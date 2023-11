Brandbrief an das Pentagon: USA sollen keine Artillerie-Munition an Israel liefern

Mehrere US-Organisationen fürchten, dass Munitionslieferungen das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza verschlimmern werden – und wenden sich direkt an die Biden-Regierung.

Washington, D.C. – Eine Gruppe von zivilgesellschaftlichen Organisationen forderte die Regierung um Joe Biden am Montag (13. November) auf, auf die Lieferung von Artilleriegranaten an Israel zu verzichten. Dies spiegelt den zunehmenden Druck wider, dem die Vereinigten Staaten wegen ihrer Unterstützung der israelischen Offensive gegen die Hamas-Kämpfer im Gazastreifen ausgesetzt sind.

In einem Brief an Verteidigungsminister Lloyd Austin äußerten sich mehr als 30 US-amerikanische Hilfs-, Interessenvertretungs- und religiöse Organisationen, darunter Oxfam America, Amnesty International und das Center for Civilians in Conflict (CIVIC), besorgt über den Plan des Pentagons, den israelischen Verteidigungskräften 155-mm-Artilleriemunition aus einem speziellen amerikanischen Waffenlager in diesem Land zu liefern.

Israel der größte Empfänger von US-Militärhilfe

„Unter den gegenwärtigen Umständen würde die Gewährung des Zugangs zu dieser Munition an die israelische Regierung den Schutz der Zivilbevölkerung, die Achtung des humanitären Völkerrechts und die Glaubwürdigkeit der Regierung Biden untergraben“, schrieben die Gruppen in ihrem Schreiben, dessen Kopie der Washington Post vorliegt. „Einfach ausgedrückt, ist es schwierig, sich ein Szenario vorzustellen, in dem hochexplosive 155-mm-Artilleriegranaten in Gaza unter Einhaltung des humanitären Völkerrechts eingesetzt werden könnten.“

Das Schreiben spiegelt die wachsende öffentliche Besorgnis über Israels Militäroperation zur Zerschlagung der Hamas wider, deren Kämpfer bei ihrem Angriff am 7. Oktober mehr als 1000 Israelis töteten und mehr als 200 Geiseln nahmen, sowie über die Rolle der USA bei der Unterstützung dieser Kampagne. Nach Angaben der palästinensischen Behörden sind im dicht besiedelten Gazastreifen mindestens 11.000 Menschen im Zuge der israelischen Reaktion auf diesen Angriff ums Leben gekommen.

Premierminister Benjamin Netanjahu hat das Vorgehen seiner Regierung verteidigt und erklärt, Israel ergreife Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung, müsse aber die Gruppe auslöschen, um sicherzustellen, dass die Hamas in Zukunft keine ähnlichen Angriffe mehr durchführen könne. Die anhaltenden Angriffe auf medizinische Zentren und andere zivile Einrichtungen sorgen weltweit für Empörung.

Seit dem 7. Oktober hat die Regierung Biden Israel, einem wichtigen Verbündeten in der Region, der seit Jahrzehnten der größte Empfänger jährlicher US-Militärhilfe ist, in aller Eile militärische Unterstützung zukommen lassen und zwei US-Flugzeugträger in die Region entsandt, um eine Ausweitung des Kriegs in Israel und im Gazastreifen zu verhindern. Die Militärhilfe, die seit dem Angriff im Rahmen von Washingtons Programm für kommerzielle Direktverkäufe bereitgestellt wurde, umfasst Bomben mit kleinem Durchmesser, Bausätze zur Herstellung von präzisionsgelenkter Munition und andere Munition.

Israelische Streitkräfte feuern am 6. November Artillerie auf den Gazastreifen. © Heidi Levine/The Washington Post

Offizielle Stellen erklärten auch, dass sie 155-mm-Artilleriegeschosse aus dem israelischen Kriegsreservelager bereitstellen würden, das dem US-Militär in der Region einsatzbereite Waffen zur Verfügung stellen und Washington die Möglichkeit geben soll, die israelischen Streitkräfte schnell zu bewaffnen. Zuvor hatte die Regierung Biden diese Reserve angezapft, um die amerikanischen Bestände in Europa aufzufüllen, die wegen des Ukraine-Kriegs unter Druck stehen.

USA erwarten von Israel Schutz der Zivilisten im Gazastreifen

Das Pentagon lehnte es ab, mitzuteilen, ob es seinen Plan, Israel 155-mm-Granaten aus dieser Reserve zu liefern, weiterverfolgt.

„Während wir keine spezifischen Details über Quellen und Bewegungen bestimmter Munition bekannt geben, bleiben wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, Israel, die Ukraine und unsere NDS gleichzeitig zu unterstützen“, sagte die stellvertretende Pentagon-Pressesprecherin Sabrina Singh in einer Erklärung, die sich auf die nationale Verteidigungsstrategie der USA bezieht.



Die Regierung hat erklärt, sie erwarte von Israel, dass es seine Kampagne in Übereinstimmung mit internationalen Normen durchführe und umsichtige Schritte unternehme, um Zivilisten vor Schaden zu bewahren. Sie sieht sich jedoch zunehmender Kritik ausgesetzt, auch aus der eigenen Partei des Präsidenten.



Eine Gruppe von 26 demokratischen Senatoren wandte sich vergangene Woche an Präsident Biden und bat um die Zusicherung, dass die Unterstützung der USA auf einer umsichtigen Strategie beruhe und dass künftige Hilfen von Faktoren wie dem Schutz der Zivilbevölkerung durch Israel abhängig gemacht werden sollten. Führende Demokraten drängen Biden auch zu mehr Transparenz bei der Unterstützung Israels, die noch mehr als die Hilfe für die Ukraine von Geheimhaltung geprägt ist.



Humanitäre Lage im Gazastreifen katastrophal

In ihrem Schreiben an Austin verwiesen die Gruppen auf die gravierende Verschlechterung der humanitären Bedingungen im Gazastreifen, wo die Bewohner um den Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und Strom kämpfen. Israel hat einige örtlich begrenzte Pausen in seinen Operationen eingeräumt, um den Bewohnern eine Umsiedlung zu ermöglichen, hat jedoch Forderungen nach einem Waffenstillstand abgelehnt, solange nicht alle Geiseln freigelassen sind.

Die Gruppen verwiesen auch auf die Unterstützung der US-Regierung für eine internationale Erklärung aus dem Jahr 2022, die darauf abzielt, den Einsatz von Explosivwaffen in städtischen Gebieten einzuschränken, und wiesen darauf hin, dass Israel in früheren Konflikten mit der Hamas in den Jahren 2008, 2009 und 2014 Zehntausende von Artilleriegranaten abgefeuert hat.

„Diese Munition traf Schulen, Wohnviertel, Krankenhäuser, Unterkünfte und Flüchtlingslager und tötete, verwundete und vertrieb zahlreiche Zivilisten“, schrieben die Gruppen. „Der frühere Einsatz von Artillerie durch die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) in Gaza bestätigt unsere Bedenken.“

Zur Autorin Missy Ryan schreibt für die Washington Post über Diplomatie, nationale Sicherheit und das Außenministerium. Sie kam 2014 zur Post, um über das Pentagon und militärische Themen zu schreiben. Sie hat aus dem Irak, Ägypten, Libyen, Libanon, Jemen, Afghanistan, Pakistan, Mexiko, Peru, Argentinien und Chile berichtet.

