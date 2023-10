Angriff auf Gaza-Krankenhaus: Wer ist verantwortlich? Biden äußert sich

Von: Christian Stör

Teilen

Die Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen löst Entsetzen und Empörung aus. Der News-Ticker zum Krieg in Israel.

Update vom 18. Oktober, 11.50 Uhr: US-Präsident Joe Biden zufolge scheint die Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen nicht auf einen Angriff von Israel zurückzugehen. „Nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob es vom anderen Team gemacht wurde, nicht von Ihnen“, sagte Biden zu Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Auch das US-Militär macht eine verirrte Rakete des „Islamischen Dschihad“ verantwortlich.

Krieg in Israel: Eine Explosion im Ahli-Arab-Krankenhaus im Zentrum von Gaza hat Hunderten Menschen das Leben gekostet. © DAWOOD NEMER/afp

Israel macht Dschihad-Rakete für Zerstörungen an Gaza-Klinik verantwortlich

Update vom 18. Oktober, 11.20 Uhr: Nach israelischen Informationen hat eine fehlgeleitete Rakete der militanten Organisation „Islamischer Dschihad“ die Explosion an einem Krankenhaus in Gaza verursacht. Auf einem Parkplatz neben der Klinik seien Zerstörungen vor allem durch eine sehr große Menge an Raketenantriebsmittel zu erklären, sagte Armeesprecher Daniel Hagari. Es gebe keine typischen Zerstörungen an den umliegenden Gebäuden oder einen Krater wie bei einem israelischen Luftangriff, erklärte Hagari.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

„Der Parkplatz wurde nicht von Munition der Luftwaffe getroffen.“ Die palästinensische Rakete sei vermutlich von einem Friedhof hinter dem Krankenhaus abgefeuert worden. Die Hamas habe sofort gewusst, dass es sich um eine fehlgeleitete Rakete des „Islamischen Dschihad“ gehandelt habe, und dennoch versucht, Israel für den tödlichen Vorfall verantwortlich zu machen, sagte Hagari. Der Dschihad wies jegliche Verantwortung zurück.

Israel sieht keine Anzeichen für Luftangriff auf Krankenhaus in Gaza

Erstmeldung vom 18. Oktober: Tel Aviv/Gaza – Wer ist für die Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit vielen Toten verantwortlich? Die radikalislamische Hamas und mehrere arabische Staaten weisen Israel die Schuld zu. Die israelische Armee weist die Vorwürfe weit von sich. Nach ihren Erkenntnissen geht der Raketeneinschlag klar auf das Konto militanter Palästinenser.

Israels Militär veröffentlichte Aufnahmen, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete Rakete der Extremistengruppe „Islamischer Dschihad“ für den Einschlag in der Al-Ahli-Klinik verantwortlich sei. Auf den Luftaufnahmen sind das Krankenhaus und ein Parkplatz zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Als Folge sollen Hunderte von Menschen getötet worden sein. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war zunächst nicht möglich.

Israels Militär veröffentlicht Luftaufnahmen von Gaza-Krankenhaus

In dem veröffentlichten Videozusammenschnitt werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall verglichen. Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe, hieß es. Der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus sagte dem US-Sender CNN außerdem, das Militär habe Beweise vorliegen über ein von Israel abgehörtes Gespräch zwischen Hamas-Terroristen. Sie hätten gesagt: „Oh, da gab es offenbar eine Fehlfunktion oder eine Explosion einer Rakete, die im Gazastreifen gelandet ist.“ Zudem sei kurz vor dem Vorfall eine Salve von Raketen aus dem mittleren oder nördlichen Abschnitt des Gazastreifens in Richtung Israel abgefeuert worden. Diese sei auf Israels Radarsystem verzeichnet worden.

Die militante Palästinenserorganisation „Islamischer Dschihad“ wies die Schuldzuweisung der Israelis zurück. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, das der dort herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas untersteht, teilte mit, dass die „mehrere Hundert“ Menschen bei einem israelischen Luftangriff auf das Krankenhaus getötet und verletzt worden seien. Eine genaue Zahl wurde dabei nicht genannt.

Kämpfe zwischen Israel und Hamas: UN-Generalsekretär fordert Feuerpause

UN-Generalsekretär António Guterres forderte derweil eine humanitäre Feuerpause im laufenden Konflikt. „Ich rufe zu einer sofortigen Feuerpause auf, um genug Zeit und Platz bereitzustellen, damit meine beiden Aufrufe realisiert und das epische menschliche Leid gelindert werden kann“, sagte er in Peking. Damit meinte er seine Forderung an die Hamas, Geiseln freizulassen, und an Israel, humanitäre Hilfe in Gaza zuzulassen. Die Miliz Hisbollah im Libanon rief unterdessen einen „Tag des beispiellosen Zorns“ gegen Israel aus. (cs mit Agenturen)