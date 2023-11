Israels Ex-Regierungschef Barak warnt im Krieg gegen die Hamas: „Haben nur Wochen Zeit“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Im Krieg gegen die Hamas erteilt Israel allen Forderungen nach einer Waffenpause eine klare Absage. Ex-Regierungschef Ehud Barak warnt: Die Zeit läuft davon.

Tel Aviv – Im Rahmen der Offensive gegen die Hamas verstärkt das israelische Militär Angriffe auf Gaza – sowohl aus der Luft als auch vom Boden aus. Im Hintergrund des Krieges in Israel laufen außerdem hartnäckige diplomatische Diskussionen und Forderungen nach einer humanitären Feuerpause, doch die israelische Regierung will davon nichts wissen. Premierminister Benjamin Netanjahu will keinen Waffenstillstand, bevor alle Geiseln in den Händen der Hamas freigelassen werden.

Israels Offensive in Gaza: Ex-Premier Barak zeigt sich besorgt

Einer seiner Vorgänger allerdings, Ehud Barak, sieht einen wachsenden Druck auf Israel in der internationalen Gemeinschaft. Es handle sich zwar um einen „langen und schwierigen Krieg“, sagte er der US-Tageszeitung Politico. Zugleich warnte er aber: „Das Fenster schließt sich. Es ist klar, dass wir uns in Richtung einer Reiberei mit den Amerikanern bezüglich der Offensive bewegen.“ Zwar könnten die USA Israel nicht „diktieren“, was das Land tun müsse, doch Israel könne seinen wichtigsten Verbündeten auch nicht ignorieren. Die USA liefern seit dem blutigen Angriff der Hamas am 7. Oktober verstärkt Waffen und Munition an Israel und stellen finanzielle Mittel bereit.

Allmählich rufen aber auch die Unterstützer Israels in der US-Politik immer öfter nach einer Feuerpause – darunter auch Präsident Joe Biden. Zuletzt berichtete das israelische Nachrichtenportal Walla News, Biden habe Netanjahu bei einem Telefongespräch am Montag (6. November) dazu aufgerufen, einen dreitägigen Waffenstillstand zu verkünden. So könne man die Hamas dazu anregen, die Namen aller Geiseln vollständig festzustellen und auch weitere Geiseln freizulassen, hieß es von den diplomatischen Quellen des Portals.

Israels Ex-Premierminister Ehud Barak. © afp

Krieg in Israel: Ehud Barak sieht Verlust „internationaler Meinung“

Barak befürchtet, dass die Sympathie gegenüber Israel nach dem Angriff der Hamas nun inmitten der Offensive in Gaza allmählich abnimmt. Der ehemalige Premierminister und Ex-Armeechef nannte auch ein konkretes Zeitfenster im Gespräch mit Politico. „Wir werden uns innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen mit den amerikanischen Forderungen abfinden müssen“, so Barak. Die Hamas vollständig aus dem Gazastreifen zu vertreiben, werde aber länger dauern: Dafür braucht Israel laut Barak Monate oder sogar ein ganzes Jahr. Die hohen Todesraten von Zivilisten und die Furcht vor einem umfassenderen Krieg in der Region beeinträchtige die Unterstützung für Israels Krieg.

Mit drastischen Worten warnte Barak die Regierung von Netanjahu. „Wir verlieren die internationale Meinung in Europa und in ein oder zwei Wochen werden wir anfangen, die Regierungen in Europa auch zu verlieren“, sagte er und ergänzte: „Nach einer weiteren Woche werden dann die Reibereien mit den Amerikanern auftauchen.“ Dem Ex-Regierungschef zufolge kann Israel dem Druck aus den USA und Europa nach einer Feuerpause und dem Schutz der Zivilisten in Gaza nicht länger standhalten.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Nach Ende vom Israel-Krieg: Multi-nationale arabische Truppe in Gaza nach der Hamas?

Barak äußerte sich auch zur Besetzung von Gaza nach dem Krieg, sollte Israel es schaffen, das Kriegsziel zu erfüllen und die Hamas vollständig zu zerschlagen. Eine multinationale arabische Friedenstruppe mit „symbolischen“ Truppen aus einigen nicht-arabischen Ländern kann dem Ex-Armeechef zufolge drei bis sechs Monate in Gaza bleiben. Danach würde die palästinensische Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas die Leitung übernehmen, so zumindest die Vorstellung von Barak.

Der israelische Premierminister Netanjahu hatte am Dienstag (7. November) betont, Israel müsse nach Ende des Krieges wahrscheinlich auf „unbestimmte Zeit“ im Gazastreifen bleiben. Noch steht kein endgültiger Lösungsansatz für die Regierung in Gaza fest. Dafür muss jedoch zunächst die Hamas besiegt werden. (bb)