeer im Einsatz. Außerplanmäßige Einsatzanfragen, etwa aufgrund der aktuellen Gefechte rund um den Gazastreifen und die Konflikte mit der libanesischen Hisbollah-Miliz, gäbe es laut Einsatzführungskommando der Bundeswehr derzeit nicht.

Die Korvette „Oldenburg“ ist Mitte August von ihrem Heimathafen in Rostock-Warnemünde Richtung Mittelmeer aufgebrochen. © BildFunkMV/imago-images.de

UN-Mission im östlichen Mittelmeer: Auch 150 Einsatzkräfte der Bundeswehr im Einsatz

Ziel der Blauhelm-Mission sei seit Jahrzehnten die Sicherung des Friedens zwischen den Nachbarstaaten Libanon und Israel, die bereits seit vielen Jahrzehnten immer wieder in Konflikte geraten. Zu den Aufgaben der Einsatzkräfte zählt laut NDR etwa eine Kontrolle des Waffenschmuggels in der Region. Auslöser der UN-Mission war 1978 eine siebentägige Militäroffensive Israels gegen palästinensische Kämpfer im Südlibanon. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. In der aktuellen Lage erweise sich die Mission als „wichtiger denn je“.

Derzeit sind für Unifil etwa 10.250 Soldaten aus 44 Ländern rund um das Hauptquartier in Naqura im Südlibanon im Einsatz, darunter auch rund 150 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland. Laut NDR-Bericht habe der Bundestag zuletzt im Sommer das Mandat für den Unifil-Einsatz verlängert – nach aktuellen Vorgaben dürfen bis zu 300 Einsatzkräfte bis Ende Juni 2024 im Rahmen der Mission im Einsatz sein.

Marine-Schiff „Oldenburg“ vor der libanesischen Küste: Einsatz endet Ende des Monats

Hinweise, dass es aufgrund der aktuellen Entwicklung zu einer Verlängerung des Einsatzes der „Oldenburg“ kommen könnte, gebe es laut NDR derzeit nicht. Dennoch würde die Korvette vonseiten des Verteidigungsministeriums besonders aufmerksam überwacht, berichtete der Fernsehsender. Damit will die Militärführung verhindern, dass der aktuelle Konflikt das Schiff und seine Besatzung in bedrohliche Situationen bringt.

Laut Informationen vonseiten der UN sei es in der Umgebung des Hauptquartiers in Naqura am Wochenende bei Ausschreitungen zwischen Hisbollah und israelischen Truppen zu einem Beschuss gekommen. Verletzte habe es nicht gegeben. Im Rahmen des Kriegs in Israel ist die Bundeswehr in den vergangenen Tagen auch in die Evakuierung von deutschen Staatsbürgern aus Israel involviert. (saka mit AFP)