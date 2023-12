Humanitäre Krise im Gazastreifen spitzt sich zu: USA erhöhen Druck auf Israel

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, links, mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, rechts, nach ihrem bilateralen Treffen am 18. Dezember 2023 in Tel Aviv, Israel. © Chad Mcneeley/Dod/Imago

Israel setzt die Bodenoffensive im Gazastreifen fort, doch die Zahl ziviler Opfer steigt rasant an. Die USA wollen einen Abschluss der aktuellen Phase der Offensive.

Jerusalem – Verteidigungsminister Lloyd Austin besuchte am Montag (18. Dezember) Israel, um die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu davon zu überzeugen, die blutigste Phase des Krieges im Gazastreifen zu beenden. Die Zahl der Todesopfer nähert sich 20.000, und neue Gespräche über eine mögliche Vereinbarung zur Befreiung weiterer von der Hamas festgehaltener Geiseln sind im Gange.

Amerikanische Waffen und öffentliche Unterstützung haben eine Schlüsselrolle in Israels Kampf gegen die Militanten gespielt, aber in Washington und anderen westlichen Hauptstädten wächst die Besorgnis über die militärischen Taktiken und die sich schnell verschlechternde humanitäre Situation im Gazastreifen, wo etwa 2,2 Millionen palästinensische Zivilisten und mehr als 100 israelische Geiseln in der Konfliktzone gefangen sind.

In sorgfältig ausgewogenen Äußerungen erklärte Austin vom Rednerpult in Tel Aviv aus, dass die Unterstützung der USA für Israel „unerschütterlich“ sei und dass die Heimkehr der Geiseln für die Regierung Biden Priorität habe, dass aber der Schutz der Zivilbevölkerung überall eine „moralische Pflicht und ein strategischer Imperativ“ sei.

Krieg in Israel: Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen steigt an

Eine in der vergangenen Woche veröffentlichte Einschätzung des US-Geheimdienstes ergab, dass fast die Hälfte der von Israel im Gazastreifen eingesetzten Luft-Boden-Munition ungelenkte Bomben waren, ein Verhältnis, das nach Ansicht von Waffenexperten und Menschenrechtsbeobachtern wahrscheinlich zum Tod von Zivilisten beitrug.

„Wir wissen, dass die vergangenen 72 Tage zu den schmerzhaftesten Tagen in der Geschichte Israels gehören. Aber es würde diese Tragödie noch verschlimmern, wenn am Ende dieses schrecklichen Krieges nur noch mehr Unsicherheit, Wut und Verzweiflung auf das israelische Volk und seine palästinensischen Nachbarn warten würden“, sagte Austin.

Der Auftritt des Verteidigungsministers in Israel, sein zweiter seit Beginn des Konflikts, war einer von mehreren hochrangigen Besuchen von US-Beamten in den letzten Tagen, um die gleiche Botschaft an die israelischen Amtskollegen zu übermitteln. Er traf mit Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und anderen Spitzenbeamten zusammen, um zu besprechen, wie die israelischen Streitkräfte in die nächste Phase des Krieges übergehen werden. „Ich bin nicht hier, um Zeitpläne oder Bedingungen zu diktieren“, sagte Austin vor Reportern. „Unsere Unterstützung für Israels Recht, sich selbst zu verteidigen, ist unumstößlich.“

Der Krieg brach aus, nachdem mehrere tausend Hamas-Kämpfer am 7. Oktober in israelische Grenzgemeinden eingedrungen waren und in einem brutalen Amoklauf etwa 1.200 Menschen getötet hatten. Mindestens 240 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen zurückgebracht, wo sie sich im Untergrund und in Wohnhäusern der vom Krieg zerrütteten Enklave versteckt hielten.

Die Nachricht vom Samstag, dass drei von ihnen im nördlichen Gazastreifen irrtümlich von israelischen Streitkräften getötet wurden, während sie ohne Hemd und mit weißen Fahnen herumliefen, löste in ganz Israel eine Welle der Wut aus und erhöhte den Druck auf die Regierung, die sich im Krieg befindet, um ein neues Abkommen zur Freilassung der Geiseln auszuhandeln.

Geiseln in den Händen der Hamas: Neue Verhandlungen zur Freilassung laufen

CIA-Direktor William J. Burns, der sich als Hauptvermittler der USA in der Geiselkrise herauskristallisiert hat, traf sich am Montag in Warschau mit dem Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad und dem Premierminister von Katar, um eine Vereinbarung auszuhandeln, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Ein US-Beamter, der aus Gründen der Anonymität nicht über das geheime Treffen sprechen wollte, sagte, die Männer hätten sich im vergangenen Monat ebenfalls zweimal getroffen.

Burns hat bei früheren Treffen darauf gedrängt, dass die Hamas und Israel den Schwerpunkt ihrer laufenden Verhandlungen über die Geiseln - die derzeit auf Frauen und Kinder beschränkt sind - auf die Freilassung von Männern und Militärangehörigen ausweiten. Zu den verbleibenden amerikanischen Geiseln gehören auch Männer, die am 7. Oktober in der Nähe des Gazastreifens bei den israelischen Verteidigungskräften dienten.

„Ich kann kein Datum nennen ... oder Ihnen in gutem Glauben sagen, dass eine weitere Einigung unmittelbar bevorsteht“, sagte John Kirby vom Nationalen Sicherheitsrat am Montag vor Reportern. „Ich kann Ihnen nur versichern, dass wir weiterhin sehr, sehr hart an dieser Sache arbeiten“.

Das Gesundheitsministerium in Gaza erklärte am Montag, dass der Krieg mindestens 19.453 Tote und mehr als 52.000 Verletzte gefordert hat. Auch das Netz der Krankenhäuser, in denen diese Menschen versorgt werden, wird angegriffen. Nach Angaben von Insecurity Insight, einer Gruppe, die die Auswirkungen von bewaffneten Konflikten auf die Zivilbevölkerung untersucht, wurden mindestens 18 Krankenhäuser durch Bombardierungen beschädigt.

Einen Monat, nachdem die israelischen Streitkräfte das größte Krankenhaus des Gazastreifens belagert und dann gestürmt haben, haben andere Einrichtungen ein ähnliches Schicksal erlitten.

Vertriebene aus dem Gazastreifen warten am Montag in Rafah auf Lebensmittel. © Loay Ayyoub&/The Washington Post

Krankenhaus in Gaza zerstört: WHO-Chef zeigt sich „entsetzt“

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärte am Sonntag, er sei „entsetzt über die tatsächliche Zerstörung“ des Kamal-Adwan-Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen, die zum Tod von mindestens acht Patienten geführt und die Einrichtung funktionsunfähig gemacht habe. Die israelischen Streitkräfte zogen sich am Samstag zurück, nachdem sie das Krankenhaus mehr als eine Woche lang beschossen hatten.

„Wir haben erfahren, dass viele Patienten sich unter großer Gefahr für ihre Gesundheit und Sicherheit selbst evakuieren mussten, da die Krankenwagen die Einrichtung nicht erreichen konnten“, sagte er in einer Erklärung auf X, früher Twitter. „Von den verstorbenen Patienten starben mehrere aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung, darunter ein 9-jähriges Kind.“

Munir al-Bursh, Generaldirektor des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, sagte der Washington Post am Sonntag, dass die israelischen Streitkräfte auf ihn und eine Gruppe von Ärzten schossen, während sie eine Pressekonferenz vor dem Krankenhaus abhielten. Bursh sagte auch, die israelischen Streitkräfte hätten 70 Mediziner verhaftet, darunter den Direktor des Krankenhauses, Ahmed al-Kahlot.

The Post konnte die Behauptungen nicht unabhängig nachprüfen. Die IDF reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar. Die IDF beschuldigten die Hamas, in der Einrichtung Waffen zu verstecken, und erklärten, sie hätten 90 „Hamas-Terroristen festgenommen, die von Sicherheitskräften verhört wurden“. Hussam Abu Safiya, ein Kinderarzt, und Mohamed al-Madhoun, ein Zivilist, der im Krankenhaus Zuflucht gesucht hatte, sagten gegenüber The Post, dass es dort keine Hamas-Kämpfer oder Waffen gegeben habe.

Die IDF veröffentlichte ein unbestätigtes Foto von vier Männern ohne Hemd, die Gewehre über dem Kopf tragen, und identifizierte die Männer als Hamas-Kämpfer, was Abu Safiya bestritt. The Post konnte die konkurrierenden Behauptungen nicht unabhängig nachprüfen.

Am Sonntag beschuldigte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Ashraf al-Qudra, die IDF, das al-Awda Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen gestürmt zu haben, nachdem sie es mehrere Tage lang belagert hatten. Qudra sagte, das medizinische Personal sei gezwungen worden, sich zu entkleiden, und die Soldaten hätten eine unbekannte Zahl von ihnen festgenommen, darunter den Krankenhausdirektor Ahmed Muhanna. „Wir befürchten, dass die Besatzungstruppen das gleiche Szenario wie im Kamal Adwan Krankenhaus wiederholen werden“, so Qudra in einer Erklärung.

Iranische Milizen im Jemen greifen Schiffe an: USA wollen mit internationaler Task Force Rotes Meer sichern

Nach 16 Jahren unter israelischer und ägyptischer Blockade waren die meisten Menschen in Gaza vor Beginn des Konflikts auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Regierung Biden hat die Regierung Netanjahu unter Druck gesetzt, Hilfslieferungen in das Gebiet zuzulassen, doch Hilfsorganisationen warnen, dass die nun täglich in den Gazastreifen einfahrenden Lastwagen nur ein Tropfen auf den heißen Stein der Not sind.

Da seit Beginn des Konflikts nur 10 Prozent der benötigten Lebensmittel in den Gazastreifen gelangt sind, warnte das Welternährungsprogramm am Samstag vor der „unmittelbaren Möglichkeit“ einer Hungersnot und wies darauf hin, dass die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser in einigen Gebieten nahezu inexistent sei.

In einem Bericht vom Montag beschuldigte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch die israelischen Behörden, eine Politik des Aushungerns zu verfolgen, indem sie die Lieferung von Wasser, Nahrungsmitteln und Treibstoff blockieren, humanitäre Hilfe behindern und landwirtschaftliche Flächen zerstören.

Tal Heinrich, ein Sprecher des israelischen Ministerpräsidenten, bezeichnete die Vorwürfe als lächerlich“ und wies darauf hin, dass seit Sonntag 201 Lastwagenladungen mit humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangt seien, darunter auch über den Grenzübergang Kerem Shalom, den Israel am Wochenende auf Druck der USA geöffnet hatte.

Da der Krieg zunehmend über die Grenzen des Gazastreifens hinausgeht, unternimmt die Regierung Biden auch Schritte, um einer Welle von Angriffen auf Schiffe im südlichen Roten Meer und im Golf von Aden vor Jemen entgegenzuwirken. Nach Angaben des Pentagons haben die jemenitischen Houthi-Rebellen seit letztem Monat etwa ein Dutzend Raketen- und Drohnenangriffe auf Schiffe durchgeführt, die das Gebiet durchfahren. Mindestens ein Schiff wurde gekapert.

In der Hoffnung, den Welthandel zu schützen und die Ausbreitung der regionalen Gewalt einzudämmen, kündigte Austin am Montag die Einrichtung einer multinationalen Task Force zur Sicherung des Roten Meeres an, an der unter anderem Großbritannien, Frankreich und Bahrain beteiligt sind. „Die jüngste Eskalation der rücksichtslosen Angriffe der Houthi aus dem Jemen bedroht den freien Handelsverkehr, gefährdet unschuldige Seeleute und verstößt gegen internationales Recht“, so Austin in einer Erklärung. „Dies ist eine internationale Herausforderung, die gemeinsames Handeln erfordert.“

Loveluck berichtete aus London. John Hudson und Missy Ryan in Washington, Meg Kelly in London und Sarah Dadouch in Beirut trugen zu diesem Bericht bei.

