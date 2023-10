Hilfe für Israel: Was Deutschland zur Unterstützung im Krieg liefert

Israel-Krieg

Von Erkan Pehlivan schließen

Immer wieder betont die Bundesregierung ihre Solidarität mit Israel. Wie konkret unterstützt Deutschland das Land im Krieg gegen die Hamas?

Berlin – Bei seinem Besuch in Israel in der vergangenen Woche hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die deutsche Solidarität mit dem attackierten Land unterstrichen. In der gemeinsamen Pressekonferenz mit Premierminister Benjamin Netanjahu machte er das ganz deutlich: „Das ist ein Besuch bei Freunden in schwierigen Zeiten. Die Sicherheit Israels und seiner Bürger ist Staatsräson“.

Baerbock: „Wir sind alle Israelis“

Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) war nach dem verheerenden Überfall der Terrororganisation Hamas in das Land gereist. Dort sicherte sie dem Land und seiner Bevölkerung die „umfassende Solidarität“ Deutschlands zu. „In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis,“ sagte Baerbock bei einem Treffen mit ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen in der südisraelischen Stadt Netivot in der Nähe des Gazastreifens.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte am Rande des Nato-Herbsttreffens in Brüssel gesagt, Israel habe Deutschland im Kampf gegen die Hamas um Unterstützung gebeten. Die Bundesregierung werde das Land daher mit zwei Drohnen des Typs Heron TP unterstützen. Die Luftwaffe hatte die beiden Drohnen aus Israel geliehen, um deutsche Piloten daran in Israel auszubilden.

+ Bundesminister Boris Pistorius (SPD) hat sich am 19.10.2023 mit seinem israelischen Amtskollegen Joaw Galant in Israel getroffen. © IMAGO/Achille Abboud

Doch die Bundesregierung liefert zum Krieg in Israel auch einiges an Erste-Hilfe-Material. Laut Spiegel, der sich auf ein Schreiben des Verteidigungsministeriums beruft, sind darunter 13.000 Druckverband-Sets, 10.000 Sets mit Kompressen, 1000 Einheiten Dekompressionsnadeln, 80 Infusionsspritz-Sets und 2500 Wärmedecken.

Medizinische Gerätschaften für Atemwege für Israel

Dazu bekomme Israel aus Deutschland Dutzende Werkzeuge zur Untersuchung der Atemwege. 500 Notfallsets für Intubationen, 500 Beatmungsbeutel, 5000 Sets für Notfallschienung und 300 spezielle Pflaster für Wundverschluss sowie 50 Notfallrucksäcke zur Behandlung von Atem- und Kreislaufproblemen und auch 50 Notfallkoffer zur Versorgung verletzter Kinder, so der Spiegel.

Die Kosten für das Sanitätspaket sollen bei rund 189.000 Euro liegen, das Israel selbst zahlen möchte. Die Israelis wollen für das Material nicht nur selbst zahlen, sie möchten es auch selbst in Deutschland abholen.

Deutsche Marine bereitet sich auf Ernstfall vor

Seit Beginn des Israel-Krieges ist die Sorge auch bei der deutschen Marine groß. „Wir müssen uns auf alle Eventualitäten vorbereiten“, sagte Marineinspekteur Jan Christian Kaack im Interview mit dem Handelsblatt. Die Marine habe Spezialkräfte vor Ort und halte weiteres Personal mit hoher Einsatzbereitschaft in der Hinterhand. Sollte Israel erneut um Munition für Kriegsschiffe bitten, sei die Marine „bereit und in der Lage zu helfen“, erklärte der Vizeadmiral. Eine erste Anfrage sei allerdings zurückgezogen worden, schreibt das Blatt.

Die Hamas hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet und dabei etwa 1400 Menschen getötet. Zudem verschleppten die schwer bewaffneten Islamisten rund 200 Menschen als Geiseln. Als Reaktion auf den Überfall riegelte Israel den Gazastreifen ab und startete seine massiven Luftangriffe. Zudem wurde eine Bodenoffensive angekündigt und zehntausende Soldaten wurden an der Grenze zum Gazastreifen zusammengezogen. Zunehmenden Spannungen gibt es seither auch im israelisch-libanesischen Grenzgebiet. (erpe/AFP)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Achille Abboud