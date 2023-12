Israel warnt Hisbollah: „Würde zerstörerische Konsequenzen haben“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Drucken Teilen

Inmitten von Israels Krieg mit der Hamas beschießt auch die Hisbollah das Land immer wieder. Dessen Armee droht mit „zerstörerischen Konsequenzen“. News-Ticker.

Krieg in Israel : Hamas-Unterstützer Hisbollah setzt Angriffe gegen israelisches Territorium fort

: Hamas-Unterstützer Hisbollah setzt Angriffe gegen israelisches Territorium fort Angriffe iranischer Milizen : Israels Armeesprecher Hagari droht Hisbollah und warnt vor Krieg

: Israels Armeesprecher Hagari droht Hisbollah und warnt vor Krieg Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel und im Gazastreifen stammen von lokalen und internationalen Medien sowie von Nachrichtenagenturen. Unabhängig überprüfen lassen sich viele Angaben nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 18. Dezember, 10.40 Uhr: Vertreter der israelischen Regierung haben einem Medienbericht zufolge dem Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad „grünes Licht“ für die Verhandlung über einen neuen Geisel-Deal gegeben. David Barnea könne an einem neuen Abkommen arbeiten, das die Freilassung weiterer im Gazastreifen festgehaltenen Menschen vorsieht, berichtete der Sender Channel 12.

Israelischen Medienberichten zufolge wird Barnea in den kommenden Tagen erneut nach Europa reisen, um dort wieder mit dem katarischen Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani über ein mögliches Abkommen mit der Hamas zu sprechen. Vermittler Katar unterhält gute Beziehungen zur Hamas.

Israelische Medien meldeten weiterhin, Israel erwäge die Freilassung von palästinensischen Häftlingen, denen die Tötung von Israelis vorgeworfen wird, um einen Deal zustande zu bringen. Dies hatte die Regierung zuvor abgelehnt. Die Hamas dürfte aber für die vielen im Gazastreifen verbleibenden Männer und vor allem die Militärangehörigen einen höheren Preis fordern als für die bislang freigelassenen Frauen und Kinder.

Ob ein neuer Geisel-Deal zustande kommt, ist indes völlig offen. Die islamistische Hamas will eigenen Angaben nach Verhandlungen erst nach einem Ende der Kampfhandlungen Israels führen. Israel setzt dagegen auf „anhaltenden militärischen Druck“, um die Freilassung aller Geiseln zu erreichen.

Krieg in Israel: Zusammenstöße zwischen israelischer Armee und Hisbollah

Erstmeldung vom 18. Dezember: Tel Aviv – Seit etwa zwei Monaten läuft die israelische Offensive im Gazastreifen, nachdem palästinensische Hamas-Militanten am 7. Oktober einen blutigen Angriff gegen Israel durchgeführt hatten. Zusammenstöße gibt es allerdings auch fast ständig an der nördlichen Grenze Israels: Die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon attackiert israelisches Territorium mit Drohnen und Raketen. Allem Anschein nach hängt hier die Geduld Israels am seidenen Faden. Man werde gegen die Bedrohung vorgehen, sollte die Hisbollah ihre Angriffe nicht beenden, hieß es in den vergangenen Tagen immer wieder.

Krieg in Israel: Hamas-Unterstützer Hisbollah setzt Angriffe auf Israel fort

Die jüngste Warnung kam nun von Armeesprecher Daniel Hagari. In einem kurzen Video meldete er sich zu Wort und äußerte sich zur Situation an der nördlichen Grenze. „Hisbollah, ein Stellvertreter des Iran, zieht Libanon in einen unnötigen Krieg, der zerstörerische Konsequenzen für die libanesischen Menschen haben würde“, erklärte Hagari und ergänzte: „Das ist ein Krieg, den sie nicht verdienen.“

Er bezog sich auf die Drohnen- und Raketenangriffe der Hisbollah. Diese hätten 80.000 Menschen im Norden Israels vertrieben. „Wenn es um existenzielle Bedrohungen geht“, so Hagari, „dann sehen wir jeden Tag als den 6. Oktober, damit das Hamas-Massaker vom 7. Oktober nie wieder an einer unserer Grenzen passiert“.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Angriffe der Hisbollah: Israels Armeesprecher Hagari droht und warnt vor Krieg

Bis es eine effektive Lösung gebe, werde sich das israelische Militär weiterhin gegen Hisbollah-Angriffe verteidigen, kündigte er an. Die israelische Armee verübt Vergeltungsangriffe gegen Hisbollah-Ziele im Süden Libanons mit Luft- und Artillerieschlägen. Bislang sind die Befürchtungen vor einer Ausweitung des Krieges auf den Libanon nicht Realität geworden, doch Hagari warnte in seiner Erklärung: Falls keine diplomatische Lösung gefunden werde, werde man sich darauf vorbereiten, „diese Bedrohung von unserer Grenze zu entfernen“.

Zuletzt hatte auch Benny Gantz, Ex-Verteidigungsminister und derzeit Mitglied des Kriegskabinetts, gedroht, man werde Hisbollah im Hintergrund des Krieges in Israel auf eigene Faust bekämpfen, sollte die internationale Gemeinschaft keine Lösung herbeiführen. „Wenn die Welt die Hisbollah von der Grenze nicht entfernt, dann werden wir das machen“, so Gantz. (bb)