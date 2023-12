Israel News: Hamas startet massiven Raketenangriff – Armee schlägt zurück

Von: Daniel Dillmann

Die Waffenruhe ist Geschichte. Die Hamas attackiert israelische Städte, die Armee antwortet mit Operationen im Gazastreifen. Die News aus Israel.

Opferzahlen steigen : Schon mehr als 16.000 Menschen im Krieg in Israel gestorben

: Schon mehr als 16.000 Menschen im Krieg in Israel gestorben Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel und im Gazastreifen stammen von lokalen und internationalen Medien sowie von Nachrichtenagenturen. Unabhängig überprüfen lassen sich viele Angaben nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Tel Aviv/Jerusalem – Die Terrormiliz Hamas hat im Krieg mit Israel erneut einen großflächigen Raketenangriff auf den Süden des Landes unternommen. Insgesamt sollen mehr als 50 Raketen auf israelische Siedlungen im Süden des Landes gefeuert worden sein. Das meldet das israelische Verteidigungsministerium via Twitter (X). Am Freitagnachmittag soll auch das Zentrum des Landes unter Raketenbeschuss geraten sein.

Die israelische Armee (IDF) beantwortete den Angriff der Hamas aus dem Gazastreifen mit etlichen Operationen gegen Stellungen der Terrormiliz im Gazastreifen. Am Freitagmorgen seien „mehr als 200 Terrorziele“ getroffen worden. „In den vergangenen Stunden griffen Boden-, Luft- und Seestreitkräfte Terrorziele im Norden und Süden des Gazastreifens an, unter anderem in Chan Yunis und Rafah“, teilte das israelische Militär laut der Nachrichtenagentur dpa mit. Man habe Tunnelanlagen der Hamas und Abschussrampen für Raketen vernichtet.

News aus Israel: Aus dem Gazastreifen werden Raketen auf israelische Siedlungen abgefeuert. Die Armee antwortet mit Militäroperationen gegen Hamas-Stellungen. © Ariel Schalit

Israel News: Heftige Gefechte zwischen Militär und Hamas

Die heftigen Gefechte zwischen Militär und Hamas bedeuten das eindeutige Ende der Feuerpause im Israel-Krieg. Eine Woche hatten die Waffen geschwiegen. Die Terrormiliz hatte in dieser Zeit einige Geiseln freigelassen, die bei der Attacke am 7. Oktober aus Israel verschleppt worden waren. Das israelische Militär vermutet, dass sich noch etwa 140 Geiseln im Gazastreifen befinden. Der Aufenthaltsort der Gekidnappten ist unklar und soll zum Teil auch der Hamas nicht bekannt sein.

Die israelische Militärführung versammelte sich am Freitagnachmittag in Tel Aviv, um über das weitere Vorgehen im Israel-Krieg zu beraten. Man befinde sich nun am „Beginn der zweiten Phase des Krieges“, hieß es in einer kurzen Erklärung der IDF. Israelische Medien gehen davon aus, dass die Armee ihre Bodenoffensive im Gazastreifen auch auf den Süden ausweiten wird.

Verluste im Israel-Krieg steigen weiter

Israel und die radikalislamische Hamas befinden sich seit fast acht Wochen im Krieg. Dieser begann mit dem Terroangriff der Hamas und verbündeter Organisationen auf Israel am 7. Oktober 2023. Internationale Beobachter gehen davon aus, dass seitdem bereits mehr als 16.000 Menschen in den Kämpfen ums Leben gekommen sind. (Red mit Agenturmaterial)