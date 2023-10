Krieg in Nahost: Israel holt zum Gegenschlag aus und attackiert Hamas-Ziele

Von: Bettina Menzel

Teilen

Israel attackiert nach den Angriffen der Hamas mehrere Ziele im Gaza-Streifen. Auch die USA reagieren auf den Konflikt. Der Newsticker.

Krieg in Israel fordert Opfer : Zahl der Toten in Israel steigt weiter an

fordert : Zahl der Toten in Israel steigt weiter an Reaktion auf Hamas-Angriff : USA verlegen Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer

auf : USA verlegen Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch aus Israel. Aktuell ist die Lage noch nicht vollständig zu überblicken. Daher lassen sich nicht alle Informationen unmittelbar unabhängig überprüfen.

Tel Aviv – Am Samstagmorgen griff die radikal-islamische Hamas Israel überraschend über Land, Luft und Meer an. Die Gegenschläge folgten prompt, inzwischen forderten die Gefechte fast tausend Todesopfer. Das israelische Sicherheitskabinett rief am Sonntag den Kriegszustand aus. Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte „mächtige Rache für diesen bösen Tag an“ und stellte die Bevölkerung auf einen „langen und schwierigen Krieg“ ein. Das Leid in der Zivilbevölkerung ist immens und die Zahl der Todesopfer wächst. Offenbar bargen Hilfsorganisationen allein auf einem Musikfestival 250 Leichen.

Israel-Krieg: Bei Gefechten mit Hamas sterben fast tausend Menschen

Das Vorgehen der Angreifer war brutal: Während die Palästinenserorganisation im Rahmen ihrer „Operation Al-Aksa Flut“ tausende Raketen auf Israel abfeuerte, bahnten sich Hamas-Kämpfer ihren Weg am Boden und per Schnellbooten über das Meer und drangen auf israelisches Gebiet vor. Die Mitglieder der Gruppierung töteten Zivilisten und nahmen mehr als hundert Menschen als Geiseln. Augenscheinlich waren die israelischen Geheimdienste darauf nicht vorbereitet, weshalb sie nun in der Kritik stehen. Die EU, USA und Israel stufen die Hamas als Terrororganisation ein.

Feuer und Rauch über Gaza-Stadt. Die israelische Luftwaffe hat nach den überraschenden Großangriffen militanter Palästinenser in der Nacht zum 8. Oktober weitere Ziele im Gazastreifen attackiert. © Fatima Shbair/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Auf israelischer Seite starben Regierungsangaben zufolge bislang mindestens 600 Menschen. Israelische Medien sprachen von über 700 Todesopfern, die tatsächlichen Zahlen dürften deutlich höher liegen. Angaben der Sprecherin der Freiwilligenorganisation ZAKA zufolge seien allein bei dem von der Hamas angegriffenen Musikfestival 250 Leichen geborgen worden, berichtete die Times of Israel. Aufseiten der Palästinenser war von mindestens 370 Toten die Rede. Die Anzahl der Verletzten liegt bei beiden Kriegsparteien bei je über 2000. Die israelische Armee will eigenen Angaben zufolge die israelischen Geiseln befreien und die gesamte israelische Grenzregion binnen 24 Stunden evakuieren.

Krieg zwischen Israel und Hamas: USA verlegen Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer

Zehntausende israelische Soldaten sind im Süden Israels rund um den Gazastreifen im Einsatz, Israel führte als Reaktion auf die Hamas-Angriffe zudem zahlreiche Luftangriffe gegen Gaza durch. Auch die USA reagierten bereits: Die militärische Großmacht verlegte den Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“, der Luftwaffenkreuzer „USS Normandy“ und vier Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse ins östliche Mittelmeer, wie das US-Verteidigungsministerium am Sonntag mitteilte. Außerdem seien Vorbereitungen getroffen worden, um Luftwaffengeschwader der Air Force mit ihren Kampfjets in die Region zu verlegen, hieß es weiter.

Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte außerdem an, den israelischen Streitkräften zusätzliche Ausrüstung und Munition zur Verfügung zu stellen. Noch am Sonntag werde die erste Lieferung in Bewegung gesetzt. Austin sagte, damit betonten die USA ihre Unterstützung für die israelischen Streitkräfte und das israelische Volk. Indes gingen die Kämpfe und der Beschuss in Israel auch am Sonntag weiter. Die Verstecke der Hamas im Gazastreifen würden in „Trümmer“ gelegt, kündigte die israelische Regierung an.