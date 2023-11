Israel greift Syrien an: Reaktion nach Drohnenangriff auf Schule

Von: Nail Akkoyun

Israel macht Syrien für einen Angriff verantwortlich und reagiert. Humanitäre Feuerpausen werden angekündigt. Der News-Ticker zum Krieg in Israel.

Israel stimmt Feuerpause zu: „Taktische, lokale“ Pausen sollen Menschen die Flucht ermöglichen

stimmt zu: „Taktische, lokale“ Pausen sollen Menschen die Flucht ermöglichen Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Konfliktparteien. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen aber teilweise nicht, insbesondere wenn sie von der Hamas kommen. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Tel Aviv/Gaza – Als Reaktion auf einen Drohnenangriff auf ein Schulgebäude in der südisraelischen Stadt Eilat hat die israelische Armee eigenen Angaben zufolge ein Ziel in Syrien angegriffen. Die Armee habe die Organisation, die den Angriff durchgeführt habe, getroffen, teilte das Militär am Freitag auf X (vormals Twitter) mit. Die Armee mache Syrien „für jede terroristische Aktivität, die von seinem Territorium ausgeht, voll verantwortlich“.

Am Donnerstag war eine Schule durch eine Drohne beschädigt worden. Die Herkunft der Drohne sowie der Vorfall insgesamt würden überprüft, hatte es zunächst geheißen. Berichte über Verletzte gab es nicht. Wenige Stunden zuvor hatten die israelischen Streitkräfte erstmals ihr neues Raketenabwehrsystem Arrow 3 erfolgreich eingesetzt.

Rauch steigt nach einem israelischen Militäreinsatz in Dschenin im Westjordanland auf. © Nidal Eshtayeh/dpa/XinHua

Im Bereich des Roten Meeres sei ein auf Israel abgefeuertes Objekt abgefangen worden, teilte das israelische Verteidigungsministerium mit. Zuvor hatten die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen mitgeteilt, Israel mit Raketen angegriffen zu haben. Ob es sich bei dem mit dem System Arrow 3 abgefangenen Flugkörper um eine Rakete der Huthi-Rebellen handelte, war zunächst unklar. „Die Arrow-Rakete hat eine Bedrohung abgefangen, die weit weg vom Staat Israel unterwegs war“, sagte Militärsprecher Daniel Hagari. „Wir haben eine Boden-Boden-Rakete abgefangen, die in unsere Richtung abgeschossen wurde.“

Israel stimmt vierstündiger Feuerpause zu – Waffenstillstand bleibt vorerst ausgeschlossen

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will Zivilpersonen derweil weiter eine sichere Flucht aus dem Kampfgebiet im abgeriegelten Gazastreifens gewähren. „Die Kämpfe gegen die Hamas, die Hamas-Terroristen, gehen weiter, aber wir wollen an bestimmten Orten für einen bestimmten Zeitraum, ein paar Stunden hier, ein paar Stunden dort, eine sichere Passage von Zivilisten aus der Kampfzone ermöglichen. Und das machen wir auch“, sagte er dem US-Sender Fox News. Zuvor hatte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, in Washington mitgeteilt, Israel habe täglichen, vierstündigen humanitären Pausen im nördlichen Teil des Gazastreifens zugestimmt.

Ein ranghoher Beamter der israelischen Regierung bestätigte der Times of Israel eigenen Angaben zufolge ebenfalls, dass die israelische Regierung „humanitären Pausen“ zugestimmt habe. Demnach sollen die „taktischen, lokalen“ Pausen der Bevölkerung des Gazastreifens die Möglichkeit geben, vom Norden in den Süden des Gazastreifens zu fliehen, weg von den am stärksten umkämpften Gebieten.

Netanjahu betonte in dem Interview jedoch erneut, dass Israel einem Waffenstillstand nicht zugestimmt habe. „Ein Waffenstillstand mit der Hamas bedeutet eine Kapitulation vor der Hamas“, sagte er. „Es wird also keinen Waffenstillstand ohne die Freilassung der israelischen Geiseln geben“, fügte der Ministerpräsident hinzu. (red mit Agenturen)