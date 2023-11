Israel findet bislang in Gaza-Verstecken unbekannte Waffen der Hamas

Von: Lisa Mariella Löw

Israel will „Schwammbomben“ einsetzen, um die Hamas in ihren Tunneln einzusperren. Ihre Gegner scheinen ihre Waffen hingegen geheim zu halten.

Gaza - Eine böse Überraschung sollen israelische Verteidigungskräfte (IDF) im Israel-Krieg entdeckt haben, als sie auf das Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen zielten. Die US-amerikanische Zeitung Newsweek berichtete, dass Israel auf unbekannte Waffen ihrer Gegner getroffen sei.

Unter den „Kriegsmitteln, die dem Sicherheitssystem unbekannt waren“, seien auch neue Raketen, die von IDF-Ingenieuren gefunden wurden, schreibt Newsweek. Laut einer von der Israel Broadcasting Corporation veröffentlichten Übersetzung aus dem Hebräischen sagte ein IDF-Sprecher am Mittwoch, dass Kämpfer der 460. Brigade der Hamas mehrere Tunnelschächte der Hamas geortet und zerstört hätten.

Gaza-Krieg: Israel habe 130 Tunnelschächte der Hamas zerstört

Außerdem seien bei einer israelischen Razzia auf einem Hamas-Trainingsposten Tunnel entdeckt worden. Nachdem sie sie freigelegt hatten, zerstörten IDF-Soldaten die Schächte. Sie vermuteten dort Hamas-Kämpfer, die sich mit den gefundenen zusätzlichen Wasser- und Sauerstoffvorräte auf längere Aufenthalte im Untergrund vorbereiten würden. Laut der Israel Broadcasting Corporation setze die IDF schwere technische Werkzeuge ein, um die Tunnel zu infiltrieren, und vernichte sie dann mit Hacking-Geräten und Sprengstoffen.

Am Mittwoch, 8. November, berichtete der Nachrichtensender Channel TV in Israel, dass die IDF ihr gesamtes Ingenieurkorps, einschließlich Reserven, für den Krieg in Gaza mobilisiert habe. Die Streitkräfte hätten bisher 130 Tunnelschächte zerstört. Ihr Ziel sei, in den kommenden Tagen weitere Schächte anzugreifen und wenn notwendig, bis in die Tunnel vorzudringen.

Israel postet Video von angeblicher Zerstörung eines Hamas-Tunnels in Gaza

Ein von Channel 13 auf der Plattform X veröffentlichtes Video zeigte die Zerstörung angeblicher Hamas-Tunnel in der Nähe von Schulen am nördlichen Ende des Gazastreifens. In einer Pressemitteilung der IDF vom Mittwoch, 8. November, heißt es außerdem, dass israelische Fallschirmjäger einen separaten unterirdischen Tunnelschacht in der Nähe eines Vergnügungsparks freigelegt und diesen zerstört hätten.

Laut CNBC betreibt die Hamas ein fast 500 Kilometer langes Tunnelnetz im Gazastreifen, das sie im Laufe der Jahrzehnte gebaut haben soll. Viele Anlagen liegen mehr als 30 Meter unter der Erde. „Unterirdische, lange Tunnel, die mit Krankenhäusern und Schulen verbunden sind, sind durch sie verbunden“, sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant laut einer NBC-Übersetzung aus dem Hebräischen, wie Newsweek schreibt.

Waffen Israels: Hamas-Tunnel in Gaza mit „Schwammbomben“ verschließen

Laut Gallant würden die Hamas über Kommunikationsräume, Munitionslager, Übernachtungsmöglichkeiten und alles, was als Basis für den Terrorismus genutzt werden kann, verfügen, um den Bürgern des Staates Israel und den Soldaten der IDF Schaden zuzufügen.

Die britische Tageszeitung The Telegraph berichtete, dass die IDF chemische „Schwammbomben“ getestet habe, um Tunnelsysteme zu infiltrieren. Sie würden keinen Sprengstoff enthalten, dienten aber im aktuellen Israel-Krieg dazu, Lücken oder Tunneleingänge zu verschließen, aus denen Kämpfer herauskommen könnten. (Lisa Mariella Löw)