Israel wirft Flugblätter mit Koran-Versen über Gazastreifen ab

Von: Victoria Krumbeck

Flugblätter der israelischen Luftwaffe landen in Gaza. Versehen sind sie mit einem Koran-Vers. Über die Bedeutung kann nur spekuliert werden.

Chan Junis – Im Israel-Krieg kam es in den vergangenen Tagen im südlichen Teil des Gazastreifens zu heftigen Kämpfen zwischen der Terrororganisation Hamas, der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad und der israelischen Armee. Chan Junis gilt als Hochburg der Hamas und ist stark umkämpft. Die israelischen Streitkräfte fordern die Einwohnerinnen und Einwohner daher auf, die Stadt zu verlassen. Dazu wurde Koran-Vers per Flugblatt an die Menschen verteilt – mit kryptischem Inhalt.

Israel nutzt Koran-Zitat: „Die Flut überrollte sie, weil sie Frevler waren“

Etwa Tausende Flugblätter seien am 6. Dezember über Chan Junis abgeworfen worden, wie ein Journalist der Times of Israel beobachtete. „Die Flut überrollte sie, weil sie Frevler waren“, wurde der Koran auf dem Flugblatt zitiert. Die Nachricht wurde von den Menschen unterschiedlich interpretiert. Einige deuteten den Satz als einen Hinweis auf die Sintflut Noahs im Koran und in der Bibel, wie die Jerusalem Post berichtete.

Andere brachten das Zitat mit dem Namen „Al-Aksa-Flut“ in Verbindung, den die Hamas dem Angriff auf Israel am 7. Oktober gab. Eine weitere Theorie bezog sich auf Hinweise zur möglichen Flutung des Tunnel-Systems der Hamas durch die israelische Armee. Einem Bericht zufolge soll es bereits zu einem Testlauf gekommen sein.

Flugblätter über Gaza: Menschen sollen aus Chan Junis fliehen

Mit Flugblättern versuchen die israelischen Streitkräfte die Menschen in der umkämpften Stadt zu erreichen. Kritisiert wird allerdings, dass die Informationen zu den Fluchtwegen nicht richtig bei den Menschen im Gazastreifen ankommen. Auf manchen Flugblättern sollen sich QR-Codes befinden, die auf eine Internetseite mit einer „komplizierten Karte“ führen, erklärte ein Korrespondent der CNN.

Viele Menschen hätten jedoch kaum einen Zugriff auf das Internet. Dies läge vor allem daran, dass es regelmäßig zu Stromausfällen kommt und Nutzung von technischen Geräten und des Internets durch den Krieg eingeschränkt ist. Auch die kryptische Nachricht auf den Flugblättern vom 6. Dezember vereinfache die Flucht aus Chan Junis kaum. Es könne sich dennoch um einen Hinweis gehandelt haben, der auf die Kämpfe und die Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner in den folgenden Tagen hinwies. (vk)