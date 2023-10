Nach dem Hamas-Angriff und Israels Reaktion: Menschen im Gazastreifen können nicht fliehen

Ein junger Palästinenser weint, nachdem er am Dienstag seinen Vater tot in seinem zerbombten Haus in Gaza-Stadt gefunden hat. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Seit Tagen bombardiert Israel den Gazastreifen mit Luftangriffen. Für die Bewohner ist das ein Horror. Ein Entkommen ist nicht möglich.

Gaza - Sa‘ed Darabeh war auf dem Weg ins Krankenhaus, als ein Luftangriff durch sein Viertel fegte und ein Gebäude und einen Markt zerstörte.

Der 29-jährige Arzt schaffte es nicht zur Arbeit. Seine Frau, die ebenfalls Ärztin ist, befand sich in einem anderen Krankenhaus und überlebte, ebenso wie ihr kleiner Sohn, der bei seinen Großeltern war, wie ein Freund der Familie der Washington Post mitteilte.

Bewohner im Gazastreifen können nirgendwo hin

Niemand in der Familie hatte viel Zeit zum Trauern. Darabehs Frau, sein Bruder und seine Mutter, allesamt Mediziner, gingen wieder an die Arbeit. Sein Vater, ebenfalls Arzt, leitete am Dienstag die Gebete im Hof von Darabehs Krankenhaus. Seine Stimme klang vor Schmerz, als er auf seinen ältesten Sohn herabblickte, der in ein weißes Laken gewickelt war.



Als ein anderer Arzt ihn umarmte, wiederholte Darabehs Vater: „Möge Allah deine Kinder beschützen, möge Allah deine Kinder beschützen“, bevor seine Stimme verstummte.



Israel kündigte am Montag eine „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens an, zwei Tage nach einem beispiellosen Angriff militanter Hamas-Kämpfer, die mehr als 1.000 Menschen töteten, viele von ihnen Zivilisten.

„Ihr wolltet die Hölle - ihr werdet die Hölle bekommen“, sagte der israelische General Ghassan Aliyan am Dienstag und deutete damit eine umfassende Invasion des Gazastreifens an, die, wie die Bevölkerung befürchtet, jeden Moment stattfinden könnte.



Israel bombardiert den Gazastreifen seit vier Tagen mit Luftangriffen, bei denen nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mehr als 900 Menschen ums Leben kamen. Die Bewohner, die sich auf einen Bodenangriff gefasst machen, sagen, dass sie nirgendwo hingehen können.



Die Trümmer nach der israelischen Bombardierung des westlichen Gazastreifens am Dienstag. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten wurden mehr als 180.000 Menschen vertrieben, eine Zahl, die noch steigen dürfte.



Die meisten Menschen sind in Schulen untergebracht, die von der UNRWA, dem Hilfswerk der Vereinten Nationen, betrieben werden.



„Die Menschen suchen nach der blauen Flagge - für sie ist das Blau der UNO ein Zeichen der Sicherheit, und sie bringen ihre Familien dorthin“, sagte Tamara al-Rifai, Direktorin für Außenbeziehungen und Kommunikation des UNRWA, gegenüber Al Jazeera.



Obwohl die UN-Gebäude durch internationales Recht vor Angriffen geschützt sind, wurden mindestens 14 UNRWA-Gebäude beschädigt, darunter auch eine Schule, sagte sie.



Leben in Gaza in all seinen Facetten gestört

Die Belagerung und der unaufhörliche Beschuss haben das Leben in Gaza in all seinen Facetten gestört. Mehr als 2 Millionen Menschen leben in dem Streifen, der doppelt so groß wie Washington D.C. ist, aber dreimal so viele Einwohner hat. Achtzig Prozent der Bewohner leben in Armut, und über 90 Prozent haben keinen Zugang zu sauberem Wasser.



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu riet den Bewohnern des Gazastreifens am Sonntag, diesen sofort zu verlassen, „weil wir überall mit Gewalt vorgehen werden“.



Israel hat jedoch den Erez-Übergang, den einzigen Fußgängerweg in den Gazastreifen, geschlossen. Rafah - der einzige funktionierende Grenzübergang zu Ägypten und der einzige Ausweg für die Bewohner des Gazastreifens - wurde wiederholt vom israelischen Militär beschossen, so auch am Dienstag, wodurch die Schließung erzwungen wurde.

Analysten zufolge ist die ägyptische Regierung wahrscheinlich besorgt über die innenpolitischen Folgen eines Massenzustroms von Palästinensern. In seinen ersten Äußerungen zu dem Konflikt am Dienstag sagte Präsident Abdel Fattah el-Sisi, die nationale Sicherheit habe für ihn oberste Priorität, „und ich werde sie unter keinen Umständen vernachlässigen“.



Belagerungsbefehl schneidet Wasser, Strom, Lebensmitteln und Treibstoff ab

Der Belagerungsbefehl des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant schnitt das Wenige an Wasser, Strom, Lebensmitteln und Treibstoff ab, das Israel in den Streifen lässt, wo die Menschen seit 2007 unter einer lähmenden Blockade leben.



Das Internet ist bestenfalls sporadisch verfügbar, ebenso wie Strom und Mobilfunk. Eine Freundin der Familie Darabeh, die aus Sicherheitsgründen anonym bleiben wollte, sagte, sie habe zu viel Angst, ihr Haus zu verlassen.



„Die Angriffe kommen von überall her“, sagte sie. Ihr mouneh, der arabische Begriff für den Vorrat an getrockneten und konservierten Waren, „reicht mir für drei Tage“, sagte sie.



Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben seit Beginn der Luftangriffe mehr als 1.300 Ziele im gesamten Gazastreifen getroffen, darunter Waffenlager und Kommando- und Kontrollzentren der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad. Von den IDF veröffentlichte Videos der Angriffe zeigen Gebäude, die so schnell explodieren, dass sie von oben fast wie blinkende Lichter aussehen. Die Ziele explodieren in Feuerbällen, stürzen ein und verschlucken benachbarte Gebäude.

Eine Großmutter wird am Montag von ihrem Bruder getröstet, nachdem sie ihre beiden Enkelinnen bei einem Luftangriff in Beach Camp, einem Flüchtlingslager westlich von Gaza-Stadt, verloren hat. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Die Angriffe haben massive Zerstörungen entlang der Hauptverkehrsstraßen und in zivilen Gebieten angerichtet. Von lokalen Journalisten gefilmtes und verbreitetes Filmmaterial zeigt ganze Stadtteile in Trümmern und das Stadtzentrum von Gaza in einer grauen Geisterstadt.



Mindestens ein Krankenhaus und ein medizinisches Zentrum wurden durch israelischen Beschuss außer Betrieb gesetzt, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit und fügte hinzu, dass rund ein Dutzend Krankenwagen getroffen wurden und nicht mehr einsatzfähig sind.



Der Arzt Medhat Abbas, Leiter des größten Krankenhauses in Gaza, al-Shifa, sagte gegenüber The Post, dies seien die schlimmsten Bedingungen, die er in Gaza „in meinem ganzen Leben gesehen habe, und ich bin 60 Jahre alt“.



Durch die Angriffe in der Nähe des Krankenhauses seien Fenster herausgesprengt und die Decke der Krankenstation zum Einsturz gebracht worden, sagte Mohammed Zaqout, der Generaldirektor für Krankenhäuser im Gesundheitsministerium von Gaza.



„Kein Krankenhaus ist von den wiederholten Angriffen auf Gaza verschont geblieben“, sagte er in einem Video auf Facebook.



Mehrere Journalisten in der Enklave getötet

Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten sind seit Samstag mindestens sechs Journalisten in der Enklave getötet worden. Hisham al-Nwajha, ein Korrespondent des in Gaza ansässigen Nachrichtenmagazins Khabar Press, hatte auf seiner Facebook-Seite aktuelle Informationen gepostet. Er schwor, dass die Berichterstattung „rund um die Uhr weitergeht und nicht aufhören wird“.



In seinem letzten Beitrag in den frühen Morgenstunden des Dienstags hieß es, dass Luftangriffe auf das Remal-Viertel gerichtet seien. Seine Frau teilte mit, dass ihr Mann verletzt worden sei und sich einer Operation unterziehe.



„Betet für ihn“, forderte sie.



Sein Nachrichtensender gab später bekannt, dass er an seinen Verletzungen gestorben sei. „Mein Bräutigam, mein Leben, die Liebe meines Herzens und der Begleiter meines Weges, hat mich in den Gärten der Glückseligkeit geschlagen“, schrieb seine Frau.



Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Turk bezeichnete die Situation am Dienstag als „Pulverfass“ und forderte einflussreiche Staaten auf, einzugreifen und die Situation zu entschärfen.



„Die Verhängung von Belagerungen, die das Leben von Zivilisten gefährden, indem sie ihnen überlebenswichtige Güter vorenthalten, ist nach dem humanitären Völkerrecht verboten“, sagte Turk in einer Erklärung und fügte hinzu, dass alle Einschränkungen, die nicht durch militärische Notwendigkeit gerechtfertigt werden können, einer kollektiven Bestrafung gleichkommen.



Mkheimer Abusada, ein prominenter politischer Analyst aus Gaza, sagte, er gerate in Panik, wenn die Bombardierungen lauter und näher kämen. Wie die meisten Menschen in Gaza kann er nirgendwo hin.



„Was wir brauchen, ist ein sicherer Durchgang, ein humanitärer Korridor“, sagte er. „Wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand. Sofort. Zwei Stunden. Sechs Stunden. Einen Tag Waffenstillstand.



„Wir können ohne Strom leben. Ohne Treibstoff. Mit wenig Essen. Aber das Wichtigste ist jetzt ein sicheres Gebiet.“



Zur Autorin Sarah Dadouch ist Nahost-Korrespondentin der Washington Post in Beirut. Zuvor war sie als Reuters-Korrespondentin in Beirut, Riad und Istanbul tätig. Miriam Berger in Jerusalem und Claire Parker in Kairo haben zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 11. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.