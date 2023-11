Einsatz am Al-Schifa-Krankenhaus geht weiter – Netanjahu bedauert zivile Opfer in Gaza

Von: Christian Stör

Israels Regierungschef Netanjahu bedauert zivile Opfer in Gaza. Einsatz rund um Al-Schifa-Krankenhaus geht weiter. Der News-Ticker zum Israel-Krieg.

Update vom 17. November, 07.05 Uhr: Benjamin Netanjahu hat eingeräumt, dass die israelischen Streitkräfte bei ihrem Versuch, zivile Opfer beim Militäreinsatz in Gaza zu vermeiden, nicht immer erfolgreich seien. „Leider gelingt es uns nicht“, sagte der Ministerpräsident in einem Interview des US-Fernsehsenders CBS. „Jeder Tod eines Zivilisten ist eine Tragödie.“ Zum Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus sagte Netanjahu, es gebe „starke Hinweise“, dass dort Geiseln von der Hamas festgehalten wurden. Das sei einer der Gründe für den Einmarsch israelischer Soldaten in die Schifa-Klinik gewesen, so Netanjahu.

Palästinenser untersuchen die Trümmer zerstörter Gebäude nach einem israelischen Bombardement. © Mohammed Talatene/dpa

Israel setzt militärische Operation rund um Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza fort

Erstmeldung vom 17. November: Gaza/Tel Aviv – Israel setzt seine militärischen Operationen rund um das Al-Schifa-Krankenhaus im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt weiter fort. Bei ihrem Einsatz in der größten Klinik des Küstenstreifens fanden die israelischen Streitkräfte (IDF) eigenen Angaben zufolge auch Kommando- und Kontrollzentren. Was damit konkret gemeint ist, ließ ein Militärvertreter offen.

Es wurden dort demnach auch Waffen, Computer und militärische Ausrüstung gefunden. Unklar blieb, ob es sich bei einem der entdeckten Zentren auch um die von der Armee unter dem Krankenhaus vermutete Kommandozentrale der Hamas handelte. Die Hamas bestreitet die Existenz einer solchen Basis unter der Klinik. Die israelische Armee erklärte weiter, dass sie ihre Operation im Al-Schifa-Komplex fortsetzen werde, da sie noch Ziele habe, die sie erreichen müsse.

Hamas-Tunnel laut Israels Armee auf Gelände der Schifa-Klinik entdeckt

Nahe dem Schifa-Krankenhaus haben IDF-Soldaten auch die Leiche einer Geisel geborgen. Die tote Frau sei in einem Nebengebäude des Hospitals entdeckt, nach Israel gebracht und identifiziert worden, teilte Israels Militär mit. Die Frau war demnach am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas in Israel aus dem Grenzort Beeri entführt worden.

Eigenen Angaben zufolge legten israelische Soldaten einen Tunnel der Hamas auf dem Gelände des Schifa-Krankenhauses frei. Außerdem sei auf dem Gelände ein mit Sprengfallen versehenes Fahrzeug mit einer großen Menge an Waffen, Munition und Handschellen entdeckt worden, teilte das Militär mit. Auch im Rantisi-Krankenhaus sei ein Tunnel entdeckt worden. Zudem seien im Al-Kuds-Krankenhaus Waffen und Munition aufgespürt worden. (red mit Agenturen)