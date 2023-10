Krieg in Israel: Im Libanon fordert man einen Verzicht auf die Bodenoffensive

„Die Front kann jederzeit explodieren“: Der Kurs der Hisbollah sorgt für Rätselraten

Grenzübungen der Hisbollah (Symbolbild). © NurPhoto/Imago

Bislang greift die Hisbollah nur halbherzig in den Israel-Krieg ein. Doch das kann sich schnell ändern. Im Libanon fürchtet man das Treiben der Terrormiliz.

Beirut – Die ersten Anzeichen dafür, dass der Krieg im Gazastreifen auf den Libanon übergreifen könnte, sind in der Hauptstadt Beirut leise zu hören. Eine Woche nach dem tödlichen Angriff der Hamas-Kämpfer auf Israel tauchte im Zentrum Beiruts ein Transparent auf: „Nichts vereitelt Unterdrückung außer Blut“.

Die Botschaft stammte von einer bewaffneten Gruppierung, die mit der Hisbollah verbündet ist – einer vom Iran unterstützten Miliz, die auch eine bedeutende politische Macht im Libanon ausübt. Schon bevor das Transparent aufgehängt wurde, kam es täglich zu einem Beschuss zwischen Israel und bewaffneten Gruppen im Libanon, darunter die Hisbollah und ein Flügel der Hamas.

Libanon: Regierung fürchtet durchaus das Treiben der Hisbollah im Libanon-Krieg

Bislang beschränkt sich der grenzüberschreitende Beschuss der Hisbollah auf die Grenzregion. Doch in Beirut und anderen Teilen des Libanon bedeutet die räumliche Distanz zum Krieg in Israel wenig. In einem Land, das sich weitere Unruhen am wenigsten leisten kann, besteht die Befürchtung, dass die Ereignisse den Libanon in einen größeren Konflikt hineinziehen könnten.

In den letzten vier Jahren ist der Libanon von einer Krise in die nächste geschlittert. Der freie Fall der Wirtschaft hat die Lebensgrundlagen ausgehöhlt und die Inflation bei den Lebensmittelpreisen Anfang des Jahres auf 350 Prozent ansteigen lassen. Sektiererische und politische Fehden haben dazu geführt, dass der Libanon praktisch führungslos ist und es an zuverlässigen staatlichen Institutionen und Dienstleistungen mangelt. Die Hisbollah und ihre Verbündeten haben die Kontrolle über das Parlament.



Nach einem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2006 waren die Warnungen Israels eindeutig: Der nächste Krieg könnte für den Libanon noch verheerender sein.



„Alle westlichen Länder sprechen mit uns, schicken ihre Botschafter und sagen, dass die Hisbollah nicht in den Krieg eintreten darf“, sagte ein hochrangiger libanesischer Beamter, der wegen der Sensibilität der Gespräche anonym bleiben wollte.



Krieg in Israel: Im Libanon fordert man einen Verzicht auf die Bodenoffensive

Die Antwort des Libanon sei, dass die Vereinigten Staaten Druck auf Israel ausüben müssten, um eine größere Bodeninvasion im Gazastreifen zu verhindern. Denn ein Einmarsch der Bodentruppen könnte die Hisbollah dazu veranlassen, ihre Zusammenstöße mit Israel zu verstärken. Am Samstag erklärte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass das Militär nach der Ausweitung seiner Bodenoffensive „in eine neue Phase des Krieges“ eingetreten sei.

„Was wir [der Hisbollah] als Regierung sagen, ist: ‚Wir können keinen Krieg ertragen.‘ Und die Antwort lautet: ‚Wir verstehen euch. Aber wir können auch den Sturz der Hamas nicht verkraften.‘“



Öffentliches Leben im Libanon kommt zum Stillstand

Das Leben im Libanon ist langsam zum Stillstand gekommen. Die Restaurants haben sich geleert, ebenso die Hotels und Bars. Clubs haben ihre Veranstaltungen aus Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen abgesagt. Dieselben Libanesen, die den Einmarsch der Hamas gefeiert haben, haben auch die Beteiligung der Hisbollah kritisiert, weil sie befürchten, dass sich die Zerstörung, die sie auf den Bildern aus dem Gazastreifen sehen, in ihrem eigenen Land wiederholen könnte. Eine Petition gegen die Beteiligung des Libanon wurde von fast 8.000 Menschen unterzeichnet.



Lautes Schweigen: Hisbollah-Chef verweigert Stellungnahme zum Terrorangriff der Hamas

Der Führer der Hisbollah, Hasan Nasrallah, hat seit dem Amoklauf der Hamas in Israel am 7. Oktober geschwiegen. Hinter den Kulissen haben libanesische Funktionäre anderer politischer Parteien Druck auf die Gruppe ausgeübt, sich nicht auf einen offenen Kampf mit Israel einzulassen.



Im Krieg zwischen der Hisbollah und Israel 2006 hatte die Öffentlichkeit die Hisbollah weitgehend unterstützt. „Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt“, fügte der libanesische Beamte hinzu. Nach dem 34-tägigen Krieg im Jahr 2006 flossen Gelder aus den Golfstaaten für den Wiederaufbau in den Libanon. Jetzt, so der Beamte, haben die wohlhabenden arabischen Staaten „aufgehört, Geld zu geben“.



Bei einer tödlichen Explosion im Hafen von Beirut im Jahr 2020 - ausgelöst durch die Lagerung von hochflüchtigem Ammoniumnitrat - kamen mehr als 200 Menschen ums Leben. Die Pandemie, die zu diesem Zeitpunkt bereits im Gange war, richtete verheerende Schäden in der Tourismus- und Dienstleistungsbranche des Landes an. Es folgte ein Massenexodus, bei dem junge Hochschulabsolventen, medizinische Fachkräfte, Modedesigner und andere in die Sicherheit der Golfstaaten, Europas und anderer Länder flüchteten.



Früher Luxus, heute Armut: Die Entwicklung im Libanon führt abwärts

Diejenigen, die geblieben sind, kämpfen täglich darum, über die Runden zu kommen. Der Libanon, der früher ein Synonym für Luxus und Überfluss war, führte in diesem Jahr die Liste der Länder mit der höchsten Inflationsrate bei den nominalen Lebensmittelpreisen an, so die Weltbank.



In Zeiten der Not sind die Libanesen oft auf gemeinschaftsbasierte Netzwerke angewiesen. Aber selbst diese Möglichkeiten sind durch den wirtschaftlichen Würgegriff verschwunden.



Seit 2006 hat Israel wiederholt geschworen, dass die Reaktion auf einen weiteren Krieg der Hisbollah katastrophal ausfallen würde. Der nationale Sicherheitsberater des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, Tzachi Hanegbi, wiederholte diese Warnung am 14. Oktober und erklärte, dass verstärkte Aktivitäten der Hisbollah zur „Zerstörung des Libanon“ führen würden.



Mousa Abu Marzook, Mitglied des politischen Büros der Hamas, sagte dem panarabischen Medienkanal Orient am 16. Oktober, dass es „leider keine Koordination“ mit der Hisbollah gebe. Marzouq forderte die Hisbollah auf, ihre Angriffe zu verstärken. „Wir hatten erwartet, dass das Engagement am [7. Oktober] viel größer sein würde als das, was jetzt stattfindet“, sagte er, „und wir fordern sie zu weiterer Beteiligung auf.“



Je mehr Tage vergehen, ohne dass sich Nasrallah öffentlich äußert, desto bemerkenswerter wird sein Schweigen, das selbst bei Anhängern, die seine Aufrufe zum unerschütterlichen „Widerstand“ gegen Israel unterstützen, für Unmut sorgt. Am 21. Oktober sagte der stellvertretende Parteichef Naim Qassem, seine Partei sei sich der Appelle bewusst, sich nicht „in größerem Umfang an der Widerstandsoperation“ zu beteiligen.



„Sie wollen, dass die Antwort lautet: ‚Wir haben damit nichts zu tun‘“, sagte er in einer Rede bei der Beerdigung eines Hisbollah-Mitglieds und bezog sich dabei auf die Unterstützung für Gaza und die Hamas. „Aber wir sagen ihnen immer, dass wir involviert sind und dass wir Teil dieses Kampfes sind. Sollten Ereignisse eintreten, die ein stärkeres Engagement der Gruppe erfordern, so sagte er: „Wir werden das tun.“

Krieg in Israel: Beim Einmarsch der Bodentruppen im Gazastreifen wird die Terrormiliz aktiv

Die Hisbollah hat eine „schrittweise Eskalation mit den israelischen Streitkräften“ eingeleitet, sagte Mohanad Hage Ali, ein in Beirut ansässiger Mitarbeiter des Carnegie Middle East Center. „Heute gelten die Einsatzregeln innerhalb einer begrenzten geografischen Region.“ Er geht jedoch davon aus, dass die Hisbollah ihre Angriffe ausweiten wird, wenn die israelischen Bodentruppen in großer Zahl in den Gazastreifen vorrücken.

Die Hisbollah hat diesen Konflikt eindeutig als existenziell angesehen“, sagte er. „In Anbetracht dieser Sichtweise besteht ihr einziger Weg darin, allmählich zu eskalieren und zu versuchen, einen größeren Konflikt zu vermeiden.



In den vergangenen Wochen hat die Hisbollah Videos verbreitet, die angeblich zeigen, wie ihre Scharfschützen Überwachungskameras beschießen und Raketen Stellungen der Armee innerhalb Israels in die Luft jagen. Bei israelischen Angriffen im Libanon wurden nach Angaben der Gruppe mindestens 51 Menschen getötet, darunter 47 Hisbollah-Kämpfer. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden im Norden mindestens fünf Israelis getötet, darunter drei Soldaten bei einem Schusswechsel mit einem Hisbollah-Kämpfer, der über die Grenze eingedrungen war.



Ein westlicher Beamter erklärte gegenüber der Washington Post, dass man mit libanesischen Beamten und der Hisbollah Kontakt aufgenommen und sie gebeten habe, „jede Art von Eskalation an der Grenze zu unterlassen und den Libanon generell aus dem Konflikt im Gazastreifen herauszuhalten“.

Der Libanon und seine Bevölkerung könnten sich „angesichts des Zusammenbruchs des Staates und der katastrophalen wirtschaftlichen Lage keinen neuen Konflikt leisten“, sagte der Beamte, der wegen des sensiblen Charakters der Gespräche anonym bleiben wollte.



Im Jahr 2006 führten Hisbollah-Mitglieder einen Überfall auf Israel durch und entführten zwei Soldaten. Israel griff daraufhin den Flughafen von Beirut an, belagerte seine Seehäfen und erklärte den Luftraum für geschlossen.



Pulverfass Nahost: 50.000 Menschen sind aus dem Libanon geflohen – nach Syrien

Mehr als 50.000 Menschen flohen aus dem Libanon nach Syrien, wo die Regierung Schulen zur Aufnahme der Flüchtlinge öffnete und Dorfbewohner ihre Häuser als vorübergehende Unterkünfte zur Verfügung stellten. Während die Bombardierungen im Süden und in Beirut zunahmen, machten sich weitere Menschen auf den Weg in die nördlichen Landesteile und beherzigten die israelischen Warnungen, nach Norden zu gehen.



Heute könnte es sich das vom Krieg zerrissene Syrien nicht leisten, Flüchtlinge aufzunehmen. Es gibt auch keine Garantien dafür, dass man in Syrien, das häufig von israelischen Angriffen heimgesucht wird, Sicherheit finden könnte. Fraktionen innerhalb Syriens haben in den letzten Wochen auch Raketen auf Israel abgefeuert. Als Reaktion darauf hat Israel die beiden großen Flughäfen des Landes, in Damaskus und Aleppo, angegriffen und beide zweimal außer Gefecht gesetzt.



Im Libanon wurden bereits fast 20.000 Menschen aus dem Süden des Landes vertrieben, Tausende von ihnen schlafen in Schulen, die eilig für ihre Aufnahme vorbereitet wurden.



„Der offizielle Libanon will keinen Krieg“, sagte Informationsminister Ziad Makary in einem Fernsehinterview. „Aber wir sind uns bewusst, dass die Front jeden Moment explodieren kann.“

