Tunnelkriegsführung der Hamas: Ihre Strategie geht auf den Vietcong zurück

Von: Foreign Policy

Die israelische Armee hat es im Gazastreifen mit Angriffen aus Tunneln zu tun. Die Hamas orientiert sich dabei an Strategien der Vietcong.

Tunnel im Gazastreifen : Ähnlichkeit mit Tunneln von Cu Chi im Vietnamkrieg

im : Ähnlichkeit mit Tunneln von Cu Chi im Vietnamkrieg Kampftunnel der Hamas : Israel durch wenig Kenntnis der geografischen Lage im Nachteil

der : Israel durch wenig Kenntnis der geografischen Lage im Nachteil Bodenkämpfe im Israel-Krieg: Kämpfe könnten Jahre andauern

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 1. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Israels Bodenkrieg im Gazastreifen ist nun im Gange. Während sich die Israel Defense Forces (IDF) von Norden und Osten her Gaza-Stadt nähern, sagen viele US-Militäranalysten grausame Stadtkämpfe voraus und verweisen auf die brutalen Lektionen, die die US-Armee und das Marine Corps im Irak gelernt haben, darunter die Haus-zu-Haus-Kämpfe in Falludscha im November 2004 und die neunmonatige Belagerung zur Befreiung Mosuls vom Islamischen Staat in den Jahren 2016 und 2017. Auch wenn diese Analogien einen Einblick in die zermürbenden Feinheiten der urbanen Kriegsführung bieten, werden sie den zusätzlichen Komplexitäten, mit denen die Israelis in Gaza konfrontiert sind, nicht gerecht. Der Kampf der IDF wird härter und länger sein als die zweite Schlacht von Falludscha und brutaler als die Offensive in Mosul.

Das ausgedehnte Tunnellabyrinth des Gazastreifens stellt einen Aspekt des Krieges dar, mit dem das US-Militär während der Kriege im Irak und in Afghanistan nicht konfrontiert war. In der Tat haben die Kämpfe im Untergrund begonnen: Am Dienstag erklärte Israel, seine Streitkräfte seien in das riesige Tunnelnetz der Hamas eingedrungen und hätten die Kämpfer dort angegriffen. Um eine geeignetere Parallele aus der Geschichte der US-Kriegsführung für diese Art der Kriegsführung zu finden, müssen wir viel weiter in der Geschichte zurückgehen - zum Vietnamkrieg.

Tunnelsystem der Hamas: Parallelen zu Vietnamkrieg

500 Kilometer lang sollen die Tunnel der Hamas sein, die bis zu 40 Meter tief in die Erde hinab gebaut wurden. (Archivbild) © IMAGO/Dawoud Abo Alkas

Während des gesamten Vietnamkriegs spielten die Tunnelsysteme des Vietcong, insbesondere die im Cu-Chi-Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt (damals Saigon), eine entscheidende Rolle in dem schrecklichen Drama dieses Konflikts. In den ländlichen Außenbezirken der damaligen südvietnamesischen Hauptstadt gelegen, waren die 150 Meilen langen Cu-Chi-Tunnel ein Labyrinth aus engen Gängen und geschickt versteckten Sprengfallen, oft in völliger Dunkelheit.

Die Überlegenheit der USA in Bezug auf Bomber, Artillerie, Mörser und andere Fähigkeiten wurde durch die unterirdischen Labyrinthe zunichte gemacht, die es den Guerillatruppen ermöglichten, verwirrte US-amerikanische und südvietnamesische Truppen aus dem Hinterhalt anzugreifen und dann zu verschwinden. Die Tunnel, die während des Indochinakriegs in den späten 1940er Jahren in aufwändiger Handarbeit gebaut wurden, dienten als Wohnquartiere, Vorratslager und Operationsbasen. Sie stellten einen Bereich des Kampfgeschehens dar, der den Amerikanern und Südvietnamesen nicht zugänglich war, und machten den Krieg über der Erde zu einer exponentiell größeren Herausforderung.

Kampftunnel der Hamas sind größtes Problem für Israels Angriffe

Bis 1968 waren die Tunnelsysteme des Vietcong ein Sinnbild für die düsteren Erfahrungen der Vereinigten Staaten in Vietnam: Unter der Erde wurden die erheblichen technischen Vorteile des US-Militärs zu einem Kampf in engen, unbekannten Räumen mit Messern und Taschenlampen. Diese Tunnelsysteme brachten eine Gruppe speziell ausgewählter amerikanischer, australischer, neuseeländischer und südvietnamesischer Soldaten hervor, die als „Tunnelratten“ bekannt waren und für den Kampf in dem hochgefährlichen unterirdischen Gebiet ausgebildet wurden. Nur ein winziger Teil der US-Soldaten in Vietnam - etwa 700 - diente in dieser Funktion.

Die Tunnel im Gazastreifen ähneln in strategischer und taktischer Hinsicht den Tunneln von Cu Chi. Wie in Vietnam wurden diese unterirdischen Strukturen entwickelt, lange bevor die Hamas 2007 die Kontrolle über die Region erlangte, und sie dienen verschiedenen Zwecken. Ihre Raffinesse und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden die IDF in Bedrängnis bringen. Es gibt die von der Hamas kontrollierten Tunnel für den Waffenschmuggel, die von israelischen Drohnen nicht entdeckt werden. Es gibt Handelswege, die Einnahmen aus den über die Grenze des Gazastreifens zu Ägypten geschmuggelten Waren generieren. Es gibt Kommando- und Kontrollzentren, Munitionsverstecke und Wohnräume.

Das größte Problem für Israel sind jedoch die Kampftunnel. Diese waren bei Operationen wie der Entführung des israelischen Soldaten Gilad Shalit im Jahr 2006 von zentraler Bedeutung, als Militante einen Tunnel in der Nähe des Grenzübergangs Kerem Shalom benutzten, um nach Israel einzudringen. Der entführte Shalit verschwand in diesen Tunneln und blieb mehr als fünf Jahre lang gefangen - ein weiterer Beweis dafür, dass diese Tunnel Verteidigungsvorteile bieten und israelische Versuche vereiteln, Hamas-Kämpfer zu töten und Geiseln lebend zu befreien. (Abgesehen davon gab die IDF am Montag bekannt, dass es ihr gelungen ist, bei ihrem Einmarsch in den nördlichen Gazastreifen einen israelischen Soldaten zu befreien, der zu den etwa 240 Geiseln gehört, die die Hamas bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober genommen hat.)

Vor Israel-Krieg: Tunnel der Hamas dienten zum Schmuggeln von Waffen

Die 2,2 Millionen palästinensischen Einwohner des Gazastreifens, von denen die meisten Zivilisten sind, leiden seit langem unter der Blockade, den wirtschaftlichen Problemen und den häufigen Gewaltausbrüchen. Sie sind größtenteils arbeitslos und verarmt und streben wie alle Menschen nach Souveränität und Selbstbestimmung sowie nach einem Leben ohne Konflikte. Das Tunnelnetz ist für die Hamas zwar militärstrategisch von Bedeutung, steht aber auch sinnbildlich für den Aufwand, den einige Palästinenser betreiben müssen, um ihre Sicherheit und ihren Widerstand zu gewährleisten.

Die Tunnel im Gazastreifen reichen bis in die späten 1990er Jahre zurück. In den frühen 2000er Jahren dienten sie als Kanäle für den Schmuggel von Waren und Waffen zwischen dem Gazastreifen und Ägypten unter einer Grenze hindurch, die weniger befestigt war als heute. Die Investitionen der Hamas in diese Tunnel - die größtenteils vom Iran finanziert werden - zeugen von ihrem Wert. Ein vor einem Jahrzehnt entdeckter Tunnel reichte anderthalb Kilometer weit nach Israel hinein und erforderte 10 Millionen Dollar und 800 Tonnen Beton für seinen Bau. Nach dem Gaza-Konflikt 2014, als die IDF während der Operation „Protective Edge“ viele dieser Tunnel entdeckten, ergriff Israel Maßnahmen, um die Abzweigung von Baumaterialien, die von Israel für den Tunnelbau geliefert wurden, zu unterbinden. Trotz dieser Maßnahmen florierte die Untergrundwirtschaft, und die Materialien waren leicht verfügbar, um weitere Tunnel zu bauen.

Angriffe auf Tunnel der Hamas: Israel im Nachteil

Während sich die Tunnel in Vietnam über riesige Entfernungen erstreckten, sind die Tunnel im Gazastreifen auf ein viel kleineres Gebiet konzentriert, was zu einer höheren Tunneldichte und Ausführlichkeit führt. Außerdem ist der Boden an der Küste des Gazastreifens zu einem großen Teil weicher als der im Südosten Vietnams. Wie viele Analysten festgestellt haben, waren die Kämpfe in Falludscha und Mossul eng und beengend. Die Kämpfe in den Tunneln von Gaza werden erstickend sein. Die Hamas wird jeden Vorteil haben, nicht zuletzt, weil die IDF die gesamte Tiefe und Breite des unterirdischen Netzes nicht kennt.

Einigen Schätzungen zufolge gibt es unter dem Gazastreifen mehr als 300 Meilen an Tunneln. Mit Tunneln, die tief und breit genug für den Transport von Motorrädern sind und bis zu 115 Fuß unter die Erde reichen, sind die schiere Ingenieurskunst der Hamas und ihre Fähigkeit, über Jahrzehnte hinweg strategisch zu investieren, offensichtlich geworden. Die Herausforderungen sind nicht nur physischer, sondern auch psychologischer Natur. Wie bei den Tunnelkämpfern des Vietcong kann ein Feind, der in der Lage ist, aus dem Boden aufzutauchen und dann schnell unter der Erde zu verschwinden, einen psychologischen Vorteil erlangen, indem er für Verwirrung und Paranoia sorgt.

Zahl der Hamas-Kämpfer im Israel-Krieg bislang nicht bekannt

Die Bedeutung des Tunnelnetzes wird noch deutlicher, wenn man den zivilen Hintergrund des Gazastreifens betrachtet. Die Anwesenheit von Zivilisten - insbesondere von Frauen, Kindern und älteren Menschen - sowie von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen und Nachrichtenkameras macht jede groß angelegte Militäroperation mit moralischen, ethischen und politischen Fallstricken behaftet. Es ist unklar, wie viele der palästinensischen Bevölkerung in Gaza Hamas-Kämpfer sind. Die Schicksale von Kämpfern und Zivilisten sind miteinander verwoben, was die Kosten jeder Kampfentscheidung der Israelis dramatisch erhöht. Das Ringen um die Darstellung wird ebenso anspruchsvoll sein wie die Kämpfe, wobei jeder Einsatz und jeder Tag der Kämpfe von Analysten, internationalen Persönlichkeiten und Menschenrechtsgruppen genauestens analysiert wird. Wie die anfängliche Falschberichterstattung großer internationaler Nachrichtenorganisationen über die Explosion im arabischen Al-Ahli-Krankenhaus am 17. Oktober zeigt, die auf Erklärungen der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde beruhte, die Israel die Schuld gab, ist es heute ein Leichtes, Fakten, Statistiken und Bilder zu verwenden und zu verändern, um ein großes Publikum zu verwirren oder in die Irre zu führen. Wichtige Analysen der New York Times und der BBC zeigen, dass die Umstände der Explosion nach wie vor unklar sind, obwohl die verfügbaren Beweise auf eine fehlgeleitete Rakete aus dem Gazastreifen als Ursache hindeuten.

Mit dem Beginn eines Bodenkriegs im Gazastreifen, der auf die gesamte Region ausstrahlen wird, muss Israel einen bereits komplexen Konflikt mit Blick auf die Zukunft steuern. In den kommenden Wochen werden die regionalen Führer in Kairo, Amman, Riad, Abu Dhabi und Doha Israel scharf verurteilen. In dem Maße, wie grausame Videos von zivilen Opfern aus dem Gazastreifen auftauchen, werden die arabischen Bevölkerungen von ihren Führern eine öffentliche Verurteilung und Vergeltung Israels fordern. Deshalb muss Israel unbedingt die starke Unterstützung seiner wichtigsten Geldgeber, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, aufrechterhalten.

Bodenkrieg in Gaza: Hamas nutzen Zivilisten als menschliche Schutzschilde

Der Bodenkrieg in Gaza wird Monate, wenn nicht Jahre dauern. Im weiteren Verlauf wird Israels Bekenntnis zum Völkerrecht, zu den Menschenrechten und zur Friedenskonsolidierung entscheidend für die Meinungsbildung in den USA und Europa sein. Die IDF müssen sich auf ihre ausgefeilte PR-Maschine stützen, jeden Schlag und jede Aktion auf der internationalen Bühne rechtfertigen und auf jeden Fehltritt mit Ehrlichkeit und Transparenz reagieren. Die Tunnel, die unter bewohnten Gebieten verlaufen, machen beide Aufgaben - die Begrenzung der Zahl der zivilen Opfer und die Beibehaltung des Überblicks - zu einer noch größeren Herausforderung. Es wird eine sorgfältige Überwachung der Kämpfe in den Tunneln erforderlich sein, die noch mehr IDF-Truppen in Gefahr bringt, um die Möglichkeit der Tötung von Zivilisten in Gaza zu verringern.

Der Bodenkrieg wird ein hartes Stück Arbeit sein. Abgesehen von den Tunneln werden die IDF in Gaza mit den trostlosesten Bedingungen des Kampfes konfrontiert sein: mit Sprengfallen versehene Häuser, unter Schulen versteckte Militäreinrichtungen und in Moscheen gelagerte Waffen. Die Hamas nutzt Zivilisten als menschliche Schutzschilde und Krankenhäuser als Kommandozentralen. Hinzu kommt ein verschanzter, im Untergrund lebender Feind, der Geiseln hält - eine weitere komplexe Ebene innerhalb einer Reihe unvorstellbar schwieriger Bedingungen.

Historische Parallelen wie der Vietnamkrieg und die Kämpfe in den Städten Fallujah und Mosul bieten zwar wichtige Einblicke, können aber nicht vollständig erfassen, was vor uns liegt. Die IDF sehen sich sowohl mit einem mächtigen Gegner konfrontiert, der sich in die Erde eingegraben hat, als auch mit einer Prüfung von Israels moralischem Kompass und seinem Platz auf der Weltbühne. Die Tunnel im Gazastreifen symbolisieren ein neues Paradigma der Kriegsführung, bei dem jeder Angriff unter der Erde auch Auswirkungen über der Erde hat. In den kommenden Monaten wird Israel unter den Augen der Weltöffentlichkeit zwei Kämpfe austragen: einen gegen einen verschanzten Feind in den Tunneln und einen weiteren im globalen Informationsraum.

Zum Autor Joe Buccino ist Forschungsanalyst beim Defense Innovation Board, ehemaliger Kommunikationsdirektor beim U.S. Central Command und pensionierter Oberst der US-Armee mit fünf Einsätzen im Nahen Osten während seiner militärischen Laufbahn. Twitter (X): @JoeBuccino10

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 2. Oktober 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.