„Großer Fehler“ – Biden warnt Israel vor Besetzung des Gazastreifens

US-Präsident Joe Biden spricht am Samstag, den 14. Oktober 2023, beim nationalen Abendessen der Human Rights Campaign in Washington, DC, USA. © Ting Shen/Imago

US-Präsident Biden äußert sich kritisch zu Israels Plänen, den Gazastreifen zu besetzen. Er bezeichnet diese als „großen Fehler“.

Washington D.C. – US-Präsident Präsident Biden sagte in einem am Sonntag (15. Oktober) ausgestrahlten Interview, dass eine neue israelische Besatzung des Gazastreifens „ein großer Fehler“ wäre. Diese Äußerung erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem Israel eine Bodeninvasion in der palästinensischen Enklave erwartet.

„Ich denke, es wäre ein großer Fehler“, sagte Biden auf eine Frage von „60 Minutes“-Moderator Scott Pelley. „Die Hamas und die extremen Elemente der Hamas repräsentieren nicht das gesamte palästinensische Volk. Und ich denke, dass es ein Fehler wäre, wenn Israel das Land besetzen würde. . . Gaza wieder zu besetzen.“



Biden will Israels Aktionen begrenzen

Bidens Warnung vor einer erneuten Besetzung des Gazastreifens war einer seiner bisher entschiedensten Versuche, Israels Aktionen als Vergeltung für die Angriffe der Hamas, bei denen mindestens 1.400 Menschen getötet wurden, zu begrenzen. Dennoch fügte er hinzu: „Hineinzugehen, aber die Extremisten auszuschalten – die Hisbollah ist im Norden, aber die Hamas im Süden – ist eine notwendige Voraussetzung“.

Biden versuchte, einen Unterschied zu machen zwischen der Hamas, der militanten Gruppe, die den Gazastreifen beherrscht und am 7. Oktober einen blutigen Angriff auf Israel verübte, und den gewöhnlichen Palästinensern, die in der dicht besiedelten Enklave mit mehr als 2 Millionen Einwohnern, von denen mehr als die Hälfte Kinder sind, mit katastrophalen Bedingungen zu kämpfen haben.



Er sagte zwar, die Hamas müsse beseitigt werden, fügte aber hinzu: „Es muss eine Palästinensische Autonomiebehörde geben. Es muss einen Weg zu einem palästinensischen Staat geben“.



Israel hat den Gazastreifen zusammen mit dem Westjordanland im Krieg von 1967 erobert, sich aber 2005 einseitig aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Im Juni 2007 übernahm die Hamas den Gazastreifen von der Palästinensischen Autonomiebehörde.



Auch ohne formelle Besetzung kontrolliert Israel die meisten Aspekte des Lebens im Gazastreifen, und die meisten Palästinenser können das Gebiet nicht verlassen. Nach den Angriffen kündigte Israel eine vollständige Belagerung des Gazastreifens an, bei der Lebensmittel, Wasser, Treibstoff und Strom abgeschnitten werden – eine Taktik, die nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen gegen die Kriegsgesetze verstößt. Im Gazastreifen gibt es fast keinen Treibstoff mehr, und viele Bewohner haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Biden hat Israel seit den Angriffen der Hamas vor etwas mehr als einer Woche unerschütterlich zur Seite gestanden, auch wenn Israel Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen hat, bei denen mehr als 2.600 Menschen getötet wurden. Das Weiße Haus befindet sich in Gesprächen mit israelischen Beamten über eine Reise Bidens nach Israel, möglicherweise noch in dieser Woche, so eine Person, die mit den Gesprächen vertraut ist und die unter der Bedingung der Anonymität sprach, um über private Überlegungen zu sprechen.

Keine Stellungnahme zu möglicher Biden-Reise

Israelische Medien berichteten, dass Premierminister Benjamin Netanjahu Biden am Samstag in einem Telefongespräch nach Israel eingeladen hat. Beamte beider Länder sprechen über die Durchführbarkeit einer solchen Reise, die logistische und politische Schwierigkeiten mit sich bringen könnte, wenn Biden während eines heftigen israelischen Einmarsches in den Gazastreifen kommt.



Beamte des Weißen Hauses wollten sich zu der möglichen Reise nicht äußern. „Wir haben keine neuen Reisen anzukündigen“, sagte Adrienne Watson, eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, in einer Erklärung.



Israel hat letzte Woche mehr als eine Million Menschen im Gazastreifen aufgefordert, innerhalb von 24 Stunden vor seinem Einmarsch zu evakuieren, eine Anordnung, die die Vereinten Nationen als unmöglich bezeichnet haben. Hunderttausende von Zivilisten aus dem Gazastreifen sind in den Süden geflohen, während andere in ihren Häusern blieben, nachdem sie von Luftangriffen auf mögliche Fluchtwege gehört hatten.

Auf die Frage, ob Israel nach den Hamas-Angriffen den Weg zu einem palästinensischen Staat weiterverfolgen werde, sagte Biden: „Nicht jetzt“. Dennoch fügte er hinzu: „Ich denke, Israel versteht, dass ein erheblicher Teil der palästinensischen Bevölkerung die Ansichten von Hamas und Hisbollah nicht teilt.“



Krieg in Israel: Humanitäre Korridore geplant

Palästinensische Bewaffnete der Hamas hatten vor mehr als einer Woche einen Überraschungsangriff gestartet, nachdem sie den hochmodernen israelischen Grenzzaun durchbrochen hatten. Die Kämpfer machten Jagd auf Zivilisten in ihren Häusern und Autos und nahmen zahlreiche Menschen als Geiseln nach Gaza mit, darunter auch einige Amerikaner. Mindestens 30 US-Bürger wurden bei den Angriffen getötet, so US-Beamte.



Biden und seine hochrangigen Mitarbeiter haben erklärt, dass sie daran arbeiten, humanitäre Korridore in den Gazastreifen zu sichern, um die Versorgung mit Treibstoff und Lebensmitteln zu ermöglichen. Israels Energieminister Israel Katz sagte am Sonntag, Netanjahu und Biden hätten eine Vereinbarung getroffen, um die Wasserversorgung in einigen Teilen des südlichen Gazastreifens wiederherzustellen.



Auf die Frage, ob es angesichts der vielen palästinensischen Zivilisten, die bereits bei dem Gegenangriff aus der Luft getötet wurden, Zeit für einen Waffenstillstand sei, sagte Biden, Israel habe die Pflicht, auf die schrecklichen Angriffe zu reagieren.



„Israel geht gegen eine Gruppe von Menschen vor, die eine Barbarei begangen haben, die so folgenreich ist wie der Holocaust“, sagte Biden. „Israel muss darauf reagieren. Sie müssen gegen die Hamas vorgehen. Die Hamas ist ein Haufen von Feiglingen. Sie verstecken sich hinter den Zivilisten.“



Biden, der einen Großteil seiner mehr als 50 Jahre in der Politik mit der Außenpolitik verbracht hat, war immer entschieden pro-Israel, auch wenn Teile der Demokratischen Partei die militärische und diplomatische Unterstützung der USA für das Land zunehmend in Frage gestellt haben.



Zur Autorin Yasmeen Abutaleb ist Reporterin für das Weiße Haus bei The Washington Post. Sie kam 2019 als Reporterin für nationale Gesundheitspolitik zur The Post. Yasmeen Abutaleb ist Mitautorin des Nr. 1-Bestsellers der New York Times „Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration Response to the Pandemic that Changed History“.

Einige Liberale haben Bedenken wegen Israels jahrelanger Strafblockade des Gazastreifens und dem aggressiven Ausbau der Siedlungen im besetzten Westjordanland geäußert. Netanjahu hat außerdem die rechtsextremste Regierung in der Geschichte Israels gebildet, versucht, die unabhängige Justiz des Landes zu reformieren und hat die Idee einer Zweistaatenlösung praktisch verworfen.



Biden lehnte es ab, Israel direkt für die Belagerung des Gazastreifens zu kritisieren, sagte aber, er würde es begrüßen, wenn ein humanitärer Korridor und Hilfsgüter nach Gaza gebracht würden.



„Ich bin zuversichtlich, dass Israel nach den Regeln des Krieges handeln wird“, sagte Biden, eine Aussage, die er in der vergangenen Woche mehrfach gemacht hat. „Es gibt Standards, an die sich demokratische Institutionen und Länder halten. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass die Unschuldigen in Gaza Zugang zu Medikamenten, Lebensmitteln und Wasser haben werden.“



Tyler Pager hat zu diesem Bericht beigetragen.

