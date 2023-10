Angriff auf Gaza-Krankenhaus: Gelöschte israelische Beiträge nähren Spekulationen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Für die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza macht Israel palästinensische Militante verantwortlich. Doch nun kommen neue Fragen auf, da israelisches Beweismaterial in sozialen Medien gelöscht wurde.

Tel Aviv – Die Explosion im Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza am Dienstag (17. Oktober) forderte Gesundheitsbehörden zufolge das Leben von mehr als 500 Menschen. Nach der massiven Explosion inmitten des Krieges in Israel beschuldigten lokale Medien, Behörden sowie viele muslimische Länder einen israelischen Luftangriff, der das Krankenhaus getroffen habe. Israel hingegen betonte, dass eine fehlgeschlagene Rakete der Militanten des palästinensischen „Islamischen Dschihads“ verantwortlich für die Explosion ist.

Krankenhaus-Explosion in Gaza: Wirbel um gelöschte Beiträge auf sozialen Medien

Doch gelöschte Beiträge wie etwa Videos belasten nun die israelische Darstellung und sorgen für Spekulationen rund um die Explosion im Krankenhaus. Hananya Naftali, der sich in einem Video selbst als ein Mitarbeiter der digitalen Task-Force des israelischen Militärs vorstellt, veröffentlichte kurz nach der Explosion einen Beitrag im Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Darin räumte er ein, die israelische Armee habe das Krankenhaus attackiert, da es von der Hamas als Stützpunkt genutzt werde. Dazu veröffentlichte er ein Video des Krankenhauses nach der Explosion und schrieb: „Mehrere Terroristen sind tot.“ Dieser Tweet wurde jedoch kurze Zeit später gelöscht.

Stattdessen veröffentlichte Naftali nun ein neues Video vom Moment der Explosion und sprach plötzlich von einer „mysteriösen Explosion in Gaza“. Später schrieb er auch, bei seinem ursprünglichen Beitrag habe es sich um einen falschen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters gehandelt. Allerdings hatte Naftali in seinem ursprünglichen Post keine Quelle angegeben. Der britisch-arabische Journalist Dilly Hussain schrieb außerdem, Naftali berichte schließlich direkt vom israelischen Militär. Seither sind auch Videos von Naftalis Hochzeit aufgetaucht, in denen der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu unterstreicht: „Naftali arbeitet für mich.“

Ausgebrannte Autos stehen vor dem Ahli Arab Krankenhaus, bei dem es am 17. Oktober zu einer Explosion gekommen war. © MAHMUD HAMS/AFP

Israel veröffentlicht Videobeweis zur Krankenhaus-Explosion: Und löscht später die Aufnahme

Nicht nur Naftali, sondern auch die offiziellen X-Accounts des Staates Israel und des israelischen Botschafters in den USA, Michael Herzog, löschten ein Video. Darin zeigte das israelische Militär Aufnahmen von einer Raketensalve in Richtung Israel, die offenbar von den Militanten des sogenannten „Islamischen Dschihads“ abgefeuert wurde. Zu sehen ist tatsächlich, wie eine Rakete in der Ferne in die andere Richtung fliegt und anscheinend wieder in Gaza aufschlägt und eine Explosion verursacht.

Allerdings machte der Journalist Aric Toler, der Teil des Investigativteams der New York Times ist, auf ein Problem mit den Zeitangaben aufmerksam. „Die ersten öffentlichen Erwähnungen des Krankenhausangriffes kamen um rund 19.20 Uhr Ortszeit, doch dieser Livestream zeigt eine Explosion um 8 Uhr Ortszeit“, schrieb Toler in seinem X-Account. Auch dieses Video wurde ähnlich wie bei Naftalis Post kurze Zeit nach der Veröffentlichung gelöscht.

Warum das Video gelöscht wurde, wollte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari nicht beantworten, denn das Video sei nicht mit dem israelischen Militär, sondern dem Außenministerium verbunden, erklärte er. „Sie müssen das Außenministerium fragen, warum sie das gepostet haben, warum sie es gelöscht haben“, zitierte das amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek Hagari.

Reporter spekulieren um Krankenhaus-Explosion: Israelischer Luftangriff oder Palästinenser-Rakete?

In die Spekulationen um die Explosion im Krankenhaus schalteten sich auch britische und amerikanische Reporter vor Ort ein. „Es ist schwer, sich vorzustellen, was außer einem oder mehreren israelischen Luftangriffen zu dieser Explosion geführt haben könnte“, sagte BBC-Reporter Jon Donnison aus der Stadt Ramallah im Westjordanland. Dabei berief er sich auf die Größe der Detonation und Zerstörung. Er erklärte, bei Raketensalven aus Gaza habe man niemals eine derartige Explosion gesehen.

Auch der Auslandskorrespondent des US-Senders MSNBC, Raf Sanchez, äußerte sich aus der israelischen Stadt Ashdod ähnlich wie sein BBC-Kollege. „Diese Art der Todesbilanz ist nicht etwas, dass man normalerweise in Verbindung mit palästinensischen Raketen bringt“, so Sanchez. Die Raketen seien zwar „gefährlich und tödlich“, allerdings würden sie eher nicht dazu neigen, „hunderte Menschen in einem einzigen Schlag“ zu töten.

Nach Angaben der israelischen Regierung und des Militärs setzen sowohl Hamas als auch der Islamische Dschihad Zivilisten als „menschliches Schild“ ein. Unter zivilen Gebieten würden Tunnelsysteme verlaufen, heißt es. Außerdem lagere man Waffen und Sprengstoff sowie weitere militärische Ausrüstung in etwa Moscheen oder Krankenhäusern. Vor größeren Angriffen warnt die israelische Luftwaffe oftmals mit kleineren Bomben, um Zivilisten zu signalisieren, dass ein Luftschlag bevorsteht und das Gebäude evakuiert werden muss. (bb)