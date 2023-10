Israel-Krieg: Wetter verzögert Bodenoffensive gegen Hamas – Bundeswehr evakuiert Deutsche

Die israelischen Truppen bereiteten sich am Samstag (14. Oktober) südlich von Aschkelon wenige Kilometer vor dem Gaza-Streifen mutmaßlich auf den Beginn der Bodenoffensive vor. © IMAGO / Funke Foto Services

Angriff auf Gaza vertagt: Das Wetter verzögert die Bodenoffensive im Israel-Krieg. Die USA verlegen zweites Kriegsschiff in Konfliktregion. Der News-Ticker.

Update vom 15. Oktober, 6.25 Uhr: Offenbar wurde die Bodenoffensive verschoben: Laut einem Bericht der US-Medien hat das israelische Militär den geplanten Vorstoß in den Gazastreifen aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen aufgeschoben. Die Bodenoffensive im israelischen Krieg sollte ursprünglich bereits an diesem Wochenende starten, wurde jedoch aufgrund des bewölkten Himmels und der daraus resultierenden schlechten Sicht für Piloten und Drohnen abgesagt, so die New York Times unter Berufung auf drei anonyme, hochrangige israelische Offiziere. Das Ziel besteht darin, die politische und militärische Führung der islamistischen Organisation Hamas zu eliminieren, die vor einer Woche ein Massaker mit Hunderten von Toten in Israel verübt hat.

Evakuierung aus dem Israel-Krieg: Deutsche mit Bundeswehrflugzeug ausgeflogen

Update vom 15. Oktober, 6.10 Uhr: Ein erstes Bundeswehrflugzeug mit evakuierten Passagieren aus Israel ist in Deutschland angekommen. Der Militärtransporter vom Typ A400M landete am frühen Sonntagmorgen auf dem Militärflugplatz in Wunstorf in Niedersachsen. Laut Bundeswehr waren 51 Passagiere an Bord. Ein zweites Transportflugzeug mit 29 Passagieren sollte kurz darauf landen. „Weitere Flüge sind in Vorbereitung“, teilte die Bundeswehr über die Online-Plattform X mit.

Zweiter Flugzeugträger entsandt: USA zeigen verstärkte Präsenz

Update vom 15. Oktober, 5.52 Uhr: Ein sichtbares Zeichen der Stärke im Krieg in Israel: Nach dem Angriff der Hamas erhöhen die USA ihre militärische Präsenz in der Konfliktregion. Washington schickt einen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer, um „um von feindlichen Handlungen gegen Israel oder jeglichen Versuchen einer Ausweitung dieses Krieges“ abzuschrecken, so US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Demnach wird die „USS Eisenhower“ dem bereits in die Region verlegten Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ beitreten.

Israel-Krieg: Militär schießt Raketen aus Syrien ab

Update vom 14. Oktober, 22.45 Uhr: Israels Militär hat nach eigenen Angaben auf Raketenbeschuss aus Syrien mit Artilleriefeuer reagiert. Ziel sei der Abschussort der Flugkörper gewesen, teilte das Militär am Samstagabend mit. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Raketen auf Israel abgefeuert worden. Beide seien auf offener Fläche gelandet. In zwei Orten an der Grenze zu Syrien hatten zuvor Warnsirenen geheult.

Welche Gruppierung für den Abschuss aus Syrien verantwortlich war, war zunächst unklar. Laut syrischen Aktivisten soll eine eng mit der libanesischen Hisbollah verbundene Miliz die Raketen abgeschossen haben. Die Hisbollah hatte zuvor im Libanon ein Todesopfer unter ihren Kämpfern gemeldet. Am Samstag hatten sich mehrere kurze Feuerwechsel an der Grenze zu Israel ereignet.

Krieg in Israel: EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich zu virtuellem Gipfel über Lage in Nahost

Update vom 14. Oktober, 22.35 Uhr: Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, lädt die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem virtuellen Gipfel zur Lage in Nahost ein. Die Konferenz solle am Dienstag virtuell per Video stattfinden, hieß es. Es sei von größter Bedeutung, dass der Europäische Rat im Einklang mit den Verträgen [...] einen gemeinsamen Standpunkt festlege und ein klares, einheitliches Vorgehen vorgebe, hieß es in der Einladung vom Samstagabend. Der Krieg In Israel habe auch Konsequenzen für die Europäische Union, betonte der EU-Ratschef.

Die Union müsse darauf hinarbeiten, „humanitäre Hilfe zu leisten und eine regionale Eskalation des Konflikts sowie Verstöße gegen das humanitäre Recht zu vermeiden“, so Michel. Zweitens solle die EU einen „dauerhaften und nachhaltigen Frieden auf der Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung durch verstärkte Bemühungen im Nahost-Friedensprozess“ anstreben. Zuletzt nannte der EU-Politiker auch direkte gesellschaftliche Konsequenzen des Konflikts für europäische Gesellschaften. „Wenn wir nicht aufpassen, hat er das Potenzial, die Spannungen zwischen den Gemeinschaften zu verschärfen und dem Extremismus Vorschub zu leisten“, so Michel.

Krieg in Israel: Israelische Armee bereitet sich auf „bedeutende Bodenoperation“ vor

Erstmeldung vom 14. Oktober: Tel Aviv/Gaza – Nach dem überraschenden Terrorangriff der Hamas am vergangenen Samstag bereitet Israel Angaben der Armee zufolge einen „integrierten und koordinierten Angriff aus der Luft, vom Meer und dem Land“ vor. Das teilten die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) am Samstag auf ihrer Internetseite mit. Die Vorbereitungen seien fast abgeschlossen, hieß es weiter. Zuvor hatte die Regierung hunderttausende Reservisten eingezogen. IDF-Bataillone und Soldaten seien bereits im ganzen Land stationiert und für die nächsten Phasen des Krieges bereit. Der Schwerpunkt liege „auf einer bedeutenden Bodenoperation“, so die Mitteilung.

Israelische Armee greift offenbar militärische Infrastruktur der Hisbollah im Libanon an

Am Samstag war Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu erstmals seit dem Massaker der Hamas in die Grenzregion zum Gazastreifen gereist und hatte dort die israelischen Truppen besucht. Dort fragte er die Soldaten vor Ort, ob sie bereit für die „nächste Stufe“ seien und fügte hinzu: „Die nächste Stufe wird kommen.“ Israels Militär rief die Bewohner von Gaza zuletzt dazu auf, die Stadt zu verlassen.

Israel war im Rahmen des Hamas-Terrorangriffs auch aus dem Libanon von Raketen beschossen worden – abgefeuert von der radikal-islamistischen Hisbollah-Miliz am vergangenen Sonntag. Am Samstag (14. Oktober) schoss die Hisbollah eigenen Angaben zufolge Mörsergranaten und Lenkraketen auf fünf israelische Außenposten im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon ab. Als Reaktion darauf startete die israelische Armee offenbar einen Gegenangriff, wie sie am Samstag bekannt gab. „Flugzeuge, Artillerie und Panzer der IDF griffen eine Reihe militärischer Infrastrukturen der Terrororganisation Hisbollah auf libanesischem Territorium an“, hieß es in einer Mitteilung der Armee Israels am Samstagabend.