Wie geht Israel gegen den Terror der Hamas vor?

Israels Krieg gegen den Terror der Hamas - funktioniert das überhaupt?

Teilen

Die UN fordern die Hamas auf, sich an „die Regeln des Krieges“ zu halten. Aber gelten diese auch für Terrororganisationen? Das sagen Experten.

Tel Aviv - Neue Beweise für die von militanten Palästinensern der Hamas begangenen Gräueltaten gegen israelische Zivilisten sind aufgetaucht. Während das israelische Militär seine Offensive im Gazastreifen beginnt, entwickelt sich eine Debatte über die langfristigen strategischen Ziele der Hamas und darüber, welche Auswirkungen der dramatische Einmarsch vom Samstag auf die Politik im Nahen Osten haben wird.

Obwohl die Wurzeln des Konflikts in Israel Jahrzehnte alt sind, sind selbst erfahrene Beobachter der Außenpolitik und Wissenschaftler der internationalen Beziehungen von dem außergewöhnlichen Ausbruch der Gewalt überrascht worden. Nach der Ermordung von mehr als 1.000 Israelis durch die Hamas erklärte die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu der Hamas den Krieg. Auch die Vereinten Nationen stuften den neu entfachten Konflikt als Krieg in Israel ein. Gleichzeitig bezeichneten sowohl israelische und US-amerikanische Politiker als auch andere führende Politiker in der ganzen Welt den Angriff der Hamas als Terrorismus - einen Angriff nichtstaatlicher Akteure auf Zivilisten, um Angst zu schüren.

Bilder zeigen, wie der Krieg in Israel das Land verändert Fotostrecke ansehen

Das ist die Strategie der Hamas im Krieg in Israel

Die semantische Unterscheidung ist nicht nur akademisch: Da das Blutbad im Nahen Osten und darüber hinaus die Gemüter erregt, stellen sich neue Fragen zu jahrhundertealten Argumenten, die die Aufmerksamkeit darauf lenken, was Angriffe auf Zivilisten für militante Gruppen bewirken.



„Es gibt keinen Konsens darüber, ob Terrorismus funktioniert“, sagt Max Abrahms, ein Politikwissenschaftler an der Northeastern University, der eine der bisher größten Studien über die Auswirkungen von Terrortaktiken durchgeführt hat. Seine Untersuchung kam zu dem Schluss, dass solche Anschläge selten die politischen Ziele der Gruppe erreichen. „Aber es kommt darauf an, was ‚funktioniert‘ bedeutet“, so Abrahms. „Wenn es um die Förderung von Terror und Angst geht, hat sie nach dieser Definition eine 100-prozentige Erfolgsquote. Aber wenn es darum geht, eine Regierung zu politischen Zugeständnissen zu zwingen? Weit weniger erfolgreich.“



The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Wie geht Israel gegen den Terror der Hamas vor?

Es ist auch nicht klar, wie man am besten gegen den Einsatz von Terror durch extremistische Gruppen wie jetzt in Israel vorgehen kann. Das Angreifen von Zivilisten ist nach den Regeln des Krieges eindeutig illegal, aber diese Regeln werden von Ländern festgelegt, die sich selbst regieren. Die Hamas ist bestenfalls eine Mischform - eine militante Gruppe, die ein Gebiet regiert, das kein Nationalstaat ist. Obwohl sie 2006 die Parlamentswahlen im Gazastreifen gewann, übernahm sie 2007 die Macht von der Palästinensischen Autonomiebehörde und hat seitdem keine Wahlen mehr zugelassen.

Als der Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten am Dienstag die Hamas aufforderte, die Geiseln freizulassen, und Israel aufforderte, die Blockade der Hilfslieferungen für den Gazastreifen aufzuheben, sprach er die Hamas an, als ob sie dem Völkerrecht unterläge. „Meine Botschaft an alle Seiten ist unmissverständlich: Die Gesetze des Krieges müssen eingehalten werden“, sagte Martin Griffiths in einer Erklärung.



Militante Gruppen sind jedoch nicht an die Normen des Völkerrechts gebunden, sowohl weil sie an Ressourcen unterlegen sind als auch weil ihre Ziele keine traditionellen militärischen Ziele sind, so Wissenschaftler, die die Wurzeln und Auswirkungen des Terrorismus untersuchen.



Zivilisten suchen während eines Raketenangriffs in Ashkelon, Israel, am Dienstag Zuflucht in einem Bunker. © Lorenzo Tugnoli/The Washington Post

„Eine Organisation wie die Hamas, die seit Jahrzehnten kämpft und Wahlen abgehalten hat, bringt nicht nur ihre Wut zum Ausdruck“, so Peter Krause, Politikwissenschaftler am Boston College, der sich mit der Wirksamkeit des Terrorismus beschäftigt. „Sie haben es mit Boykotten, Streiks, Terrorismus und militärischen Zielen versucht. Sie haben strategische Ziele, und die Hamas hat im Laufe der Jahre sehr strategisch Gewalt angewendet, auch wenn sie aus strategischen Gründen auf den Abschuss von Raketen verzichtete.“



Israel will 1.500 Hamas-Terroristen getötet haben

Die Schocktruppen der Hamas - von denen die israelische Regierung behauptet, 1.500 getötet zu haben - hatten es am Samstag nicht auf militärische Ziele abgesehen, wie den internationalen Flughafen von Tel Aviv, die Internet-Infrastruktur, Kraftwerke oder wichtige Regierungs- und Militäreinrichtungen. Vielmehr, so Krause, scheine es das Ziel zu sein, in Israel Angst und Empörung hervorzurufen, die Regierung zu einer unverhältnismäßigen militärischen Reaktion zu zwingen und die laufenden Bemühungen um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel aufzuspießen. „Dieser Amoklauf wird die Chancen auf einen palästinensischen Staat in keiner Weise erhöhen“, sagte Abrahms. „Andererseits wird er Israel dazu provozieren, zu versuchen, die Hamas zu zerschlagen, was letztendlich die Hamas stärken und den Drang der Palästinenser nach Rache verstärken könnte.

Die Entscheidung, Zivilisten anzugreifen und Geiseln zu nehmen, so gefühllos sie auch war, sollte Israel wahrscheinlich dazu bringen, mit solcher Gewalt zurückzuschlagen, dass sich die Welt gegen die Israelis wendet, sagte Krause. Die Hamas möchte in der gesamten arabischen Welt als Bannerträger des palästinensischen Widerstands angesehen werden.



Szenen von Gewalt und Zerstörung nach dem Angriff auf das Musikfestival in der Nähe des Kibbuz Reim im Süden Israels. © Baz Ratner/The Washington Post

Obwohl einige führende Politiker Israel zur Zurückhaltung bei der Reaktion auf die Angriffe aufgefordert haben, gibt es kaum einen Präzedenzfall, bei dem man angesichts eines Angriffs auf Zivilisten die andere Wange hinhalten muss. Die Regierung Biden hat Israel so gut wie grünes Licht für einen Vergeltungsschlag gegen die Hamas gegeben und Netanjahus Krieg öffentlich ihre bedingungslose Unterstützung zugesagt. „Man wäre kein Mensch, wenn man einen Terroranschlag wie diesen nicht als etwas ansehen würde, das eine starke Reaktion hervorruft“, sagte Krause.

Wie sollen Staaten auf Terror wie den in Israel reagieren?

Diese Reaktion könnte der Hamas in die Hände spielen. Wie der Harvard-Rechtsprofessor Alan Dershowitz in seinem 2002 erschienenen Buch Why Terrorism Works“ (Warum Terrorismus funktioniert) feststellte, führten Terrortaktiken in der Regel zu einem Gewinn an Öffentlichkeit, Freiheit für inhaftierte Kameraden und Legitimität für die Anliegen der Terroristen. Die internationale Gemeinschaft hat lange Zeit auf den Terrorismus reagiert, „indem sie ihn konsequent belohnte und legitimierte, anstatt ihn zu bestrafen und zu verurteilen“, schrieb Dershowitz.

In Europa argumentierten in den 1960er und 1970er Jahren einige sympathisierende Stimmen auf der Linken, dass die Antwort auf Terror mit Gewalt die Radikalen nur in ihrem Glauben bestärken würde, dass Aderlass funktioniert. Doch die öffentliche Meinung brachte diese Regierungen oft dazu, hart zurückzuschlagen, sei es gegen die Baader-Meinhof-Bande in Deutschland oder die Irisch-Republikanische Armee in Nordirland.



Andere Länder haben auf den Terrorismus mit harten Repressalien reagiert. Das gilt zum Beispiel für Russland, das seit langem separatistische Bewegungen brutal niederschlägt. Das gilt auch für Sri Lanka, das gegen die Tamilischen Tiger vorgeht, die in ihrem jahrzehntelangen Kampf um einen unabhängigen Staat Pionierarbeit geleistet haben, indem sie Selbstmordattentate verübten und Frauen und Kinder im Kampf einsetzten.

Die Anschläge vom 11. September sollten die Vereinigten Staaten zu einem überwältigenden Vergeltungsschlag provozieren, von dem der Al-Qaida-Führer Osama bin Laden voraussagte, dass er die Sympathien der Welt auf die islamistische Sache lenken würde. Washington reagierte mit Kriegen im Irak und in Afghanistan, die sich letztlich als äußerst unpopulär erwiesen und das Ansehen der USA in weiten Teilen der Welt untergruben, doch bin Ladens Bewegung erhielt keine nennenswerte Unterstützung.



Hamas will mit Terror gegen Israel die Angst schüren

„Emotionen sind wichtig“, sagte Krause, aber eine kühle Kalkulation würde sagen: Nur weil die andere Seite will, dass man zurückschlägt, heißt das nicht, dass man es nicht tun sollte. Fast nie gelingt es einer terroristischen Gruppe, die Politik durch Angriffe auf Zivilisten zu ändern, so Abrahms. „Oftmals unterliegen die angegriffenen Gruppen dem Irrglauben, dass sie umso mehr Einfluss auf die Regierung haben, gegen die sie kämpfen, je radikaler sie vorgehen“, sagte er.

Abrahms‘ Studie über den weltweiten Terrorismus legt nahe, dass bei Angriffen auf militärische Ziele das Zielland manchmal politische Zugeständnisse macht. „In diesem Fall hatten Israel und die Hamas Spielregeln: Jede Seite war bereit, ein gewisses Maß an Gewalt zu tolerieren. Aber jetzt hat die Hamas gegen alle Regeln verstoßen“, sagte Abrahms. „Das hat das Spiel verändert. Die Zerstörung der Hamas war bisher nicht das Ziel Israels. Now it may be.“

Terrorismusexperten zufolge könnte die Hamas einige ihrer Ziele erreichen, indem sie die Angriffe nutzt, um die Unterstützung der Palästinenser sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland zu vertiefen. Die Invasion könnte auch die arabischen Staaten davon abhalten, die diplomatische Normalisierung mit Israel voranzutreiben.



Israel muss nun abwägen, inwieweit es seinem Ziel, die Hamas zu schwächen und gleichzeitig die Geiseln zu befreien und das zerstörte Gefühl der Abschreckung und Sicherheit wiederherzustellen, näher kommen kann. „Ich weiß nicht, ob sie alle diese Ziele erreichen können“, sagte Krause.

Zum Autor Marc Fisher, ein leitender Redakteur, schreibt über fast alles. Er war Unternehmensredakteur der Washington Post, lokaler Kolumnist und Berliner Büroleiter und hat in drei Jahrzehnten in den Ressorts Metro, Style, National und Foreign über Politik, Bildung, Popkultur und vieles mehr berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 11. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.