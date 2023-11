Waffen ins Fahrzeug gehalten? Israelische Soldaten bedrohen ARD-Team

Im Westjordanland wird ein ARD-Team von israelischen Soldaten kontrolliert. Eine Reporterin wird beschimpft. Die Polizei muss einschreiten.

Berlin/Tel Aviv – Das Bildmaterial zeigt einen Mann dicht an der Frontscheibe des Autos; er hält ein Gewehr in der Hand. Ein weiterer Mann, ebenfalls in Uniform, beugt sich in das geöffnete Fahrerfenster: Im palästinensischen Westjordanland ist ein ARD-Team nach eigenen Angaben von israelischen Soldaten vorübergehend festgehalten und bedroht worden. Die Situation beweist: Im Israel-Krieg arbeiten Medien unter erschwerten Bedingungen.

Der Vorfall wurde am Sonntagabend auf tagesschau.de und BR24 geschildert: Korrespondent Jan-Christoph Kitzler sei mit einem palästinensischen Mitarbeiter sowie einer deutschen Mitarbeiterin auf dem Rückweg von einem Interview gewesen, als sie südlich der palästinensischen Stadt Hebron von israelischen Soldaten gestoppt worden seien.

Soldaten werden während Israel-Krieg gegenüber deutschen Journalisten aggressiv

Demnach sollen die Soldaten sich gegenüber den Journalisten überaus aggressiv verhalten haben, mehrfach seien Waffen in das Teamfahrzeug gehalten worden. Der Bayerische Rundfunk, der das ARD-Studio Tel Aviv betreibt, betrachte den Vorfall als Angriff auf die Pressefreiheit. Das israelische Militär erklärte auf Anfrage, den Bericht zu prüfen.

„Die Soldaten haben uns mit ihren Waffen bedroht und uns gefragt, ob wir Juden seien. Unsere Kollegin wurde als Verräterin beschimpft“, wird Korrespondent Kitzler zitiert. Das ARD-Team war dem Bericht zufolge unterwegs, um über Gewalt radikaler jüdischer Siedler gegen Palästinenser im von Israel besetzten Westjordanland zu berichten. Erst nach mehr als einer Stunde habe sich die Situation entspannt, nachdem weitere Soldaten und auch Polizeikräfte hinzugezogen worden seien.

Medien im Israel-Krieg: Vorwürfe gegen das israelische Militär

„Für uns ist es der zweite Vorfall innerhalb einer Woche. Unser Team hat sich klar als akkreditierte Pressevertreter ausgewiesen und war fernab militärischer Sicherheitsbereiche“, sagte der Leiter des ARD-Studios, Christian Limpert. „Wir können das Vorgehen des israelischen Militärs nicht akzeptieren.“

Der Verband der Auslandspresse in Israel hatte bereits Ende Oktober die israelische Armee aufgerufen, die Sicherheit von Journalisten zu gewährleisten, und von zwei Vorfällen im Westjordanland berichtet, bei denen Soldaten Reporter bedrängt hätten. In einem davon waren demnach ebenfalls ARD-Mitarbeiter betroffen.

Büro einer Nachrichtenagentur im Israel-Krieg erheblich beschädigt

Neben derartigen Ereignissen erschweren auch die aktuellen Kampfhandlungen im Israel-Krieg die Berichterstattung. So soll vor kurzem ein Büro der Nachrichtenagentur AFP erheblich beschädigt worden sein. Wie ein AFP-Mitarbeiter am 3. November nach einem Besuch vor Ort berichtete, schlug ein explosives Projektil offenbar horizontal in den Technikraum des AFP-Büros in der Stadt Gaza ein. Eine israelische Armeesprecherin erklärte daraufhin, die Armee habe einen Angriff nahe dem AFP-Büro ausgeführt, das Gebäude aber nicht gezielt angegriffen.

Zum Zeitpunkt des Angriffs befand sich keiner der acht AFP-Mitarbeiter in dem Büro. Das Team war der Aufforderung des israelischen Militärs gefolgt und hatte die Stadt am 13. Oktober verlassen und sich zu seiner Sicherheit in den Süden des Gazastreifens begeben.

AFP ist die einzige der großen Nachrichtenagenturen, die derzeit mithilfe einer unbemannten Kamera ununterbrochen Livebilder aus der Stadt sendet. Bei einem Besuch in Tel Aviv hatte US-Außenminister Antony Blinken gefordert, dass Journalisten im Gazastreifen geschützt werden müssten. Um die Welt über die Geschehnisse vor Ort im Israel-Krieg zu informieren, leisteten Journalisten eine „außergewöhnliche Arbeit unter den gefährlichsten Bedingungen“, betonte er. (dpa/AFP/frs)