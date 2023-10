Über 100 Luftangriffe in Gaza: Israel schaltet führenden Hamas-Kämpfer aus

Von: Max Schäfer

Ägypten bereitet humanitäre Hilfe für Zivilisten in Gaza vor. Israel attackiert währenddessen weitere Ziele der Hamas. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Update vom 20. Oktober, 11.47 Uhr: Einem Bericht der New York Times zufolge behauptet ein Hamas-Führer, dass nicht alle israelischen Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt wurden, von der Gruppe festgehalten werden. Osama Hamdan, Mitglied des politischen Büros der Hamas im Libanon, sagte am Donnerstag (20. Oktober) in einem Interview, dass niemand in der Gruppe „die genaue Zahl“ der in Gaza festgehaltenen Israelis kenne.

Es würden demnach auch andere Gruppen einige der Geiseln festhalten. Hamdan nannte allerdings nur den Palästinensischen Islamischen Dschihad als eine der Gruppen. Ein Sprecher der Terrororganisation, Musab Al-Breim, sagte in einem Interview, sie hätten etwa „30 Gefangene“, wollte aber die genaue Zahl nicht nennen.

Die Tatsache, dass neben der Hamas auch andere Gruppen Geiseln festhalten, könnte die Bemühungen um ihre Freilassung erschweren, sagten Beamte gegenüber der New York Times.

Ägypten bereitet im Krieg in Israel die Öffnung der Grenze zu Gaza vor

Erstmeldung vom 20. Oktober, 11.32 Uhr: Tel Aviv – Fast zwei Wochen nach dem Angriff der Hamas auf den Süden Israels und der israelischen Blockade des Gazastreifens soll es nun humanitäre Hilfe für palästinensische Zivilisten geben. Der staatsnahe ägyptische TV-Sender Al Kahera News hatte am Donnerstag, 19. Oktober, gemeldet, der Grenzübergang Rafah werde am Freitag, 20. Oktober, geöffnet.

Ägypten bereitet demnach die Öffnung der Grenze zu Gaza vor. Dazu sei begonnen worden, Schäden am Grenzübergang Rafah zu beseitigen. Die Arbeiten dauern laut der ägyptischen Regierung weiterhin an.

Hilfe für Zivilisten im Krieg in Israel: Guterres fordert schnelle Hilfe für Zivilisten in Gaza

Die Öffnung war von US-Präsident Joe Biden und Ägpytens Präsident Abdel Fattah al-Sisi vereinbart worden. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte in der Nacht Hilfe für die Zivilisten in Gaza gefordert, die unter dem Krieg in Israel leiden. „Wir brauchen sofort Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Treibstoff. Wir brauchen diese Hilfe in großem Umfang und sie muss nachhaltig sein“, erklärte er auf X (früher Twitter).

Zerstörte Infrastruktur: Israel fliegt in der Nacht über 100 Luftangriffe gegen die Terrororganisation Hamas. (Symbolfoto) © Middle East Images/ABACA/Imago

Israel setzt währenddessen seine Luftangriffe auf die Hamas im Gaza fort. Kurz vor der möglichen Bodenoffensive hätten die israelischen Streitkräfte über 100 Ziele attackiert, berichten die israelischen Streitkräfte. Ziele der Angriffe in der Nacht waren demnach Tunnel, Munitionslager sowie Hauptquartiere der Hamas.

Im Krieg gegen die Hamas führt Israel weitere Luftangriffe durch

„Im Rahmen der Angriffe wurden terroristische Infrastrukturen und Waffen zerstört, die sich in einer Moschee im Stadtteil Jablia befanden, die unter anderem als Beobachtungsposten und als Versammlungsort für Terroristen genutzt wurden, die mit der Hamas in Verbindung stehen“, teilten die Israeli Defense Forces (IDF) auf X (früher Twitter) mit. Zudem sei im Krieg in Israel der führende Hamas-Kämpfer Amjad Majed Muhammad Abu Odeh getötet worden, berichtet Israel. Er soll beim Anschlag auf Zivilisten in Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein.

Bei der geplanten Bodenoffensive in Gaza will Israel zivile jedoch Opfer vermeiden. Das erklärte der israelische Armeesprecher Arye Sharuz Shalicar laut der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir wollen keine Toten auf unserer Seite sehen. Wir wollen keine Toten unter den Ziivilisten im Gazastreifen sehen“, sagte er in demnach einer RTL-Sendung.

Zweite Front im Krieg: Israel reagiert auf Hisbollah-Angriffe aus dem Libanon

Auch im Norden des Landes dauern die Kämpfe an. Israel habe in der Nacht weitere Luftschläge gegen die Hisbollah im Süden des Libanon durchgeführt. Sie seien eine Reaktion auf weitere Raketenabschüsse der Miliz, berichtet das arabische Nachrichtenportal Al Jazeera.

Bei einer Razzia im Westjordanland ist es Israel laut dem US-Nachrichtensender CNN gelungen, den Hamas-Sprecher Hassan Yousef festzunehmen. Yousef steht im Verdacht, „im Namen der Hamas zu handeln“, teilte der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet demnach mit. Yousef ist laut CNN eine führende palästinensische politische Persönlichkeit, der im Westjordanland als Sprecher der Hamas agiere. (ms/AFP)