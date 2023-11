Angriff auf Al-Shifa-Krankenhaus: Viel Fragen bleiben offen

Menschen vor dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, Palästina am 10.10.2023 (Symbolbild). © Tarek Aliyan/SNA/Imago

Die israelischen Anschuldigungen über die Präsenz der Hamas im Shifa und anderen Krankenhäusern gibt es schon lange. Aber gibt es auch Beweise?

Jerusalem – Selten wurde eine Militäroperation gegen ein großes Krankenhaus so deutlich angekündigt. Israelische Beamte behaupten seit Wochen, obwohl sie kaum öffentliche Beweise vorlegen, dass die militante Hamas-Gruppe eine Kommandozentrale unter dem Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen hat – ein Zufluchtsort für Tausende von verängstigten Patienten, überlasteten Ärzten und vertriebenen Zivilisten – was es zu einem legitimen Militärziel macht.

Am Dienstagabend (14. November), wenige Stunden nachdem US-Beamte Israels Behauptungen über militante Aktivitäten im Shifa-Krankenhaus bestätigt hatten, stürmten israelische Truppen den Komplex in einer Aktion, die das Militär als „präzise und gezielte Operation gegen die Hamas in einem bestimmten Gebiet“ bezeichnete. Die Soldaten bewegten sich an der Notaufnahme vorbei und durch die kardiologische Abteilung, während Schüsse fielen und Ärzte durch den Rauch stolperten.

Die nächtliche Operation war der Höhepunkt wochenlanger Mitteilungen israelischer Beamter über die angebliche Infiltration von Krankenhäusern in Gaza durch die Hamas. In Dutzenden von Pressekonferenzen und Medieninterviews haben israelische Beamte wiederholt darauf hingewiesen, dass medizinische Einrichtungen für militärische Zwecke genutzt werden und dass das Shifa das „schlagende Herz“ der Führungsinfrastruktur der Gruppe im nördlichen Gazastreifen ist.

Vieles an dem Überfall auf das Shifa – und das Ausmaß, in dem er diese Behauptungen bestätigt – bleibt unklar.

Krankenhäuser genießen nach dem humanitären Völkerrecht einen geschützten Status, den sie nur dann verlieren, wenn eine Einrichtung von einer Kriegspartei genutzt wird. Selbst dann steht die Versorgung der Patienten an erster Stelle.

„Selbst wenn das Gebäude seinen besonderen Schutz verliert, behalten alle Menschen darin ihren Schutz“, sagte Adil Haque, Juraprofessor an der Rutgers University. „Alles, was die angreifenden Streitkräfte tun können, um die humanitären Funktionen des Krankenhauses aufrechtzuerhalten, müssen sie tun, auch wenn sich irgendwo in dem Gebäude ein Büro befindet, in dem sich vielleicht ein Kämpfer versteckt.“

Israelisches Militär veröffentlicht Videos

Das israelische Militär veröffentlichte am Mittwoch zwei Videos und einige Fotos aus dem Shifa, auf denen Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände der Hamas zu sehen sind, die in dem Gebäudekomplex sichergestellt wurden.

Der Großteil der beiden Videos wurde offenbar in der radiologischen Abteilung des Krankenhauses gedreht, dem sogenannten Prince Nayef Center, das sich neben der Notaufnahme im Herzen des Shifa-Komplexes befindet. In dem längeren Video führt der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte, Jonathan Conricus, in einer einzigen Einstellung durch das Gebäude und hält regelmäßig inne, um zu zeigen, wo die Hamas seiner Meinung nach „Go-Bags“ versteckt hat.

Er versteckt sich hinter einem MRT-Gerät, um den Zuschauern einen Rucksack mit einem AK-Gewehr und Munition zu zeigen. Dann geht er den Flur entlang und hält an einem Schrank inne, in dem vier AK-Selbstladegewehre mit Klappschaft gefunden wurden.

Später von den IDF veröffentlichte Fotos zeigten offenbar die gesamte angebliche Beute, fein säuberlich aufgereiht: Militäruniformen, elf Gewehre, drei Militärwesten, eine mit einem Hamas-Logo, neun Granaten, zwei Korane, eine Kette von Gebetsperlen, eine Schachtel mit Datteln.

Die Washington Post war nicht in der Lage, unabhängig nachzuprüfen, wem die Waffen gehörten oder wie sie in die radiologische Abteilung gelangten.

IDF-Sprecher: „Wir haben bestimmte Dinge gefunden“

„Diese Waffen allein scheinen die militärische Fixierung auf al-Shifa kaum zu rechtfertigen, selbst wenn man das Gesetz beiseite lässt“, sagte Brian Finucane, ein leitender Berater der International Crisis Group und ehemaliger Rechtsberater des Außenministeriums.

Ein weiterer IDF-Sprecher, Richard Hecht, äußerte sich am Mittwoch in einem CNN-Interview zurückhaltend zu den Ergebnissen der Razzia. „Wir haben bestimmte Dinge gefunden“, sagte er. „Das ist alles, was ich zu diesem Zeitpunkt sagen kann.“

Wie der israelische Armeerundfunk berichtete, fanden die IDF-Kräfte keine Anzeichen von Geiseln vor Ort.

Teile des Krankenhauses wurden in vergangenen Konflikten von der Hamas genutzt, so auch 2014, als Amnesty International feststellte, dass Militante verlassene Teile des Komplexes nutzten, um „Verdächtige zu verhaften, zu verhören, zu foltern und anderweitig zu misshandeln, während andere Teile des Krankenhauses weiterhin als medizinisches Zentrum fungierten“.

Ärzte und anderes medizinisches Personal in der Einrichtung haben vehement bestritten, dass sie für militärische Zwecke genutzt wird. Die „Anschuldigungen über das al-Shifa-Krankenhaus sind ein Possenspiel“, sagte Hamas-Sprecher Basem Naim am Mittwoch.

„Ich und meine Kollegen würden unser Leben nicht aufs Spiel setzen, nur weil jemand mit einer Waffe in der Nähe ist“, sagte Ahmed Mokhallalati, ein plastischer Chirurg, der sich am späten Montag noch im Shifa aufhielt. „Hier sind nur Zivilisten.“

Ärzte blieben im Krankenhaus

Ein ständiger Strom von Fotos, Videos und Sprachnotizen zeigt den Zusammenbruch des Krankenhauses seit Beginn des Krieges. Flure wurden zu Operationssälen, Operationen fanden ohne Anästhesie statt und Frühgeborene wurden aus ihren Inkubatoren geholt. Als der Treibstoff für die Generatoren versiegte und die Lichter ausgingen, waren die Ärzte gezwungen, schwerwiegende Entscheidungen darüber zu treffen, wen sie retten sollten.

Seit Wochen hat Israel die Zivilbevölkerung und das medizinische Personal aufgefordert, das Shifa zu evakuieren. Während Tausende von Vertriebenen dem Aufruf folgten und den langen Marsch nach Süden antraten, weigerten sich die Ärzte, ihre Patienten zu verlassen.

Zweifelhafte Beweise

Andere Krankenhäuser, die nicht mehr in der Lage sind, die Patienten zu versorgen, wurden in den letzten Tagen bereits geräumt, darunter auch das al-Rantisi-Kinderkrankenhaus, von dem das israelische Militär diese Woche zwei Videos und eine Karte veröffentlichte, die seine Behauptung untermauern, dass die Krankenhäuser als Verstecke von Militanten genutzt werden.

Beide Videos zeigen einige der gleichen Räume. Auf dem einen sind Soldaten zu sehen, die Waffen und Rucksäcke voller Bargeld entdecken. In einem anderen führte der IDF-Sprecher Daniel Hagari durch das verlassene Krankenhaus. Beide wurden stark bearbeitet, wobei Hagari gelegentlich mitten im Satz unterbrochen oder verschiedene Aufnahmen aneinandergereiht wurden.

Ein Haarband auf dem Boden wurde von Hagari als Beweis dafür angeführt, dass die Hamas Geiseln im Keller des Krankenhauses festgehalten hatte. Auf einem Kalender an der Wand stand „Al-Aqsa-Flut“, der Name der Hamas für den Angriff auf Israel am 7. Oktober. Hagari behauptete, auf dem Kalender seien auch die Namen der Hamas-Kämpfer, die mit der Bewachung der Geiseln beauftragt waren, in arabischer Sprache aufgeführt. Tatsächlich handelte es sich aber nur um die Wochentage.

Immer wieder fällt der Strom aus

Als die israelischen Streitkräfte am frühen Mittwoch in das Shifa einrückten, erklärte Omar Zaqout, der Leiter der Notaufnahme, gegenüber Al Jazeera, dass sich die Situation zu einem „Horror“ entwickelt habe. Es gebe kein Wasser, und immer mehr Patienten würden sterben, da der Strom immer wieder ausfalle.

„Wir spürten, dass sich die Armee dem Krankenhaus näherte, durch die Intensität der Schüsse, die Intensität der Explosionen und die Intensität des Bombardements um das Krankenhaus herum“, sagte er.

Die Washington Post konnte seine Angaben nicht unabhängig überprüfen.

Die USA unterstützen die Behauptungen Israels

Die israelischen Anschuldigungen über die Präsenz der Hamas im Shifa und anderen Krankenhäusern begannen in den ersten Tagen des Krieges. Am 27. Oktober hielt die IDF eine Pressekonferenz zu diesem Thema ab. „Heute werde ich Geheimdienstinformationen bekannt geben, die beweisen, dass die Hamas Krankenhäuser als Terrorinfrastrukturen nutzt“, sagte Hagari. Er behauptete, dass sich im Shifa eine riesige Kommandozentrale der Hamas befinde, die über geheime Eingänge zu unterirdischen Tunneln zugänglich sei.

Dann zeigte er ein animiertes Video von dem, was sich angeblich unter der Einrichtung befand - maskierte Kämpfer patrouillierten auf einer Ebene, die mit mehreren Büros weiter unter der Erde verbunden war. „Dies ist nur eine Veranschaulichung; wir werden hier nicht das wahre Material zeigen, das wir in Händen haben“, sagte Hagari und fügte hinzu, dass die Informationen mit Verbündeten geteilt worden seien.

Am Wochenende haben US-Beamte Israels Behauptungen über die Krankenhäuser im Großen und Ganzen unterstützt, aber Details vermieden: „Ohne auf dieses spezifische Krankenhaus oder diese spezifische Behauptung einzugehen, ist dies die Erfolgsbilanz der Hamas“, sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Sonntag gegenüber CNN.

Am Montag sagte Präsident Biden auf die Frage nach Shifa, dass Krankenhäuser „geschützt werden müssen“.

Am Dienstagnachmittag änderte sich die Haltung der Regierung: „Wir haben Informationen, die bestätigen, dass die Hamas dieses bestimmte Krankenhaus für einen Kommando- und Kontrollmodus nutzt“, sagte der Sprecher der nationalen Sicherheit, John Kirby, gegenüber Reportern an Bord der Air Force One und berief sich dabei auf freigegebene Geheimdienstinformationen. „Das ist ein Kriegsverbrechen.“

Stunden später drangen israelische Truppen in Shifa ein.

„Wir hielten es für wichtig, der Welt genau zu zeigen, was die Hamas tut“, erklärte ein US-Beamter am Mittwoch die Entscheidung, die Geheimdienstinformationen freizugeben. Der Beamte sprach unter der Bedingung der Anonymität, um eine sensible Angelegenheit zu besprechen.

„Das bedeutet nicht, dass wir militärische Maßnahmen im Krankenhaus wollen“, sagte der Beamte. „Ganz im Gegenteil. Wir wollen keine Luftangriffe auf Krankenhäuser [oder] Feuergefechte innerhalb von Krankenhäusern.“

Kirby sagte am Mittwoch, dass die amerikanischen Erklärungen in der Nacht zuvor kein grünes Licht für die israelische Operation in Shifa gegeben hätten: „Wir haben ihren militärischen Operationen rund um das Krankenhaus nicht zugestimmt - so wie wir auch ihren anderen taktischen Operationen nicht zustimmen.“

Experten bezeichneten die Strategie der Regierung Biden als bemerkenswert. „Dass die USA im Vorfeld einer möglichen Militäroperation Geheimdienstinformationen freigeben oder diese Operation in irgendeiner Weise rechtfertigen, sei „höchst ungewöhnlich“, sagte Finucane.

Die israelische Regierung bestand darauf, dass die Operation im Shifa-Krankenhaus im Einklang mit internationalem Recht durchgeführt wurde, da die Truppen die Hamas im Voraus gewarnt hatten, dass sie alle Positionen innerhalb des Krankenhauses räumen müsse.

„Diese Frist ist abgelaufen und das Krankenhaus hat seinen Schutzstatus verloren“, sagte Sprecher Eylon Levi am Mittwoch.

Wissenschaftler erklärten jedoch, dass das internationale Recht so nicht funktioniert. „Krankenhäuser verlieren nur dann ihren besonderen Schutz, wenn sie dazu benutzt werden, dem Feind schadende Handlungen zu begehen“, sagte Haque. „Eine frühere Nutzung oder eine mögliche zukünftige Nutzung reicht nicht aus. Wenn also die Hamas einen Teil des Krankenhauses in der Vergangenheit genutzt hat, ihn aber vor dem Angriff der IDF aufgegeben hat, würde der Schutz des Krankenhauses wieder in Kraft treten.“

Es bestand kein Zweifel, dass das Krankenhaus bis zum Einmarsch der israelischen Streitkräfte als Erstversorgungszentrum gedient hatte. Am Dienstag zeigten Fotos des Krankenhauspersonals 36 Frühgeborene, die aus ihren Brutkästen genommen wurden, nachdem der Treibstoff ausgegangen war, und deren Brustkorb nicht breiter als eine Tüte Zucker war. Drei von ihnen sind bereits gestorben, so die Mediziner.

Die Überlebenden waren zum Wärmen zusammengelegt worden. Sie schienen in die grünen Kittel der Ärzte eingewickelt worden zu sein.

Kelly berichtete aus Washington. Ellen Nakashima in Washington, Sarah Dadouch in Beirut sowie Miriam Berger und Steve Hendrix in Jerusalem trugen zu diesem Bericht bei.

