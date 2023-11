Israels Armee hebt Hamas-Waffenlager und Waffenfabrik in Moschee aus

Von: Nils Hinsberger

In einer Moschee in Gaza will die israelische Armee ein Waffenlager der Hamas gefunden haben. Auch eine Produktionsstätte für Raketen soll sich im Keller befunden haben.

Tel Aviv – Ein Video der israelischen Armee soll ein Waffenarsenal und eine Produktionsstätte für Raketen der islamistischen Hamas im Keller einer Moschee im Gazastreifen zeigen, berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa). Israel sieht dies als Beweis, dass die Hamas zivile Einrichtungen für terroristische Zwecke nutze. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein weiteres Waffenlager der Hamas in einer Moschee in Gaza entdeckt. Israel sieht dies als Beweis für die terroristische Nutzung ziviler Einrichtungen. © AFP

„Unglaubliche Menge an Waffen“ in Waffenlager unter Moschee

Das vom israelischen Militär veröffentlichte Video zeigt eine ganze Reihe verschiedener Kriegswerkzeuge. Unter anderem sind Raketen und Mörsergranaten zu sehen. Doch der Keller wurde nicht nur als Lager für Waffen genutzt. Wie die israelische Armee mitteilte, seien dort auch Raketen hergestellt worden.

Der Fund der „unglaublichen Menge an Waffen“ im Keller der Moschee in der umkämpften Stadt Gaza sei ein erneuter Hinweis auf die Nutzung ziviler Einrichtungen durch die Terrororganisation Hamas. Diesen Vorwurf erhob Israel schon mehrere Male. Auch das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza soll nach israelischen Angaben von den Hamas zu terroristischen Zwecken genutzt worden sein.

Neben Waffenlager auch Hamas-Tunnel entdeckt

Das Waffenlager und die Produktionsstätte für Raketen sind aber nicht die einzigen Entdeckungen, die die israelische Armee im Keller der Moschee gemacht haben will. Auf dem Video ist auch ein vermeintlicher Eingang zu einem Tunnel zu sehen. Die Hamas nutzt die Tunnelsysteme für Hinterhalte im Krieg in Israel.

Die israelische Armee teilte außerdem mit, Soldaten hätten auch eine Waffenfabrik der Terrororganisation Islamischer Dschihad in dem Küstengebiet zerstört. Zudem nahmen sie eigenen Angaben zufolge Kommandozentralen der Hamas in Gaza ein. In den vergangenen Tagen habe man dort auch weitere Tunnel zerstört und Terroristen der Hamas „eliminiert“. (nhi)