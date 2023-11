Mehr als 4000 Kinder tot: Details zu Verlusten im Israel-Krieg

Von: Lisa Mariella Löw

Mehr als 10.000 Menschen haben im Israel-Krieg bereits ihr Leben verloren. Mehr als 40 Prozent von ihnen waren noch nicht mal 18 Jahre alt.

Gaza – Dass im Israel-Krieg viele Zivilisten getötet werden, ist traurige Wahrheit. Die neuesten Opferzahlen machen jedoch fassungslos: Seit dem 7. Oktober seien mehr als 4000 Menschen getötet worden – mehr als 40 Prozent der Todesopfer in Gaza seien Kinder unter 18 Jahren, wie CNN berichtet. Zum Vergleich: Im Ukraine-Krieg haben im ganzen Jahr 2022 477 Kinder ihr Leben verloren, 2023 bislang 83.

Auf israelischer Seite wurden seit dem Angriff der Hamas mehr als 1400 Israelis getötet und mehr als 240 als Geiseln genommen, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah angibt. Als Reaktion darauf sind bei den Gegenangriffen Israels bislang 10.305 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden. Damit wurden im letzten Monat in Gaza tausende Palästinenser mehr getötet als in den letzten 15 Jahren des Konflikts.

Krieg in Israel: Fast die Hälfte der Palästinenser in Gaza sind Kinder

Der Israel-Gaza-Krieg bringt viel Leid. Die Raketenangriffe sorgen auf beiden Seiten für enorme Zerstörung. © Mohammed Talatene/dpa

Gaza hat eine der jüngsten Bevölkerungen der Welt: 47 Prozent der Menschen sind unter 18 Jahren. Laut dem Gesundheitsministerium wurden bis zum 6. November bereits 4104 Kinder getötet. Die UN berichtet, dass bis zum 5. November etwa 1270 Kinder als vermisst gemeldet wurden und möglicherweise noch immer unter Trümmern eingeschlossen sind.

Wenn die Zahlen des Gesundheitsministeriums stimmen, übersteigt die Zahl der seit Beginn des Israel-Krieges getöteten Kinder nach Angaben der UN die Zahl der in den letzten vier Jahren weltweit jährlich in bewaffneten Konflikten getöteten Kinder. Im Vergleich dazu starben im Jahr 2022 in der Ukraine 477 Kinder, und in diesem Jahr sind es bis zum 8. Oktober 83, wie aus Berichten des UN-Hochkommissars für Menschenrechte hervorgeht.

Seit Angriff der Hamas: Fast 200 Angriffe Israels auf Gaza

Im dicht besiedelten Gazastreifen, in dem mehr als zwei Millionen Menschen leben, haben Luftangriffe laut UN-Angaben etwa 1,5 Millionen Menschen – zwei Drittel der Bevölkerung – zur Flucht gezwungen. Krankenhäuser, Notunterkünfte, Schulen und Flüchtlingslager sind überlastet. Ein Mangel an Strom, Treibstoff, Nahrungsmitteln und sauberem Wasser führt zu einer humanitären Krise, warnt die UN. Am 31. Oktober hinterließ ein israelischer Luftangriff auf die Kommandeure und die Infrastruktur der Hamas im größten Flüchtlingslager Gazas, Jabalya, katastrophale Schäden und tötete viele Unschuldige.

Nach Angaben der WHO kam es in der Ukraine im März und April 2022, den ersten vollen Monaten nach dem russischen Angriff auf das Land, zu fast 600 Angriffen auf das Gesundheitswesen. Im Vergleich dazu gab es seit dem 7. Oktober mehr als 200 solcher Angriffe in den besetzten palästinensischen Gebieten, aber weit mehr Menschen starben.

Todesopfer in Gaza: Israels Attacken treffen auch Krankenhäuser

Todesopfer im Israel-Palästina-Konflikt in den vergangenen 15 Jahren

2008: 899 Tote

2009: 1.066 Tote

2010: 95 Tote

2011: 124 Tote

2012: 260 Tote

2013: 39 Tote

2014: 2.329 Tote

2015: 174 Tote

2016: 109 Tote

2017: 77 Tote

2018: 300 Tote

2019: 138 Tote

2020: 30 Tote

2021: 349 Tote

2022: 191 Tote

2023 (bisher): mehr als 11.705 Tote

Auch Sanitäter und Krankenhäuser bleiben vom Kriegsgeschehen in Gaza nicht verschont: Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah berichtete, dass 192 Rettungskräfte getötet und 113 Gesundheitseinrichtungen getroffen wurden. Nach Angaben der UN seien seit dem 6. November 14 Krankenhäuser und 51 primäre Gesundheitszentren aufgrund von Schäden durch Luftangriffe oder Treibstoffmangel außer Betrieb.

Viele Journalisten und Medienschaffende seien im Israel-Krieg ebenfalls bereits ums Leben gekommen: Das Komitee zum Schutz von Journalisten hat seit dem 7. Oktober 37 Todesfälle von Journalisten und Medienschaffenden in den besetzten palästinensischen Gebieten registriert. Damit ist dies der tödlichste Zeitraum für Journalisten, die über Konflikte berichten, seit Beginn der Datenerfassung 1992. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 wurden in der Ukraine 13 Journalisten getötet. (Lisa Mariella Löw)