Tausende demonstrieren in Berlin gegen Antisemitismus: „Zu viele Anständige sind zu leise“

Von: Nail Akkoyun

Ein Zeichen gegen Hass und Antisemitismus: Tausende demonstrieren inmitten des Israel-Kriegs in Berlin. Doch die Angst bleibt, warnt die jüdische Gemeinschaft.

Berlin – Gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus sind am Sonntag (10. Dezember) in Berlin mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ liefen sie bei teils strömendem Regen vom Großen Stern im Tiergarten zum Brandenburger Tor. Die Polizei sprach von etwa 3200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die privaten Veranstalter gingen hingegen von bis zu 11.000 aus.

Die Veranstaltung war unter anderem von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterstützt worden. In der ersten Reihe waren unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Grünen-Chefin Ricarda Lang sowie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und der Schlagersänger Roland Kaiser dabei. Der Publizist Michel Friedman sagte mit Blick auf die Teilnehmerzahl unter Beifall: „Es sind zu wenige, die gekommen sind.“

Ähnlich äußerte sich Heil zu der Veranstaltung: „Wir sind viele, aber zu viele Anständige sind zu leise“, sagte er. „Wir brauchen keine anständige, schweigende Mehrheit. Wir brauchen eine deutlich laute Mehrheit, die jetzt aufsteht und nicht später.“ Es müsse Schluss sein mit Antisemitismus. „Wir müssen Ernst machen damit“, so Heil.

Tausende nehmen an der Demonstration „Nie wieder ist jetzt“ in Berlin teil. © Imago

Bas warnt vor zunehmendem Antisemitismus in Deutschland: „Lautes Zeichen“ sei wichtig

Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte, er erkenne Deutschland derzeit nicht wieder. „Es ist noch die Gelegenheit, dies zu reparieren, doch dafür muss man sich auch eingestehen, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, was man nicht hat sehen können oder wollen.“

Als Schirmherrin der Veranstaltung sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD): „Jüdinnen und Juden haben Angst, und sie fühlen sich alleingelassen. Nicht nur Hass erzeugt dieses Gefühl, auch Schweigen und Gleichgültigkeit.“ Daher sei „ein kraftvoll sichtbares und lautes Zeichen“ wichtig. Auch der Schlagersänger Roland Kaiser sprach von der Hoffnung, „dass von diesem Tag ein Signal ausgeht“.

Der israelische Botschafter Ron Prosor forderte mit Blick auf die weiter von der terroristischen Hamas in Gaza festgehaltenen Geiseln aus Israel mit einem Sprechchor: „Bring them home!“

Pro-Palästina-Demonstration fand ebenfalls in Berlin statt

Nur wenige Kilometer weiter gab es einen Demonstrationszug unter dem Motto „Solidarität mit Palästina – Keine Waffen für Genozid“. Die Polizei sprach dort von etwa 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Vor dem Hintergrund des Kriegs in Israel forderten die Demonstrierenden unter anderem einen Stopp von Waffenlieferungen an Israel. Auch Rüstungs- und Geheimdienstkooperationen mit dem Land sollten beendet werden.

Neben Fahnen mit den palästinensischen Farben war unter anderem auch die Buchstabenkombination BDS zu sehen. BDS steht für „Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“. Die Kampagne ruft zum Boykott des Staates Israel und israelischer Produkte wegen des Vorgehens gegen palästinensischer Menschen auf. (nak/dpa)