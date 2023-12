Codename „Jericho-Mauer“: Israel kannte den Hamas-Angriffsplan – und ignorierte ihn

Von: Marcus Giebel

Israel ist vom Hamas-Angriff völlig überrumpelt worden. Dabei sollen zumindest Geheimdienst und Militär die Taktik gekannt haben. Dank eines Dokuments.

New York – Einen Koran-Vers sollen die Hamas-Kämpfer am 7. Oktober immer wieder gerufen haben. Während sie 1200 Menschen töteten. Oder besser: regelrecht abschlachteten. Und Dutzende in den Gazastreifen verschleppten. „Überrascht sie durch die Tore. Wenn ihr das tut, werdet ihr euch behaupten“, lautete der sie begleitende Spruch aus der heiligen Schrift des Islam.

Hamas-Angriff auf Israel: Dokument zu genauen Plänen soll Geheimdiensten vorgelegen haben

Er war offenbar nicht zufällig gewählt. Denn eben mit diesem Vers soll auch ein etwa 40-seitiges Dokument beginnen, über das die New York Times berichtet (Artikel hinter einer Bezahlschranke). Demnach gibt jener Entwurf ziemlich genau wieder, wie die blutigste Attacke seit Jahrzehnten auf Israel ablief. Es handele sich jedoch nicht etwa um eine rückblickende Abschrift der Taten, sondern um den offenbar weit vorher ausgearbeiteten Plan für den Terrorangriff.

Bereits mehr ein Jahr, bevor er in die Tat umgesetzt wurde, habe er den israelischen Geheimdiensten und dem Militär vorgelegen, schreibt die US-Zeitung. Er habe von ihnen sogar einen Code-Namen bekommen: „Jericho-Mauer“. Benannt nach den alten Befestigungsanlagen im heutigen Westjordanland.

Zwar sei in dem Dokument kein Datum genannt worden. Jedoch werde geschildert, wie die Mauern rund um den Gazastreifen überwältigt, israelische Städte eingenommen und wichtige Militärstützpunkte gestürmt werden sollen.

Angriff am 7. Oktober: Dieses Bild soll militante Palästinenser zeigen, die mit dem Pickup und einer Geisel zurück in den Gazastreifen rasen. © Ali Mahmud/AP/dpa

Israel und das Dokument „Jericho-Mauer“: Militärs und Geheimdienste haben Hamas wohl unterschätzt

Weiter heißt es, die Kämpfer der radikalislamischen Palästinenserorganisation seien diesen Vorgaben „mit schockierender Präzision“ gefolgt. Sie müssen den tödlichen Plan also genauestens verinnerlicht haben.

Die Daten über Standorte und Umfang der israelischen Streitkräfte seien so detailliert, dass sich automatisch die Frage stelle, woher die Hamas ihre Geheimdienstinformationen hatte und ob es Lecks im israelischen Sicherheitssystem gab. Vielmehr aber noch: Warum war Jerusalem trotz Kenntnisnahme des Dokuments offensichtlich nicht auf dieses Massaker vorbereitet?

Die Antwort darauf ist so einfach wie bedenklich: Israel scheint die Fähigkeiten der Hamas völlig unterschätzt zu haben. Zwar hätten Führungsfiguren der Geheimdienste und des Militärs Kenntnis von dem Dokument gehabt, doch hätte die Überzeugung vorgeherrscht, dass diese Pläne nicht in die Tat umgesetzt werden könnten. Nicht klar sei allerdings, ob Premierminister Benjamin Netanjahu oder hochrangige Politiker von der Existenz wussten.

Israel und der Hamas-Angriff: „Es ist ein Plan, der einen Krieg starten soll“

Laut dem Times-Bericht schlug jedoch rund drei Monate vor dem Angriff eine erfahrene Analystin der „Unit 8200“ – der für Fernmelde- und elektronische Aufklärung zuständigen Einheit der israelischen Streitkräfte – Alarm. Sie warnte via Mail, dass die Hamas Übungen durchführe, die der „Jericho-Mauer“ entsprechen würden. Und weiter: „Es ist ein Plan, der einen Krieg starten soll. Es geht nicht nur um den Überfall auf ein Dorf.“

Auch diese Worte aber sorgten augenscheinlich nicht für ein Umdenken. Innerhalb der israelischen Führung soll die unumstößliche Meinung vorgeherrscht haben, die Hamas könne den Plan gar nicht umsetzen und würde dies auch niemals wagen. Weil dieser Glaube so tief verwurzelt gewesen sei, sollen laut Beamten auch zunehmende Beweise für das Gegenteil ignoriert worden sein. Bis es schließlich zu spät war. Und unzählige Menschen diesen Irrtum mit ihrem Leben bezahlen mussten.

Dabei sei schon seit Jahren vom Verteidigungsministerium darauf hingewiesen worden, dass Hamas auf eine weitere Konfrontation aus sei und Geiseln nehmen könnte. In dem „Jericho-Mauer“- Dokument ging es offenbar auch darum, mit Raketenangriffen israelische Soldaten abzulenken und in Bunker flüchten zu lassen sowie Drohnen zu nutzen, um die aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen am Grenzzaun außer Kraft zu setzen.

Antwort auf den Hamas-Angriff: Das israelische Militär operiert seit Wochen im Gazastreifen. © IMAGO / Xinhua

Erinnerungen an den 11. September 2001: Israelischer Geheimdienst versagt wie eins US-Kollegen

Die dort stationierte Gaza-Division zumindest soll anhand der Informationen eine drohende Gefahr im Vorfeld erkannt haben, jedoch davon ausgegangen sein, dass die Hamas zunächst ein Täuschungsmanöver nutzen würde, um anschließend eine groß angelegte Operation zu starten. Den Times-Informationen zufolge sah die Einheit jedoch nicht, dass die Pläne schon so schnell Realität werden könnten.

Die fatale Fehleinschätzung der israelischen Entscheider erinnert dem Bericht zufolge an das Versagen der US-Geheimdienste vor dem Terrorangriff von Al-Qaida am 11. September 2001 in New York und Washington. In Israel selbst werde noch ein paar Jahre weiter zurückgeschaut und vom größten Geheimdienst-Versagen seit dem Jom-Kippur-Krieg 1973 gesprochen. Damals griffen Syrien und Ägypten das Nachbarland an, binnen drei Wochen sollen rund 10.000 Menschen ums Leben gekommen sein.

Nun ist wieder ein Krieg in Israel entbrannt. Und trotz einer mehrtägigen Feuerpause zum Austausch von Geiseln ist ein Ende knapp zwei Monate nach dem Hamas-Überfall nicht in Sicht. (mg)