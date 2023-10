Krieg in Israel: Armee bereitet Bodenoffensive gegen Hamas vor – UN warnen vor Katastrophe

Von: Nail Akkoyun

Israel plant eine Bodenoffensive gegen die Hamas. Eine angewiesene Evakuation könnte eine humanitäre Katastrophe auslösen. Der News-Ticker zum Krieg.

Warnung der WHO : Lage im Gazastreifen immer aussichtsloser

der : Lage im Gazastreifen immer aussichtsloser Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch aus Israel. Aktuell ist die Lage nicht vollständig zu überblicken. Daher lassen sich nicht alle Informationen zum Krieg in Israel, zur Hamas und zum Gazastreifen unmittelbar unabhängig überprüfen.

Tel-Aviv – Im Krieg gegen die Hamas scheint die israelische Bodenoffensive kurz bevorzustehen. Rund 1,1 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser sollen in den nächsten 24 Stunden die Stadt Gaza verlassen und in den Süden des Gazastreifens umsiedeln. Dies geht aus Angaben der Vereinten Nationen hervor. Das israelische Militär habe die UN darüber unterrichtet.

In den kommenden Tagen werde die israelische Armee „in erheblichem Umfang in Gaza-Stadt operieren“, hieß es in einer Erklärung, die unter anderem der Times of Israel vorliegt. Man werde jedoch „große Anstrengungen unternehmen, um zu vermeiden, dass Zivilpersonen zu Schaden kommen“.

Aufnahme vom 13. Oktober: Die Stadt Gaza nach einem Raketenschlag © Mahmud Hams/AFP

In den Stunden davor beschoss Israels Armee bei ihren Gegenangriffen zudem erneut Wohnhäuser im Gazastreifen, die nach Militärangaben von den Militanten genutzt wurden. Die betroffenen fünf Wohngebäude seien von der Hamas auch für terroristische Aktivitäten genutzt worden, teilte die Armee mit. Man greife jede Stellung der „Mörder“ an, sagte Militärsprecher Daniel Hagari. Die Hamas habe bereits die Kontrolle über große Gebiete im Gazastreifen verloren.

Krieg in Israel: Gesundheitssystem im Gazastreifen „am Rande des Zusammenbruchs“

Die leidende Zivilbevölkerung in dem von Israel hermetisch abgeriegelten Küstenstreifen steckt am siebten Tag nach dem Hamas-Massaker an Hunderten Israelis in einer immer aussichtsloseren Lage. Das Gesundheitssystem stehe „am Rande des Zusammenbruchs“, warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO). „Ohne Strom laufen Krankenhäuser Gefahr, zu Leichenhallen zu werden“, schrieb auch Fabrizio Carboni, Regionaldirektor Nahost des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter).

Die UN appellierten derweil an Israel, die Evakuierungsaufforderung zurückzunehmen. Ansonsten werde sich eine ohnehin schon tragische Situation eine katastrophale verwandeln. „Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann“, teilte UN-Sprecher Stephane Dujarric in einer Erklärung mit.

Mehr als 1500 Menschen wurden bei dem Massaker der Hamas getötet und mindestens 6612 weitere verletzt. Rund 150 Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge zudem in den Gazastreifen verschleppt. (mit Agenturen)