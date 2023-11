Krieg in Israel: Armee meldet Straßenkämpfe mit Hamas in Gaza-Stadt

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Israels Militär meldet Erfolge im Kampf gegen Hamas-Terroristen. Die Lage im Gazastreifen wird immer dramatischer. Der Newsticker zum Krieg in Israel.

Kommandeure getötet: Soldaten Israels töten zwei Kommandeure der Hamas

getötet: Soldaten Israels töten zwei Kommandeure der Hamas Heftige Kämpfe im Stadtzentrum : Zahl der Opfer im Gazastreifen steigt

im : Zahl der Opfer im Gazastreifen steigt Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Konfliktparteien. Unabhängig überprüfen lassen sich Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen teilweise nicht, insbesondere wenn sie von Institutionen stammen, die von der Hamas kontrolliert werden.

Tel Aviv/Gaza - Im Krieg in Israel setzt die Armee ihre Operation im Gaza-Streifen fort. In der Nacht soll es zu Feuergefechten zwischen der Terrormiliz Hamas und Einheiten der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) gekommen sein. Vor allem im Zentrum von Gaza-Stadt toben nun offenbar die Straßenkämpfe.

Die eigenen Soldaten hätten dabei eine Reihe von Angriffen auf Stellungen der Hamas in Gaza-Stadt durchgeführt. Man habe zwei hochrangige Kommandeure der „Nukhba“-Einheiten getötet, so ein Sprecher des israelischen Militärs gegenüber der Zeitung Haaretz. Die „Nukhba“-Einheiten gelten als Elite-Abteilung innerhalb der von der Hamas gegründeten Kassam-Brigaden. Beide getöteten Kommandeure sollen nach Erkenntnissen der israelischen Behörden am Terrorangriff vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein.

Heftige Kämpfe im Krieg in Israel

Während im Gazastreifen weiter gekämpft wird, laufen auf internationaler Ebene die Versuche, einen Waffenstillstand im Krieg in Israel zu verhandeln. Zuletzt hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Waffenruhe gefordert. „Es werden Zivilisten, Babys, Frauen und alte Menschen bombardiert und getötet. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Zivilisten anzugreifen. Wir fordern Israel dazu auf, damit aufzuhören“, sagte Macron in einem Interview dem britischen Fernsehsender BBC. „Ich möchte alle an das Völkerrecht erinnern, ich fordere eine Waffenruhe.“ Gleichzeitig rief Saudi-Arabien die arabischen und islamischen Staaten der Welt zusammen, um die diplomatisfchen Bemühungen zu intensivieren.

Aufgrund der Kämpfe im Krieg in Israel steigen die Opferzahlen weiter an. Laut offiziellen Angaben sollen bereits mehr als 1400 Israelis seit dem 7. Oktober und in dessen Folge gestorben sein. Unter den Toten befinden sich nach Angaben des Militärs 308 Soldaten. Mehr als 5000 Menschen sollen teils schwer verletzt worden sein. Wie viele Menschen im Gazastreifen getötet wurden, ist nicht bekannt. Laut Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sollen mehr als 10.000 Menschen in den Kämpfen gestorben sein. Unabhängig prüfen lassen sich die Todeszahlen aus dem Gazastreifen nicht. Der Chef der Weltgesundhitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte vor dem UN-Sicherheitsrat, im Durchschnitt werde im Gazastreifen alle zehn Minuten ein Kind getötet.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Dramatische Lage im Gazastreifen wegen Kriegs in Israel

Aufgrund des Krieges in Israel verschlechtert sich die humanitäre Lage im Gazastreifen dramatisch. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO seien 20 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen außer Betrieb. Auch die noch funktionierenden Kliniken liefen aufgrund von Material- und Strommangel nur im Notbetrieb.

Bewaffnete Palästinenser sammeln sich in Dschenin im Westjordanland. Im Gazastreifen lierfern sich derweil Einheiten der Hamas Straßenkämpfe mit dem israelischen Militär. © IMAGO/Nasser Ishtayeh

Erstmals äußerte sich Israels Premierminister Benjamin Netanjahu auch zu den Plänen für eine Zeit nach dem Krieg in Israel. Laut Netanjahu sollen die israelischen Streitkräfte dann zunächst die Kontrolle über den Gazastreifen ausüben. Das Militär werde „die Kontrolle über den Streifen behalten, wir werden sie nicht internationalen Kräften überlassen“, sagte der Regierungschef Medienberichten zufolge bei einem Treffen mit Vertretern israelischer Grenzstädte. Zuvor hatte Netanjahu gesagt, Israel wolle nicht versuchen, den Gazastreifen zu erobern, zu regieren oder zu besetzen. Das dicht besiedelte Küstengebiet müsse aber entmilitarisiert, de-radikalisiert und wiederaufgebaut werden. (dil mit Agenturmaterial)