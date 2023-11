Israel will Gaza-Bewohner nach Ägypten umsiedeln: Doch USA und Großbritannien leisten Widerstand

Von: Maximilian Kurz

US-Außenminister Antony Blinken vor seiner Abreise am Flughafen. Die USA sprachen sich gegen Umsiedlungs-Pläne aus. © Jonathan Ernst/Reuters Pool/AP/dpa

Hochrangigen Diplomaten zufolge soll Israel versucht haben, internationale Unterstützung für die temporäre Umsiedlung von Zivilisten aus Gaza nach Ägypten zu gewinnen.

Tel Aviv – Laut Aussagen von sechs hochrangigen ausländischen Gesandten haben israelische Diplomaten internationalen Rückhalt für einen Vorschlag gesucht. Der Überlegung nach sollten mehrere hunderttausend Zivilisten aus Gaza im Hintergrund des Krieges in Israel temporär nach Ägypten verlegt werden. Darüber berichtet die US-Zeitung New York Times.

Israel-Vorschlag: Gaza Bewohner temporär nach Ägypten umsiedeln

Israel soll diese Idee mehreren ausländischen Regierungen vorgestellt haben. Der Vorschlag wurde als humanitäre Maßnahme dargestellt, um Zivilisten vor den Gefahren inmitten des Krieges mit der Hamas in Gaza zu schützen. Ebenso wurde empfohlen, sie möglicherweise in Flüchtlingslagern in der Sinai-Wüste in Ägypten unterzubringen.

Die meisten Länder, einschließlich der USA und Großbritanniens, lehnten den Vorschlag ab. Sie befürchteten, dass diese Massenverlagerung dauerhaft werden könnte, was Ägypten destabilisieren und Palästinenser dauerhaft aus ihrer Heimat vertreiben könnte.

„Erzwungene Umsiedling“ von Ägypten abgelehnt

Der Vorschlag wurde auch von den Palästinensern abgelehnt. Diese vermuteten, dass Israel den Krieg nutzen könnte, um die über zwei Millionen Menschen in Gaza dauerhaft zu vertreiben. Der blutige Krieg zwischen Israel und der Hamas begann am 7. Oktober, nachdem Terroristen der extremistischen Palästinenser-Gruppe Israel angegriffen und etwa 1.400 Menschen getötet hatten.

Historisch gesehen, waren im Jahr 1948 bereits mehr als 700.000 Palästinenser aus dem Land geflohen oder vertrieben worden. Viele arabische Länder befürchten nun eine ähnliche Katastrophe. Ägypten hat sich deutlich gegen die Idee einer Umsiedlung ausgesprochen. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi betonte in einer Rede, dass Ägypten die „erzwungene Umsiedlung von Palästinensern“ ablehne.

Unsicherheiten um Gazas Zukunft

Einige israelische Politiker, unter anderem Danny Danon, Mitglied der Likud-Partei und ehemaliger israelischer Botschafter bei den Vereinten Nationen, unterstützen jedoch die Idee einer temporären Umsiedlung von Gazanern nach Ägypten. Danon fügte hinzu, dass die Idee die Zustimmung der ägyptischen Regierung erfordern würde, die die Südgrenze des Gazastreifens kontrolliert. Danny Danon ist jedoch kein Mitglied der Regierung und konnte nicht bestätigen, ob Israel ausländische Regierungen gefragt habe, einen solchen Plan zu unterstützen. Ihm zufolge würde Israel durch die Umsiedlung der Bewohner von Gaza mehr Freiraum für die Offensive gegen die Hamas gewinnen.

Trotz der offiziellen Ziele Israels, die Hamas zu entmachten und mehr als 240 Zivilisten und Soldaten zu retten, gibt es Unsicherheiten über die Zukunft von Gaza. Einige Beamte schlugen vor, Gaza an eine internationale Streitmacht abzutreten, die dann beim Wiederaufbau der Infrastruktur helfen könnte. Nach dem Wiederaufbau könnte das Gebiet an die Palästinensische Autonomiebehörde übergeben werden. Die Autonomiebehörde erklärte wiederum, dass sie das Land nicht übernehmen würde, es sei denn, Israel würde die Gründung eines palästinensischen Staates im Gazastreifen und im Westjordanland erlauben.