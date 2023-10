Krieg in Israel: Hamas stellt offenbar Forderung für Freilassung der Geiseln

Von: Teresa Toth, Sandra Kathe, Max Schäfer

Teilen

Ägypten bereitet humanitäre Hilfe für Zivilisten in Gaza vor. Israel attackiert währenddessen weitere Ziele der Hamas. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Update vom 20. Oktober, 17.25 Uhr: Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Joav Galant beschränken sich Israels Pläne im Gaza-Krieg allein auf die „Eliminierung der Hamas“. Das betonte der Politiker am Freitag. Aktuell plane Israel den Krieg in drei Phasen, erklärte Galant: eine Militärkampagne zur Eliminierung von Hamas-Terroristen sowie der Zerstörung ihrer Infrastruktur, danach Kämpfe mit geringerer Intensität zur Bekämpfung verbleibender Terrornester. Als letzter Punkt sei die Schaffung einer „neuen Sicherheitsrealität“ geplant, erklärte er. Details dazu nannte er nicht.

Krieg in Israel: Hamas stellt offenbar Forderung für Freilassung der Geiseln

Update vom 20. Oktober, 16.05 Uhr: Als Voraussetzung für eine Freilassung der rund 200 Geiseln, die die Hamas aus Israel in den Gazastreifen verschleppt haben, soll die Terror-Organisation von Israel einen sofortigen Waffenstillstand fordern. Das berichtet der britische Fernsehsender BBC und beruft sich dabei auf eigene Quellen. Eine offizielle Bestätigung dieses Vorschlags gäbe es laut BBC bislang nicht.

Israels Armee warnt Terror-Miliz im Libanon: Hisbollah weiß, „wo die Grenze liegt“

Update vom 20. Oktober, 14.50 Uhr: Im eskalierenden Konflikt mit der Hisbollah-Miliz im Libanon hat Israels Armee am Donnerstag eine rote Linie genannt und betont, die Hisbollah wisse „genau, wo die Grenze liegt“. Demnach handle Israel derzeit nach dem Grundsatz, bei jedem Schuss der Hisbollah zurückzuschießen. Würden die Hisbollah über ihre bisherigen Operationen hinaus „ihre Langstreckenraketen einsetzen oder etwas tun, das sehr, sehr aggressiv ist, wäre das eine Wende“. Das betonte der israelische Militärsprecher Richard Hecht im Gespräch mit Journalisten am Freitag.

Seit Beginn der gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen israelischem Militär und der Terrororganisation Hisbollah in der Grenzregion zwischen Israel und dem Libanon sind bereits auf beiden Seiten Menschen gestorben. Berichten zufolge war es etwa am Donnerstagabend wieder vermehrt zu Luftschlägen aus dem Libanon gekommen. Am Freitag griff Israels Armee daraufhin eigenen Angaben zufolge in zwei Fällen Mitglieder der pro-iranischen Hisbollah in der Nähe des Grenzzauns an.

Seit Tagen kommt es im Grenzgebiet zwischen Israel und Libanon zu Raketeneinschlägen. © Jalaa Marey/AFP

Hamas-Terrorakt als Auslöser des Kriegs in Israel: „Mehrheit der Geiseln am Leben“

Update vom 20. Oktober, 13.30 Uhr: Nach Angaben des israelischen Militärs ist die „Mehrheit der Geiseln am Leben“. Das teilte die Armee am Freitag (20. Oktober) in einer Erklärung mit. Unter den Geiseln, welche die Hamas bei ihrem Großangriff auf Israel vor knapp zwei Wochen in den Gazastreifen verschleppt hatte, sind auch mehrere Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft.

Um mehr Informationen über das Schicksal der Geiseln im Gazastreifen zu erhalten, werden laut israelischem Militär die nach dem Massaker in Israel inhaftierten islamistischen Terroristen befragt. „Wir sammeln viele Informationen“, äußerte der Militärsprecher Richard Hecht in einem Pressegespräch am Freitag (20. Oktober). Das volle Ausmaß der Entführungen sei noch immer nicht vollständig bekannt.

Hunderte Menschen werden seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober vermisst. © Ilia Yefimovich/dpa

Laut offiziellen Berichten haben Hamas-Terroristen nach dem Massaker am 7. Oktober mindestens 203 Personen aus Israel in das Küstengebiet entführt, darunter fast 30 Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus werden laut Militär seit den Terrorattacken noch 100 bis 200 Personen vermisst.

Ex-Ministerpräsident Barak wirft Netanjahu Mitschuld an Krieg in Israel vor

Update vom 20. Oktober, 12.49 Uhr: Israels ehemaliger Ministerpräsident Ehud Barak übt scharfe Kritik an seinem Nachfolger Benjamin Netanjahu. Er trage eine Mitschuld am Terroranschlag der Hamas, sagte Barak im Gespräch mit dem Spiegel. „Netanjahu trägt persönlich die Verantwortung für das größte Versagen in der Geschichte Israels“, so Barak.

Netanjahu hätte eine Justizreform vorangetrieben, wohl wissend, dass sie Israel spalten würde. Militär- und Geheimdienste hätten den Ministerpräsidenten gewarnt. Jetzt sei es wichtig, dass sich Israel darauf fokussiere, den Krieg gegen die Hamas zu gewinnen, hob Barak hervor. Danach sei ein Neuanfang für Israel jedoch unumgehbar – ein Neuanfang ohne Netanjahu. „Die Person, die alles zerstört hat, kann es nicht reparieren“, sagte Barak.

Hamas-Kämpfer im Krieg in Israel ausgeschaltet – Rätsel um Aufenthalt der Geiseln

Update vom 20. Oktober, 11.47 Uhr: Einem Bericht der New York Times zufolge behauptet ein Hamas-Führer, dass nicht alle israelischen Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt wurden, von der Terrorgruppe festgehalten werden. Osama Hamdan, Mitglied des politischen Büros der Hamas im Libanon, sagte am Donnerstag (20. Oktober) in einem Interview, dass niemand in der Gruppe „die genaue Zahl“ der in Gaza festgehaltenen Israelis kenne.

Kritische Kriegsberichterstattung Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Konfliktparteien. Zur besseren Einordnung und zur Transparenz nennen wir alle Quellen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aber teilweise nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Es würden demnach auch andere Gruppen einige der Geiseln festhalten. Hamdan nannte allerdings nur den Palästinensischen Islamischen Dschihad als eine der Gruppen. Ein Sprecher der Terrororganisation, Musab Al-Breim, sagte in einem Interview, sie hätten etwa „30 Gefangene“, wollte aber die genaue Zahl nicht nennen. Die Tatsache, dass neben der Hamas auch andere Gruppen Geiseln festhalten, könnte die Bemühungen um ihre Freilassung erschweren, sagten Beamte gegenüber der New York Times.

Ägypten bereitet im Krieg in Israel die Öffnung der Grenze zu Gaza vor

Erstmeldung vom 20. Oktober, 11.32 Uhr: Tel Aviv – Fast zwei Wochen nach dem Angriff der Hamas auf den Süden Israels und der israelischen Blockade des Gazastreifens soll es nun humanitäre Hilfe für palästinensische Zivilisten geben. Der staatsnahe ägyptische TV-Sender Al Kahera News hatte am Donnerstag, 19. Oktober, gemeldet, der Grenzübergang Rafah werde am Freitag, 20. Oktober, geöffnet.

Ägypten bereitet demnach die Öffnung der Grenze zu Gaza vor. Dazu sei begonnen worden, Schäden am Grenzübergang Rafah zu beseitigen. Die Arbeiten dauern laut der ägyptischen Regierung weiterhin an.

Hilfe für Zivilisten im Krieg in Israel: Guterres fordert schnelle Hilfe für Zivilisten in Gaza

Die Öffnung war von US-Präsident Joe Biden und Ägpytens Präsident Abdel Fattah al-Sisi vereinbart worden. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte in der Nacht Hilfe für die Zivilisten in Gaza gefordert, die unter dem Krieg in Israel leiden. „Wir brauchen sofort Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Treibstoff. Wir brauchen diese Hilfe in großem Umfang und sie muss nachhaltig sein“, erklärte er auf X (früher Twitter).

Israel setzt währenddessen seine Luftangriffe auf die Hamas im Gaza fort. Kurz vor der möglichen Bodenoffensive hätten die israelischen Streitkräfte über 100 Ziele attackiert, berichten die israelischen Streitkräfte. Ziele der Angriffe in der Nacht waren demnach Tunnel, Munitionslager sowie Hauptquartiere der Hamas.

Im Krieg gegen die Hamas führt Israel weitere Luftangriffe durch

„Im Rahmen der Angriffe wurden terroristische Infrastrukturen und Waffen zerstört, die sich in einer Moschee im Stadtteil Jablia befanden, die unter anderem als Beobachtungsposten und als Versammlungsort für Terroristen genutzt wurden, die mit der Hamas in Verbindung stehen“, teilten die Israeli Defense Forces (IDF) auf X (früher Twitter) mit. Zudem sei im Krieg in Israel der führende Hamas-Kämpfer Amjad Majed Muhammad Abu Odeh getötet worden, berichtet Israel. Er soll beim Anschlag auf Zivilisten in Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Bei der geplanten Bodenoffensive in Gaza will Israel zivile jedoch Opfer vermeiden. Das erklärte der israelische Armeesprecher Arye Sharuz Shalicar laut der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir wollen keine Toten auf unserer Seite sehen. Wir wollen keine Toten unter den Ziivilisten im Gazastreifen sehen“, sagte er in demnach einer RTL-Sendung.

Zweite Front im Krieg: Israel reagiert auf Hisbollah-Angriffe aus dem Libanon

Auch im Norden des Landes dauern die Kämpfe an. Israel habe in der Nacht weitere Luftschläge gegen die Hisbollah im Süden des Libanon durchgeführt. Sie seien eine Reaktion auf weitere Raketenabschüsse der Miliz, berichtet das arabische Nachrichtenportal Al Jazeera.

Bei einer Razzia im Westjordanland ist es Israel laut dem US-Nachrichtensender CNN gelungen, den Hamas-Sprecher Hassan Yousef festzunehmen. Yousef steht im Verdacht, „im Namen der Hamas zu handeln“, teilte der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet demnach mit. Yousef ist laut CNN eine führende palästinensische politische Persönlichkeit, der im Westjordanland als Sprecher der Hamas agiere. (ms/AFP)