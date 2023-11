Solidarität, aber mit wem? Krieg in Israel spaltet die Europas Linke

Von: Foreign Policy

Solidarität mit Israel: Der Antisemitismusbeauftragte der Regierung, Felix Klein, vermisst in Deutschland breiten Rückhalt. © IPON/Imago

Uneinigkeit bei der europäischen Linken. Wie der Krieg in Israel progressive Bündnisse spaltet - und Regierungsbildungen erschwert.

Linke Parteien in Europa drohen sich bei der Diskussion zum Krieg in Israel zu spalten.

Vor allem in Frankreich sorgt die linksextreme France Unbowed für Uneinigkeit im progressiven Bündnis.

Die deutsche Linkspartei verurteilt den brutalen Angriff der Terrororganisation Hamas dagegen geschlossen.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 07. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Der Krieg in Israel versetzt einen Großteil der Welt in Angst und Schrecken, aber die europäischen Linken haben einen zusätzlichen Grund, sich ein möglichst baldiges Ende des Blutvergießens zu wünschen: Der Konflikt erweist sich als politisches heißes Eisen, das die internen Spaltungen verschärft, die ohnehin fragilen Bündnisse gefährdet und bei den nächsten Wahlen einen hohen Preis zu fordern droht.

Die progressive Wählerschaft ist hin- und hergerissen zwischen dem Schock über die Tötung von 1.400 Menschen durch militante Hamas-Kämpfer innerhalb Israels Anfang Oktober - dem schlimmsten Massaker an Juden an einem einzigen Tag seit dem Holocaust - und der Empörung über die Tötung Tausender palästinensischer Zivilisten durch israelische Luftangriffe auf den Gazastreifen. In Ländern wie Frankreich, Großbritannien und Spanien finden sich linke Parteien in schädlichen Auseinandersetzungen darüber wieder, wie die Aktionen der Hamas zu bewerten sind und wie stark Israel in seiner militärischen Reaktion sein darf.

Der Konflikt „macht die Unterschiede zwischen der radikalen Linken und den Sozialdemokraten deutlich“, so Luc Rouban, Politikwissenschaftler an der Universität Sciences Po in Paris. „Er sprengt die Linke“, sagte er.



Bündnisse in Frankreich wegen Kriegs in Israel vor Zerreißprobe

Nirgendwo sind die Progressiven in dieser Frage so gespalten wie in Frankreich. Dort verärgerte das linksextreme France Unbowed, das im vergangenen Jahr eine unruhige Koalition mit gemäßigteren (und viel kleineren) Parteien wie den Sozialisten und den Grünen bildete, seine Verbündeten. Den Angriff der Hamas bezeichnete man als „bewaffnete Offensive“ und sprach von „Kriegsverbrechen“, die von den Militanten begangen wurden. Gleichzeitig weigerte man sich, die islamistische Gruppe als Terrororganisation zu bezeichnen. Als die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen weiter anstieg, löste Jean-Luc Mélenchon, der Vorsitzende von France Unbowed, weitere Reaktionen aus, indem er eine Sprache verwendete, die von vielen als subtil antisemitisch angesehen wurde - und das in einem Land, in dem es seit Beginn des Konflikts zu einer Explosion antisemitischer Handlungen gekommen ist, mit über tausend Straftaten und Hunderten von Verhaftungen. Mélenchon wies die Vorwürfe entschieden zurück, doch infolge dieser Auseinandersetzungen wurde das Linksbündnis auf Eis gelegt, und nur wenige glauben, dass es wiederbelebt werden kann.

Mélenchon versucht, sein Image als Bannerträger der Unterdrückten mit Blick auf die große und oft arme muslimische Bevölkerung Frankreichs zu stärken, so Rouban. In Wirklichkeit aber „drängt sich France Unbowed in die Peripherie des politischen Feldes und erscheint als radikalisierte Gruppe, die nicht zögert, sich auf alle Arten von Provokationen einzulassen“, sagte er. Umfragen zufolge befindet sich Mélenchons Popularität im freien Fall. „Ich weiß nicht, wie er nach dieser Sache noch hoffen kann, eine Präsidentschaftswahl zu gewinnen“, sagte Rouban.



Linke Parteien im Israel-Krieg welttweit gespalten

Frankreich ist nicht der einzige Ort, an dem die Linke in Schwierigkeiten steckt. In Großbritannien sorgte der Labour-Vorsitzende Keir Starmer für Unmut in seiner eigenen Partei, als er sagte, Israel habe das Recht, als Teil seiner Reaktion auf den Angriff der Hamas Strom und Wasser aus dem Gazastreifen abzuziehen. Einen Monat nach Beginn der unerbittlichen israelischen Bombardierung fordert Starmer eine vorübergehende humanitäre Pause, unterstützt aber noch immer keinen langfristigen Waffenstillstand, da dies die Hamas „ermutigen“ würde. Hochrangige Vertreter der Labour-Partei haben Starmer wegen seiner ihrer Meinung nach zu israelfreundlichen Haltung offen herausgefordert, und Dutzende von Labour-Stadträten sind wegen dieser Frage zurückgetreten.

Starmers Haltung hat teilweise mit den Narben zu tun, die die Antisemitismus-Skandale hinterlassen haben, die die Labour-Partei vor einigen Jahren heimsuchten. Starmer hat sich lange als eindeutiger Freund Israels präsentiert und versucht, den Unterschied zwischen ihm und seinem Vorgänger Jeremy Corbyn zu betonen, dem weithin vorgeworfen wurde, nicht genug gegen den Antisemitismus in der Partei zu unternehmen. Jetzt muss er diesem Image treu bleiben, so Richard Johnson, Dozent an der Queen Mary University of London.



Da die Zahl der in Großbritannien lebenden Muslime 14-mal so hoch ist wie die der Juden, birgt Starmers Verteidigung Israels auch „ein gewisses Maß an Wahlrisiko für Labour“, so Johnson. In den letzten Wochen fanden in Großbritannien einige der größten pro-palästinensischen Kundgebungen in Europa statt, und am Samstag gingen erneut Zehntausende auf die Straße, um ein Ende der Bombardierung des Gazastreifens zu fordern.



Streit um Israel erschwert spanische Regierungsbildung

In Spanien musste der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez unterdessen Schadensbegrenzung betreiben, nachdem einer seiner Minister, die Vorsitzende der linksextremen Podemos-Partei, Ione Belarra, erklärt hatte, Israels Militäraktion komme einem „Völkermord“ gleich; der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sollte wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden, und Spanien sollte die diplomatischen Beziehungen zu dem Land abbrechen und Wirtschaftssanktionen verhängen. Die Äußerungen lösten eine wütende Reaktion der israelischen Botschaft in Madrid aus, die das spanische Außenministerium dazu zwang, klarzustellen, dass Belarra nicht die offiziellen außenpolitischen Ansichten der Regierung vertritt und dass Spanien das Recht Israels anerkennt, sich innerhalb der Grenzen des Völkerrechts zu verteidigen.



Der Streit kam zu einem heiklen Zeitpunkt für Sánchez, der darum kämpft, eine Koalition zusammenzustellen, die groß genug ist, um nach den ergebnislosen Wahlen im Juli weiter regieren zu können. „Ich glaube nicht, dass man in anderen EU-Ländern Regierungsmitglieder finden kann, die das sagen, was Podemos über Israel sagt“, sagte José Ignacio Torreblanca, der Leiter des Madrider Büros des European Council on Foreign Relations. „Es ist eine sehr unangenehme Position für Sánchez“, sagte er.



Und das gilt nicht nur für Europa. Auch US-Präsident Joe Biden, der Israels Kampagne zur Zerschlagung der Hamas nachdrücklich unterstützt hat, befindet sich auf einer Gratwanderung: Liberale Mitglieder seiner eigenen Demokratischen Partei und muslimische Wähler der Demokraten fordern einen Waffenstillstand, und Umfragen zeigen, dass seine Popularität bei den arabischen Amerikanern bereits schwindet. Die Haltung der Regierung hat auch im diplomatischen Corps Unbehagen und scharfen Dissens hervorgerufen. In den letzten Tagen rief Biden zu kurzen humanitären Pausen in Israels Militäroperation auf, aber Netanjahu hat dem Druck bisher widerstanden.



Deutsche Linke verurteilt geschlossen Angriff der Hamas auf Israel

Allerdings spaltet der Krieg zwischen Israel und der Hamas nicht überall die Linke. In Deutschland verurteilte Die Linke, die derselben Fraktion angehört wie das „Unbeugsame Frankreich“ im Europäischen Parlament, unmissverständlich „die schrecklichen Terroranschläge der Hamas“ und schloss sich damit weitgehend der Mitte-Links-Koalition an der Macht und der konservativen Opposition in Berlin an.



Selbst dort, wo die Gräben tief sind, sind sie vielleicht ein geringeres Problem, als es scheint. In Großbritannien, mit Ausnahme von mehr als einem Dutzend muslimisch geprägter Wahlkreise, „ist das Kalkül des Büros des Labour-Führers, dass dies bei den nächsten Wahlen kein großes Thema sein wird“, so Johnson.



In Spanien streitet Podemos seit langem mit Sánchez über außenpolitische Fragen, wie die Bereitstellung von Militärhilfe für die Ukraine, aber bisher hat sie sich gescheut, wegen dieser Meinungsverschiedenheiten eine Regierungskrise auszulösen. „Sie bellen viel, aber ich glaube nicht, dass sie beißen“, sagte Torreblanca.



Rechte Parteien nutzen die Brutalität der Hamas für eigene Inhalte

Aber der Krieg spaltet nicht nur die Linke, sondern ermutigt auch die Rechte. Nationalistische Führer in ganz Europa verweisen auf die Brutalität der Hamas, um ihre harten Ansichten über den Islam und die Einwanderung im eigenen Land zu untermauern, während sie die Zweideutigkeiten ihrer Gegner hochspielen und ihre eigene Glaubwürdigkeit als Regierungsmaterial aufwerten.



Der spanische Rechtsextremistenführer Santiago Abascal bemüht sich, das Bild einer von Linksradikalen belagerten Regierung zu zeichnen, während Matteo Salvini, der Stellvertreter von Italiens postfaschistischer Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, auf einer Kundgebung für „westliche Werte und die Existenz Israels“ am Wochenende in Mailand „verwirrte“ Linke anprangerte, die „die Terroristen verteidigen“. In Frankreich hat Marine Le Pens rechtsextreme Nationale Sammlungsbewegung schnell ihre Unterstützung für Israels Militäraktion zum Ausdruck gebracht und die Krise genutzt, um sich weiter von ihrer eigenen antisemitischen Vergangenheit zu distanzieren - verkörpert durch den Gründer Jean-Marie Le Pen, Marines Vater, der bekanntlich behauptete, die Gaskammern seien ein „Detail“ der Geschichte.



Während der linke Brandstifter Mélenchon in seiner Rolle als Außenseiter gefangen ist, hat die Nationale Sammlungsbewegung einen weiteren großen Schritt in Richtung „Normalisierung“ gemacht, so Rouban. „Früher gab es zwei Populismen in Frankreich. Jetzt gibt es nur noch einen, und zwar auf der linken Seite“, sagte er.



Zum Autor Michele Barbero ist ein italienischer Journalist mit Sitz in Paris. Twitter (X): @MicheleBarbero

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 7. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.