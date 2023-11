Israels Soldaten stürmen Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza – „Sie sind im Inneren des Komplexes“

Von: Franziska Schwarz

Die israelische Armee meldet eine „präzise Operation“ im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen. Der News-Ticker zum Israel-Krieg.

Gaza – Zeugen haben die Zustände im größten Krankenhaus im Gazastreifen als verheerend beschrieben, wie Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichteten. Und US-Geheimdienste sind sich angeblich sicher: Die Hamas nutzt die Al-Schifa-Klinik als Kommandozentrale.

Hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften palästinensischen Hamas hatten vergangenen Monat Gräueltaten an Zivilisten in Israel verübt. Nun sind die israelischen Streitkräfte in einen Teil des Gebäudekomplexes eingedrungen.

Armee stürmt im Israel-Krieg das Al-Schifa-Krankenhaus

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza sind die israelischen Streitkräfte in den Keller des Al-Schifa-Komplexes vorgedrungen. „Die Besatzungsarmee ist jetzt im Keller und durchsucht ihn. Sie sind im Inneren des Komplexes, schießen und werfen Sprengsätze“, sagte Aschraf al-Kidra laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Armee habe zuerst die Chirurgie und die Notaufnahme gestürmt, sagt Mohammed Zakout, Leiter der Krankenhäuser im Gazastreifen, dem arabischen Fernsehsender Al-Dschasira. Reuters konnte die Situation in Al-Schifa zunächst nicht von unabhängiger Seite bestätigen.

Das Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen (Archivbild) © Bashar Taleb/AFP

Hamas berichtet im Israel-Krieg von Explosion in Klinik

„Es gibt große Explosionen und Staub in den Bereichen, in denen wir uns befinden. Wir glauben, dass es auch im Krankenhaus eine Explosion gegeben hat“, sagte laut dem Bericht Dr. Munir Al-Bursch, Generaldirektor der Gesundheitsbehörde.

Israel spricht bei Al-Schifa von „Schaltzentrale“ der Hamas

Israel bestätigte die Razzia. „Basierend auf Geheimdienstinformationen und einer operativen Notwendigkeit führen IDF-Kräfte eine präzise und gezielte Operation gegen die Hamas in einem bestimmten Bereich im Shifa-Krankenhaus durch“, teilte das Miliär laut der Nachrichtenagentur Reuters mit.

„Zu den IDF-Kräften gehören medizinische Teams und Arabisch sprechende Personen, die eine spezielle Ausbildung durchlaufen haben, um sich auf diese komplexe und sensible Umgebung vorzubereiten, mit der Absicht, dass den Zivilisten kein Schaden zugefügt wird.“, hieß es weiter.

Der Sprecher der israelischen Armee, Oberstleutnant Peter Lerner, sagt dem Sender CNN, das Krankenhaus und der Komplex seien für die Hamas „ein zentraler Knotenpunkt ihrer Operationen, vielleicht sogar das schlagende Herz und vielleicht sogar ihr Schaltzentrale“. (mit Nachrichtenagenturmaterial)