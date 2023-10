Erste Einheiten Israels dringen in den Gazastreifen ein – blutiger Häuserkampf in Gaza befürchtet

Von: Christian Stör

Teilen

Die Bodenoffensive der israelischen Armee gegen die Hamas rückt näher. Die internationale Diplomatie ringt um Deeskalation. Die Israel-News im Ticker.

Bombardement in Gaza : Israel setzt Luftangriffe im Gazastreifen fort

in : Israel setzt Luftangriffe im Gazastreifen fort Luftaufnahmen veröffentlicht: Raketenstellungen der Hamas angeblich in zivilem Umfeld

veröffentlicht: Raketenstellungen der Hamas angeblich in zivilem Umfeld Dieser News-Ticker zum Krieg in Israel wird laufend aktualisiert. Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Konfliktparteien. Zur besseren Einordnung und zur Transparenz nennen wir alle Quellen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aber teilweise nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 23. Oktober, 10.50 Uhr: Die von der Terrormiliz Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde hat mitgeteilt, dass in den vergangenen 24 Stunden etwa 400 Palästinenser durch israelische Luftangriffe auf Gaza getötet worden seien. Hier ein Überblick über die Toten und Verletzten im Israel-Gaza-Krieg seit dem 7. Oktober:

Gaza Israel Westjordanland Tote: 4651 Tote: 1.405 Tote: 95 Verletzte: 14.245 Verletzte: 5.431 Verletzte: 1.650

Update vom 23. Oktober, 10:26: Nach aktuellen Angaben des Militärs sind im Schutz der Nacht offenbar vereinzelte israelische Bodentrupps in den Gazastreifen vorgedrungen, um gegen palästinensische Kämpfer vorzugehen und die Hamas-Geiseln zu suchen. Die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen konzentrierten sich derweil weiter auf Ziele der Hamas.

Israel-Krieg aktuell: Zahl der Hamas-Geiseln höher als bisher erwartet

Update vom 23. Oktober, 10:26: Nach aktuellen Angaben der israelischen Armee beläuft sich die Zahl der bestätigten Geiseln, die sich in der Gewalt der Hamas befinden, inzwischen auf wohl 222. Das berichtet Sky News.

News im Israel-Krieg: Israel setzt schwere Luftangriffe fort – blutiger Häuserkampf in Gaza befürchtet

Erstmeldung vom 23. Oktober, 10:20: Gaza/Tel Aviv – Während Israels Militär seine Vorbereitung für eine Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen mit nochmals verstärkten Luftschlägen vorantreibt, gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation im Gaza-Israel-Krieg weiter. So beraten heute die Außenminister der EU darüber, wie ihre Staaten dazu beitragen können, eine Eskalation in Nahost zu verhindern.

Derweil hat die US-Regierung Israel geraten, die Bodenoffensive im Gazastreifen zu verschieben. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf mehrere US-amerikanische Beamte. Die USA erhoffen sich dadurch mehr Zeit, Geiseln zu befreien – aber auch mehr Zeit, um sich selbst auf Angriffe in der gesamten Region vorzubereiten, etwa durch vom Iran unterstützte Gruppen.

Ein Bild aus der südlichen Stadt Sderot in Israel zeigt Rauch, der während eines israelischen Angriffs auf Gaza am 22. Oktober 2023 aufsteigt, inmitten anhaltender Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Gruppe Hamas. © JACK GUEZ/afp

Israel setzt Luftangriffe im Gaza-Krieg fort

In der Nacht hat Israel sein Bombardement in Gaza weiter fortgesetzt. Eigenen Angaben zufolge hat die Armee mehr als 320 Militärziele im Gazastreifen angegriffen. Das Militär teilte mit, dass Tunnel, operative Hauptquartiere und Beobachtungsposten beschossen worden seien – Standorte, die die israelischen Streitkräfte gefährden könnten, die sich auf ein „Manöver“ im Streifen vorbereiteten. Damit spielte die Armee wahrscheinlich auf die seit langem spekulierte Bodenoffensive im Gazastreifen an.

Fachleute rechnen dabei mit einem bevorstehenden blutigen Häuserkampf zwischen der Armee und der Hamas. „Es wird viele Kollateralschäden geben“, sagte der Militärhistoriker Danny Orbach von der Hebräischen Universität Jerusalem. Gemeint sind Opfer unter der Zivilbevölkerung. Israels Militär hat deshalb die Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen wiederholt aufgefordert, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen – doch dort gibt es für die Vertriebenen keine Versorgung. Und Angriffe gibt es auch dort.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Israel veröffentlicht Luftaufnahmen: Hamas-Raketenstellungen angeblich in zivilem Umfeld

Das israelische Militär veröffentlichte in der Nacht zum Montag (23. Oktober) Luftaufnahmen, die zeigen sollen, wie die Hamas Raketenstellungen gegenüber einem UN-Gebäude, einer Moschee und Schulen postierte. „Die Hamas gefährdet unmittelbar die Menschen im Gazastreifen, Israelis und die internationale Gemeinschaft“, hieß es dort. (mit Agenturen)