Israel bittet Deutschland um Hilfe im Krieg: Bundeswehr gibt Kampfdrohnen zurück und soll Munition liefern

Von: Christian Stör

Braucht Israel im Kampf gegen die Hamas auch aus Deutschland militärische Unterstützung? Zuerst sah es nicht so aus. Jetzt aber gibt es konkrete Anfragen.

Berlin/Brüssel – Seit dem 7. Oktober tobt der Krieg in Israel. Ein schnelles Ende ist nicht in Sicht. Auch Israel richtet sich auf einen langen Kampf gegen die radikalislamische Hamas ein. Alleine kann das Land die Aufgabe allerdings kaum bewältigen. Angesichts der Terrorangriffe der Hamas ist Israel auf umfangreiche Hilfe von außen angewiesen - unter anderem auch aus Deutschland.

Die ersten Bitten um militärische Unterstützung sind inzwischen bei der Bundesregierung eingegangen. Konkret geht es zunächst einmal vor allem um Munition für Kriegsschiffe. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel.

Zudem gehe es um Unterstützung Israels bei der Ausstattung im Sanitätsbereich, sagte Pistorius weiter. „Das werden wir jetzt zügig erledigen.“ Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen unter anderem auch Blutkonserven und Schutzwesten angefragt worden sein. Darüber werde man sich mit den Israelis nun austauschen, sagte Pistorius. „Wir stehen an der Seite der Israelis.“

Eine israelische Drohne des Typs Heron TP. © PhotoStock-Israel/Imago

Israel bittet Deutschland im Kampf gegen die Hamas um Munition für Schiffe

Zuvor hatte das Bundesverteidigungsministerium bereits bestätigt, dass Deutschland Israel mit bis zu zwei von der Bundeswehr geleasten Kampfdrohnen vom Typ Heron TP unterstützen wird. Israel habe sich mit einer „Unterstützungsanfrage“ an die Bundesregierung gewandt, hieß es in Berlin. Das Ministerium habe „der Nutzung im Sinne der Anfrage zugestimmt“.

Wie der Spiegel meldete, hatte die Luftwaffe Israels bereits am Wochenende angefragt, ob Deutschland die Drohnen abgeben könne. Demnach sprach sich Pistorius dafür aus, Israel die Drohnen zu überlassen.

Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.

Insgesamt least Deutschland von Israel fünf dieser Drohnen, an denen die deutschen Piloten seit Monaten ausgebildet werden. Das Modell gibt es in der Aufklärungsvariante, aber auch als mit Präzisionsraketen ausgestattete Kampfdrohne. Die 16 Flugschüler würden am Wochenende aus Israel nach Deutschland zurückkehren, berichtete der Spiegel.

Noch am Mittwochnachmittag hatte Pistorius gesagt, es gebe keine Hinweise darauf, dass Israel von Partnern wie Deutschland Waffen und Ausrüstung für den Kampf gegen die Hamas anfragen wolle. Im Fall der Fälle werde man sich dann aber selbstverständlich mit den Partnern dazu beraten.

Scholz sagt Israel praktische Unterstützung zu

Unterdessen hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) Israel volle Solidarität im Kampf gegen die Hamas zugesichert. „In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: Den Platz an der Seite Israels“, sagte er in seiner Regierungserklärung im Bundestag. „Das meinen wir, wenn wir sagen: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.“

Scholz sagte Israel auch praktische Unterstützung zu. „Unsere Solidarität erschöpft sich nicht in Worten“, betonte er. Er habe Premierminister Benjamin Netanjahu gebeten, in engem Kontakt zu bleiben „und uns über jeglichen Unterstützungsbedarf zu informieren“. Das gelte zum Beispiel für die Versorgung Verwundeter. „Aber auch andere Unterstützungsbitten Israels werden wir unverzüglich prüfen und auch gewähren.“ (cs/dpa/afp)