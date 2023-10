Israel versäumt Hamas-Anschlag: Wie der sorgfältig geplante Angriff zum Amoklauf wurde

Soldaten der israelischen Verteidigungskräfte vor einem bei dem Hamas-Angriff beschädigten Haus im Dorf Kfar Azza, Israel, am Dienstag. © Lorenzo Tugnoli/The Washington Post

Israel nimmt Verantwortung für den versäumten Angriff der Hamas. Die Organisation baute im Hintergrund ihre Fähigkeiten und Expertisen aus.

Tel Aviv – Am Morgen des 7. Oktober schalteten Hunderte von Hamas-Kämpfern ihre GoPros und Handys ein und begannen, den tödlichsten Angriff in der Geschichte Israels live zu übertragen, bei dem nach Angaben der israelischen Behörden mindestens 1.400 Menschen ermordet und fast 200 entführt wurden.

Was als gut organisierter Tarnkappenangriff begann, bei dem Drohnen eingesetzt wurden, um israelische Militärbeobachtungspunkte zu überrumpeln, entwickelte sich bald zu einem blutigen und chaotischen Amoklauf. Er unterstrich die Fähigkeit der Hamas zu ausgeklügelter Planung und wahllosem Töten, die Fähigkeit der Gruppe, Einzelheiten einer massiven Offensivoperation zu verbergen, und ihre Schwierigkeiten, die Kämpfer in den Griff zu bekommen, nachdem sie sich ihren Weg durch den israelischen Grenzzaun gebahnt hatten.



Sowohl nach palästinensischer als auch nach israelischer Auffassung war es ein überwältigender und unerwarteter Sieg der Hamas und eine Anklage gegen Israels gepriesene Militär- und Geheimdienste.



Hamas ist schockiert über mangelnden Widerstand Israels

Die politische Führung der Hamas im Exil erklärte, sie sei schockiert über den mangelnden Widerstand: „Wir hatten erwartet, dass wir eine kleinere Anzahl von Geiseln bekommen und zurückkehren würden, aber die Armee brach vor unseren Augen zusammen, was sollten wir tun?“ Ali Barakeh, ein in Beirut ansässiger Hamas-Vertreter, sagte am Montag in einem Interview mit der Washington Post.



„Die israelische Armee ist zu einem Papiertiger geworden“, so Barakeh weiter, „und deshalb war die Zahl der Geiseln so groß und die Zahl der israelischen Opfer so hoch.“



Miri Eisin, ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstoffizier der israelischen Streitkräfte, sagte, die Operation sei das Ergebnis von mindestens zwei Jahren Planung gewesen, einer Zeit, die zwei Konflikte zwischen den IDF und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad, einer kleineren militanten Gruppe im Gazastreifen, einschloss. Damals wurde die Hamas dafür kritisiert, dass sie bei der Ausschaltung der PIJ-Führer durch israelische Angriffe untätig blieb.



Ein Demonstrant trägt eine Hamas-Flagge bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten in Ramallah, in den besetzten Gebieten, am Freitag. © Lorenzo Tugnoli/The Washington Post

Israel versäumte den Anschlag – Hamas baute im Stillen Fähigkeiten aus

Das war Teil eines großen Schwindels, so Eisin, „um Israel in Selbstzufriedenheit zu wiegen“, während die Hamas Informationen sammelte und im Stillen ihre Fähigkeiten ausbaute. Die offensichtlichen Kenntnisse der Kämpfer über israelische Grenzstädte könnten zum Teil von den Tausenden von Gaza-Bewohnern stammen, die täglich die israelische Grenze überqueren, so Eisin, und in denselben Gemeinden, die überrannt wurden, ihr Geld verdienen.



„Bei denjenigen, die Israel angegriffen haben, handelt es sich nicht um terroristische Gruppen, sondern um eine Kommandobrigade, die zu einer großen Armee gehört, deren Mitgliederzahl in die Zehntausende geht und die im Laufe der Zeit mit Mitteln aufgebaut wurde, die für humanitäre Zwecke bestimmt waren“, sagte Meir Ben Shabbat, ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater Israels, und fügte hinzu, dass einige der Kämpfer „Daten über die Gebiete und Siedlungen, die sie überfallen haben“, mit sich führten.



In einem seltenen Memo an alle Mitarbeiter, das am Montag veröffentlicht wurde, übernahm Ronen Bar, der Direktor des israelischen Geheimdienstes Shin Bet, die Verantwortung für das Versäumnis, den Anschlag vorherzusehen: „Die Verantwortung liegt bei mir“, schrieb Bar. „Trotz einer Reihe von Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, waren wir leider nicht in der Lage, eine ausreichende Abschreckung aufzubauen, um den Anschlag zu vereiteln.“

Krieg in Israel: Hamas veröffentlichen wohl brutale Aufnahmen im Netz

Durch die Veröffentlichung von Aufnahmen des Angriffs auf ihrer Telegrammseite verstärkte die Hamas die psychologische Kriegsführung gegen Israelis und verherrlichte den Amoklauf für ihre Online-Anhängerschaft. „Zeit für Fotos“, sagte ein Kämpfer, der sein Handy auf eine Leiche richtete, deren Blut über den Bürgersteig lief. Ein anderer Mann in einer Splitterschutzweste schoss mit einem Gewehr in die Luft. Die Bewaffneten hielten Hunderte von Familien als Geiseln in ihren Häusern gefangen und zwangen einige von ihnen, sie zu füttern oder zuzusehen, wie sie Verwandte töteten, wie Zeugen berichteten.

Die Kämpfer verbrannten Leichen, enthaupteten einen Verwundeten mit einer Gartenhacke und schossen auf Autofahrer, als sie in Wohngebiete eindrangen. Dies geht aus stundenlangen Videoaufnahmen hervor, die das israelische Militär gesammelt hat und von denen einige am Montag an Journalisten weitergegeben wurden. Die Bilder konnten von The Post nicht unabhängig überprüft werden.

Israel-Konflikt: Hamas verschleppt Geiseln

Das israelische Militär hält eine Reihe von bewaffneten Kämpfern aus dem Gazastreifen fest, die es im Verlauf der Angriffe gefangen genommen hat, so Beamte, und die Gefangenen haben Material und Informationen geliefert, die nach wie vor geheim sind. Die Kämpfer hatten sich für einen längeren Einmarsch ausgerüstet, so die IDF am Montag.

„Sie kamen mit einer Menge an Lebensmitteln, Munition und medizinischer Hilfe“, sagte IDF-Sprecher Daniel Hagari. „Sie hatten nicht vor, nur für ein paar Stunden dort zu sein“. Doch die Aufnahmen, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen auch, wie die Hamas in Echtzeit mit ihrem schrecklichen Erfolg kämpft.

Während sich das Morden auf mehr als 20 israelische Städte und Kibbuzim ausweitete, zeigt ein Video, wie Kämpfer versuchen, eine große Gruppe verwundeter Geiseln mit zwei Leichen auf dem Rücksitz eines Pickups zusammenzupacken. Militante, die auf Motorrädern herbeiströmten, bemühten sich, Fahrzeuge zu finden, um ihre Geiseln zurück nach Gaza zu bringen. In Kfar Azza gingen die Kämpfer die Reihen der geparkten Autos ab, schlugen Scheiben ein und suchten nach einem, das sie stehlen konnten. Yaffa Adar, eine 85-jährige Großmutter aus der Gemeinde Nir Oz, wurde in einem Golfwagen über die Grenze gebracht.

Hamas-Sprecher erklärt Befreiung der Palästinenser als Ziel des Angriffs

Im Jahr 2011 tauschte Israel mehr als 1.000 palästinensische Gefangene gegen einen einzigen israelischen Soldaten aus. Wie israelische Behörden am Montag bestätigten, halten militante Palästinenser derzeit 199 Geiseln gefangen. „Dies war eine einzigartige Mischung aus modernster, disziplinierter Planung, kombiniert mit ... Barbarei und Brutalität“, sagte Shimrit Meir, ein ehemaliger hochrangiger Berater in der vorherigen israelischen Regierung.

Der Hamas-Vertreter Barakeh erklärte, Ziel des Angriffs sei es gewesen, „palästinensische Gefangene zu befreien, die israelische Aggression gegen die Al-Aqsa-Moschee zu stoppen und die Belagerung des Gazastreifens zu durchbrechen“. Stattdessen hat der Angriff zu beispiellosen israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen geführt, bei denen mehr als 2.700 Menschen getötet wurden, und einen Großteil der Welt hinter Israel versammelt, das sich auf eine groß angelegte Landinvasion vorbereitet.„Wir haben uns auf den Bodenangriff vorbereitet, wir haben keine Angst davor“, sagte Barakeh.

Israel droht Hamas: „Vergeltung üben“ – eskaliert Konflikt?

„Die Hamas glaubt, dass sie diese Operation, die sie als Angriff für ihre Freiheit bezeichnet, durchgeführt hat, und dass sie durch ihre Ränke den kommenden Krieg gegen Israel gewinnen wird“, sagte Eisin, der ehemalige IDF-Geheimdienstler. „Aber so wie die Hamas bei ihren Angriffen auf Zivilisten alle roten Linien überschritten hat, wird auch Israel Vergeltung üben“, sagte sie und prophezeite „einen Krieg, für den uns noch die Worte fehlen, um ihn zu beschreiben.“

Der Hamas-Angriff sei vor allem opportunistisch gewesen, so die Experten, eine Reaktion auf die politische Dysfunktion Israels und der Palästinenser. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und seine rechtsextreme Regierung hatten monatelang einen Plan zur Schwächung des Justizsystems seines Landes durchgesetzt und damit landesweite Proteste ausgelöst, auch unter Militärreservisten.

Nach Hamas-Angriff auf Israel: Palästinenser jubeln

Im Westjordanland stand die Palästinensische Autonomiebehörde - der langjährige Rivale der Hamas - kurz vor dem Zusammenbruch, da sie von vielen als mitschuldig an den israelischen Razzien angesehen wurde, die das Jahr 2023 zum tödlichsten Jahr für die Palästinenser in den besetzten Gebieten seit zwei Jahrzehnten gemacht haben. Die Behörde und ihr alternder Führer Mahmoud Abbas profitierten von den diplomatischen Bemühungen der USA um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien, die durch den Anschlag möglicherweise endgültig zum Scheitern gebracht wurden.



„Die Hamas wollte sich wichtig machen, und zu diesem Zweck verübte sie Gräueltaten“, sagte Anat Kurz, eine leitende Mitarbeiterin des israelischen Instituts für nationale Sicherheitsstudien. Als die Kämpfer vorübergehend Hunderte von Kilometern israelischen Territoriums einnahmen, freuten sich viele Palästinenser. „Wir haben endlich begriffen, dass Israel gebrochen werden kann“, sagte Ghassan Khatib, ein ehemaliger palästinensischer Politiker aus dem Westjordanland. Er glaubt, dass die Hamas die palästinensischen Parlamentswahlen gewinnen würde, wenn sie morgen abgehalten würden.

Dadouch berichtete aus Beirut und Hendrix aus Jerusalem.

Zu den Autoren Shira Rubin ist Reporterin der Washington Post mit Sitz in Tel Aviv. Sie berichtet über Nachrichten aus Israel, den palästinensischen Gebieten und der Region, mit Schwerpunkt auf Politik, Kultur, Wissenschaft und Frauengesundheit. Sarah Dadouch ist Nahost-Korrespondentin der Washington Post in Beirut. Zuvor war sie als Reuters-Korrespondentin in Beirut, Riad und Istanbul tätig. Steve Hendrix ist seit 2019 Leiter des Jerusalem-Büros der Washington Post. Er kam im Jahr 2000 zur Post und hat für so ziemlich jeden Bereich der Zeitung geschrieben: Foreign, National, Metro, Style, Travel, the Magazine. Er hat aus dem Nahen Osten, Europa, Afrika, Asien, Amerika und den meisten Ecken der Vereinigten Staaten berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 17. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.