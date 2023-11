„Enormes Ausmaß der Zerstörung“ nach Luftangriff auf Flüchtlingslager im Gazastreifen

Von: Tadhg Nagel

Israels Armee bombardiert erneut Hamas-Stellungen im Flüchtlingslager Dschabalia im Gazastreifen. Die UN äußern „ernsthafte Bedenken“.

Dschabalia - Bei dem erneuten israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Dschabalia im Krieg in Israel sind am Mittwoch (01. November) zahlreiche Menschen getötet worden. Nach Angaben der israelischen Armee wurde dabei auch der Anführer der Panzerabwehrraketeneinheit der islamistischen Hamas-Miliz, Muhammad A‘sar, getötet.

Bereits einen Tag zuvor war bei einem Luftschlag auf das Lager in Gaza nach Angaben der israelischen Armee Ibrahim Biari getötet worden. Biari gilt als Rädelsführer des Anschlags vom 7. Oktober auf Israel. Laut dem Hamas-geführten palästinensischen Gesundheitsministerium wurden bei dem ersten Angriff 50 Menschen getötet und weitere 150 Menschen verletzt.

Dr. Atef Al Kahlout, der Leiter eines indonesischen Krankenhauses im Gazastreifen, sagte am Mittwoch (01. November), dass nach dem zweiten Bombardement mindestens 80 Leichen in das Krankenhaus gebracht worden seien. Andere würden gerade aus den Trümmern geborgen. Bei den meisten Opfern handele es sich um Frauen und Kinder, Hunderte weitere seien verletzt worden. Das berichtete der US-Nachrichtensender CNN.

„Ernsthafte Bedenken“ wegen enormer Zerstörung in Gaza-Stadt

Ein Zeuge hatte den Angriff laut der Nachrichtenagentur Reuters als „Massaker“ bezeichnet. Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte, stellte im Anschluss die Verhältnismäßigkeit der Angriffe auf der Social-Media-Plattform X (früher: Twitter) infrage. „Angesichts der hohen Zahl der zivilen Opfer und des Ausmaßes der Zerstörung“ habe man „ernsthafte Bedenken, dass es sich um unverhältnismäßige Angriffe handelt, die Kriegsverbrechen darstellen könnten“, so Türk.

Das israelische Militär teilte mit, seine Kampfjets hätten den Kommando- und Kontrollposten der Hamas in Dschabalia auf der Grundlage genauer Informationen angegriffen. Ziel es sei gewesen Muhammad A‘sar zu töten, was man erreicht habe. Zugleich verwiesen die israelischen Streitkräfte darauf, dass die Hamas „ihre Terrorinfrastruktur bewusst unter, um und in zivilen Gebäuden“ aufbaue und „damit absichtlich die Zivilbevölkerung des Gazastreifens“ gefährde. IDF-Sprecher Daniel Hagari machte die Tunnel der Hamas für das enorme Ausmaß der Schäden verantwortlich. „Aufgrund der umfangreichen unterirdischen Infrastruktur“ sei es „zu Zerstörungen in anderen Gebäuden“ gekommen.

Hamas-Einrichtungen bewusst in der Nähe ziviler Einrichtungen - Gebäude dienen trotzdem Zivilisten

Der Hamas wird seit längerem vorgeworfen, ihre Einrichtungen bewusst in der Nähe ziviler Gebäude zu errichten. Der israelische Nachrichtensender i24 News hatte bereits im Juli letzten Jahres über von der israelischen Armee veröffentlichtes Material berichtet, das Rückschlüsse auf unterirdische Hamas-Tunnel in der Nähe einer Pepsi-Fabrik und einer UNWRA-Schule gegeben hatte. Außerdem sei ein Eingang zu einem Terrortunnelnetz in der Nähe der Islamischen Universität von Gaza zu sehen gewesen sowie ein Waffenlager in der Nähe einer Moschee und einer UNWRA-Klinik. Das zeige, dass die Hamas „ihre Angriffe von Bevölkerungszentren aus auf Bevölkerungszentren“ durchführe, so der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz damals.

Auch die britische Zeitung The Guardian betonte vergangene Woche, dass die Hamas, wie viele andere urbane Streitkräfte, dafür bekannt sei, die Deckung von Krankenhäusern, Schulen und Wohnhochhäusern auszunutzen. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die UN und andere internationale Akteure betont hätten, dass diese Gebäude in erster Linie der Zivilbevölkerung dienen.

Zahlreiche Gebäude in Gaza zerstört - IStGH mahnt zur Einhaltung des internationalen Rechts

Laut einem UN-Bericht sind inzwischen mehr als ein Viertel der Wohnungen im Gazastreifen durch Luftangriffe beschädigt worden. Etwa drei Prozent seien gänzlich zerstört oder unbewohnbar geworden. Luftbilder, die von der Zeit veröffentlicht wurden, zeigen das enorme Ausmaß der Schäden in Gaza. Das gesamte Gebiet sei von Kratern überzogen. Wer für die Schäden verantwortlich sei, lasse sich den Bildern nicht entnehmen, so der Bericht. Ebenso wenig würden die Aufnahmen einen Rückschluss über Tote und Verletzte zulassen.

Die humanitäre Situation in Gaza spitzt sich derweil immer weiter zu. Drei Wochen nach der fast vollständigen Blockade durch Israel sei die Grundversorgung zusammengebrochen, so der Guardian. Die Menschen seien von schweren Krankheitsausbrüchen bedroht, da die Straßen mit Abwässern überflutet seien. Lebensmittel, Wasser und Medikamente würden knapp. Der Chefankläger des internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, sagte am Sonntag, das Gericht habe Ermittlungen zu mutmaßlichen Verbrechen beider Seiten im Krieg eingeleitet. Zudem mahnte er die Dringlichkeit von Hilfslieferungen an. „Es sollte kein Hindernis für humanitäre Hilfslieferungen an [...] Zivilisten geben“. Das internationale Recht müsse gewahrt werden, so Khan. (tpn)