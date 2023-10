„Macht mir Sorgen“: Deutsche muss Partner wegen Krieg in Israel zurücklassen

Von: Felicitas Breschendorf

Das Paar lebt in Tel Aviv, als die Hamas angreift. Sie fliegt kurzerhand zurück nach Deutschland. „Wir wissen nicht, wann wir uns das nächste Mal sehen.“

München/Tel Aviv – Samstagmorgen (7. Oktober), gegen 6.30 Uhr, ertönt die erste Sirene in Tel Aviv. Die Terrormiliz Hamas hatte in der Nacht ihre Attacke auf Israel gestartet. Iris R. schläft zu diesem Zeitpunkt noch tief. Sie wird von ihrem Partner geweckt. „Zum Glück“, wird sie vier Tage später im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau (FR) sagen. Denn: „Es kam so unerwartet.“



Zu dem Zeitpunkt ist die 29-Jährige wieder in Deutschland. Den Flug nach München hatte sie spontan gebucht, eine Kurzschlussreaktion, wie sie sagt. Am Montag ging der Flieger.

Evakuierung von Deutschen nach Hamas-Attacke verläuft nur schleppend

Einfach zurückfliegen, das klappt nicht bei allen Deutschen, die vor dem Krieg in Israel fliehen wollen. Noch am Dienstag saßen mehrere Schulklassen in Israel fest, wie das Auswärtige Amt mitteilte. Erst am Donnerstag und Freitag gibt es erste Evakuierungsflüge für Deutsche nach Israel.



Zu spät, findet die Union. „Annalena Baerbock hat das verpennt“, sagte Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Nachrichtenplattform t-online. Auch bei der Buchung der Evakuierungsflüge über eine Hotline der Lufthansa gibt es Probleme. Die Süddeutsche Zeitung berichtete am Mittwoch (11. Oktober), dass viele Betroffene auch nach zahlreichen Anrufen niemanden erreichen würden.

Die Münchnerin Iris R. in ihrem Wohnort Tel Aviv, vor ihrer Flucht. © Privat

Deutsche, die in Israel lebt: „Ich habe gespürt, dass die Rakete eingeschlagen hat“

Iris nimmt ihre Jacke, ihren Hund und eine Flasche Wasser. Auch einen Pullover packt sie ein, weil sie fürchtet, vor Angst zu zittern. Mit ihrem Partner geht sie in den Keller des Hauses, wo sich ein Schutzraum befindet. „Er meinte später zu mir, dass ich erschrocken gewirkt habe“, sagt Iris. Sie selbst habe sich weniger beängstigt gefühlt, als noch vor zwei Jahren, als sie zum ersten Mal Raketenangriffe auf Israel miterlebte. Das war kurz nachdem sie für ihren Partner nach Tel Aviv gezogen ist, wo sie bis vor Kurzem auch arbeitete.



Menschen, die in Tel Aviv leben, sind Raketenangriffe gewohnt. Sie sind aber auch gewohnt, dass der Iron Dome, ein Abwehrsystem über der Stadt, 90 Prozent der Raketen abschirmt. Sie fühlen sich, so weit es geht, sicher. Bald merkt Iris, dass dieser Angriff eine andere Dimension hat. „Ich habe einen größeren Knall gehört und gespürt, dass gerade in der Nähe eine Rakete eingeschlagen hat und so war es dann auch.“

Ein zerstörtes Gebäude in Tel Aviv nach der Hamas-Attacke. © JACK GUEZ/ AFP

In der Stadt Ramat Gan, die an Tel Aviv grenzt – nur wenige Kilometer von ihr entfernt – stirbt ein Mann durch einen Einschlag. Im Ausgehviertel Florentin in Tel Aviv wird nach Angaben der Süddeutschen Zeitung ein Gebäude vollständig zerstört. Iris hört immer wieder den Alarm, läuft zwischen Keller und Wohnung hin und her. Dazwischen erreichen sie die Nachrichten aus dem Rest des Landes, darunter die 250 Toten bei dem Musikfestival Supernova.

Krieg in Israel kam für israelischen Partner nicht überraschend

Noch am selben Tag fährt Iris mit ihrem Partner zu seiner Familie in den Norden von Israel. In der Stadt Netanja, weit weg von Gaza, aus der die Hamas die Raketen abfeuert, sind sie sicherer. Sie haben das restliche Wochenende auf der Couch verbracht, erzählt sie. Der Fernseher sei durchgehend gelaufen, habe die neusten Entwicklungen des Krieges in Israel gezeigt. „Eine schlimme Story nach der anderen“, sagt sie. „Dieses dauerhafte Geräusch in einer Sprache, die ich nur halb verstehen kann, war für mich einfach nur Stress.“



Ihr Partner, der Israeli ist, habe die Eskalation des Konflikts der israelischen Regierung mit der Terrormiliz Hamas schon länger vorhergesehen. Das ganze Jahr über habe er versucht, sie darauf vorzubereiten. „Er sagte zu mir: Wenn der Krieg da ist, will ich, dass du den Hund nimmst und direkt nach Deutschland gehst. Damals habe ich noch Witze darüber gemacht.“

Das israelisch-deutsche Paar weiß nicht, wann es sich das nächste Mal wiedersehen wird

So wie er es prophezeit hat, kommt es letztlich auch. Iris entscheidet sich, nach Deutschland zurückzugehen. Ihren Job hatte sie bereits gekündigt, durch Zufall, noch vor dem Krieg. Viel hält sie nicht mehr in dem Land – bis auf die Liebe. „Ich habe mich schlecht gefühlt, ihn zurückzulassen, aber er hat darauf bestanden, dass ich fliege.“



Zurzeit lebt sie bei ihren Eltern, in einem kleinen Ort in der Nähe von München. Sie telefoniert täglich mit ihrem Partner. „Wir wissen nicht genau, wann wir uns das nächste Mal sehen.“ Ihr Partnervisum, das ihr den Aufenthalt in Israel erlaubt, läuft in zwei Wochen ab. Wie sich der Krieg bis dahin entwickelt, ist nicht abzusehen. „Ich habe Hoffnung und dennoch das Gefühl, dass es länger dauern könnte. Das macht mir Sorgen.“ (Felicitas Breschendorf)