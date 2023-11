Großdemonstration in Essen: Forderungen nach Kalifat und islamistische Banner – weitere Proteste erwartet

Von: Nail Akkoyun

Nach einer kontroversen Demonstration in Essen prüft die Polizei mögliche Strafverfahren. Auch andernorts werden Pro-Palästina-Proteste angekündigt.

Update vom 4. November, 11.45 Uhr: Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat antisemitische Vorfälle bei pro-palästinensischen Demonstrationen verurteilt und zu Vorsicht bei der Teilnahme an Kundgebungen aufgerufen. Es gebe „ganz klare Verstöße, antisemitische Judenhass-Verstöße“, sagte der Zentralrats-Vorsitzende Aiman Mazyek am Samstag im Deutschlandfunk. „Sie müssen geahndet werden.“ An die Muslime appellierte er: „Passt auf, wo ihr mitlauft.“ Es gebe Gruppen, die solche Demonstrationen nutzten, um Parolen gegen Juden und Antisemitismus zu skandieren. „Das müssen wir nicht so haben“, so Mazyek.

Großdemonstration in Essen: Teilnehmende fordern Errichtung eines Kalifats

Erstmeldung: Essen – Rund 3000 Menschen haben in Essen an einer Großdemonstration zum Krieg in Israel teilgenommen, bei der zahlreiche islamistische Banner gezeigt wurden. Zu sehen waren bei dem Protestzug am Freitagabend etwa offene Forderungen nach der Errichtung eines Kalifats. Die Polizei teilte am Morgen auf Anfrage mit, ihr seien keine Straftaten bekannt geworden. Eingegangene Hinweise wie Bildmaterial würden nun auf ihre strafrechtliche Relevanz geprüft, sagte eine Sprecherin.

Angemeldet worden war die Demonstration laut Polizei von einer Privatperson. Medienberichte, wonach eine islamistische Organisation hinter der Kundgebung stand, konnte die Sprecherin zunächst nicht bestätigen.

Schilder und Fotos werden gezeigt bei der Kundgebung „Gaza unter Beschuss – gemeinsam gegen das Unrecht“. Begleitet von starken Kräften der Polizei demonstrierten die Teilnehmenden gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen. © Christoph Reichwein/dpa

Trotz Berichte über islamistische Banner: Demonstration in Essen „sehr emotional, aber friedlich“

Die Demonstration sei „sehr laut und sehr emotional, aber friedlich“ verlaufen, hatte ein Polizeisprecher am Freitagabend gesagt. Die Polizei hatte vorab eine Reihe von Auflagen erlassen und angekündigt, bei einem unfriedlichen Verlauf konsequent einzuschreiten. Ein starkes Polizeiaufgebot begleitete den Demonstrationszug.

Auch in Frankfurt am Main nahm die Polizei nach eigenen Angaben neun Menschen fest. Es seien unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Gewaltdarstellung sowie des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen eingeleitet worden. Etwa sei auf einem Plakat die Flagge des Staates Israel in einer Mülltonne abgebildet und mit dem Spruch „Haltet die Welt sauber“ versehen worden. Auf einem weiteren Schild seien SS-Runen zu sehen gewesen.

Krieg in Israel: Weitere Demonstrationen in Deutschland erwartet

Auch für den Samstag sind mehrere Pro-Palästina-Demonstrationen angekündigt worden. So bereitet sich die Polizei in Düsseldorf laut der Süddeutschen Zeitung auf eine von einer Privatperson angemeldeten Kundgebung mit 1000 Teilnehmenden vor. Zudem werden in Münster mindestens 750 Menschen bei einem Protest erwartet. In den sozialen Netzwerken warben pro-palästinensische Gruppen für die Teilnahme an Demonstrationen in mehreren deutschen Großstädten.

Seit dem Kriegsausbruch am 7. Oktober, als die Terrormiliz Hamas den Staat Israel attackierte, kam es in Deutschland schon mehrfach zu verschiedenen Demonstrationen. In Frankfurt kam es dabei bereits zu „gewalttätigen Angriffen“.