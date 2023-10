Hamas-Angriff auf Israel: So legte die Hamas die beste Armee der Welt lahm

Von: Nadja Austel

Israels Militär gilt als eins der besten der Welt, doch operative Fehler führten zum schlimmsten Angriff seit einem halben Jahrhundert. © XinHua/dpa

Israels Militär und Geheimdienste gelten als Weltspitze. Doch mehrere Fehler führten zum schlimmsten Angriff durch die Hamas seit einem halben Jahrhundert.

Tel Aviv/Gaza – Als am Samstag (7. Oktober) ein Großangriff der Hamas die israelische Verteidigungsmauer durchbrach, schienen die palästinensischen Kämpfer auf wenig Widerstand zu stoßen. Tausende von Palästinensern aus dem Gazastreifen konnten daher problemlos die Grenze überqueren, wie die New York Times (NYT) berichtet. Und das, obwohl Israels Militär und Geheimdienst zu den besten der Welt gezählt werden.

Der Angriff traf die Verteidigungskräfte offensichtlich überraschend. Laut Angaben der Washington Post überwanden die palästinensischen Hamas-Kämpfer die Mauer dank ihrer koordinierter Anstrengungen. Informationen der israelischen Armee zufolge wurde der Zaun an insgesamt 29 Stellen durchbrochen, obwohl die israelischen Wachtürme an einigen der Stellen nur etwa 150 Meter auseinander lagen.

Hamas überwindet Grenze: Operative Fehler führten zu jüngstem Angriff im Israel-Krieg

Die Gründe dafür wurden im Nachhinein schnell klar: Die Grenze Israels war zum Zeitpunkt des Angriffs der Hamas nur minimal besetzt. Ein Großteil des israelischen Militärs war zuvor abgezogen worden, um sich auf die Unruhen im Westjordanland zu konzentrieren, so die NYT weiter. Hinzu kam, dass sowohl operative als auch nachrichtendienstliche Fehler auf israelischer Seite begangen wurden.

Denn kurz bevor die palästinensischen Angreifer nach Israel eindrangen, entdeckte der israelische Geheimdienst einen Anstieg der Aktivitäten in einigen militanten Netzwerke im Gazastreifen, die er überwacht. Die Agenten schickten eine Warnung an die israelischen Soldaten der Grenzposten, erklärten zwei hochrangige israelische Sicherheitsbeamte. Diese sei jedoch nicht befolgt worden – entweder sei sie nicht angekommen oder nicht gelesen worden, so der Bericht der NYT.

Krieg in Israel: Hamas-Kämpfer überraschten Soldaten im Schlaf

Die Hamas konnte zudem mithilfe von Drohnen einige Mobilfunkstationen und Überwachungstürme des israelischen Militärs entlang der Grenze deaktivieren, sodass das Gebiet auch nicht mehr aus der Ferne überwacht werden konnte. Man habe in Israel insgesamt übermäßiges Vertrauen in die Fernüberwachungsanlagen der Grenze gesetzt, erklärten vier hochrangige israelische Sicherheitsbeamte, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, gegenüber der Washington Post.

Da die Überwachungssysteme von den Hamas-Kämpfern ohne Weiteres ausgeschaltet werden konnten, konnten sie auch die Militärbasen überfallen und israelische Soldaten in ihren Betten ermorden. Die Drohnen zerstörten außerdem ferngesteuerte Maschinengewehre, die Israel auf seinen Grenzanlagen installiert hatte, so der Bericht der NYT. Dies erleichterte es den Angreifern, sich dem Grenzzaun zu nähern, Teile davon zu sprengen und ihn an mehreren Stellen mit Leichtigkeit zu durchbrechen.

Hamas nutzte Fehler der Grenzposten im Israel-Krieg aus: „Eben nur ein Zaun“

Diese operativen Fehler gehörten zu einer ganzen Reihe von logistischen und nachrichtendienstlichen Versäumnissen der israelischen Sicherheitsdienste, so die Sicherheitsbeamten. Matthew Levitt, Direktor des Programms zur Terrorismusbekämpfung am Washingtoner Institut für Nahostpolitik, kommentierte das Versäumnis: „Wenn man nicht im Voraus sieht, dass sich jemand am Zaun versammelt, ist es immer noch nur ein Zaun.“

Der jüngste Angriff der Hamas ist die schlimmste Verletzung der israelischen Verteidigungsanlagen seit 50 Jahren. Das israelische Militär war stundenlang machtlos gegen die Angreifer, die mehr als 1000 Israelis töteten, mindestens 150 Menschen entführten, und sich über israelisches Territorium ausbreiteten. „Wir geben Milliarden und Abermilliarden aus, um Informationen über die Hamas zu sammeln“, sagte Yoel Guzansky, ein ehemaliger hoher Beamter des israelischen Nationalen Sicherheitsrats laut NYT. „Dann, in einer Sekunde“, fügte er hinzu, „brach alles wie Dominosteine zusammen“. (na)