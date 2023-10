UN-Friedenstruppen bereiten sich auf größeren Krieg vor

Von: Erkan Pehlivan

UN-Friedenstruppen an der israelisch-libanesischen Grenzen warnen vor einer neuen Front zwischen den beiden Staaten. Hisbollah-Milizen hatten zuvor versucht, nach Israel einzudringen.

Beirut – Nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel mit rund 900 Toten droht im Nahen Osten ein Flächenbrand. UN-Friedenstruppen (UNIFIL) an der israelisch-libanesischen Grenze zufolge gibt es beunruhigende Entwicklungen. Einem Bericht des US-Nachrichtenmagazins Newsweek zufolge droht eine neue Front an der israelischen Nordgrenze. Immer wieder war es hier nach dem Angriff auf Israel durch die Terrororganisation Hamas zu gegenseitigem Beschuss zwischen israelischem Militär und der islamistischen Hisbollah-Miliz gekommen.

Feuergefechte zwischen Israel und Hisbollah

„Die Ereignisse der letzten Tage sind äußerst besorgniserregend, und wir beobachten die Situation entlang der Blauen Linie weiterhin“, erklärte der Sprecher der UN-Friedenstruppen im Libanon, Andrea Tenenti, gegenüber Newsweek. „Wir haben Feuergefechte zwischen der libanesischen und der israelischen Seite erlebt, die glücklicherweise nicht zu einem umfassenden Konflikt eskaliert sind“.



Offenbar hat es Infiltrationsversuche der Hisbollah nach Israel gegeben. Die israelische Armee teilte mit, ihre Soldaten hätten mehrere bewaffnete Verdächtige getötet, die die Grenze vom Libanon aus überquert hätten, und israelische Hubschrauber hätten Ziele in dem Gebiet angegriffen. Zwar leugnete die vom Iran unterstützte Hisbollah zunächst jede Beteiligung an Zwischenfällen an der Grenze, behauptete aber später israelische Militärkasernen angegriffen zu haben, nachdem drei Hisbollah-Mitglieder bei israelischen Angriffen auf libanesischem Boden getötet wurden.

UN-Friedenstruppen sichern die libanesische Grenze zu Israel. © dpa/Marwan Naamani

Am Montag (8. Oktober) hatte der Sprecher des israelischen Militärs, Major Liad Diamond, die Hisbollah und andere iranische Verbündete in der Region gewarnt. „Jeder hier in Israel ist jetzt sehr wachsam. Das israelische Militär ist in höchster Alarmbereitschaft“, sagte Diamond. „Wir befinden uns im Krieg, alle unsere Verteidigungssysteme sind eingeschaltet.“ israelische Bewohner der Grenzregion

Beck warnt vor massiver Eskalation wegen Hisbollah

Unterdessen warnt auch der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, vor der Gefahr einer Eskalation des Konflikts durch ein massives Eingreifen der Hisbollah-Miliz im Libanon. „Eine militärische Auseinandersetzung mit der Hisbollah wäre für Israel von einer ganz anderen Dimension - nämlich existenziell. Das könnte Menschenleben in einem unvorstellbaren Ausmaß fordern und muss dringend abgewendet werden.“ Er setze insofern auf die „Macht der Diplomatie, als sie Kanäle zu gesprächsbereiten, einsichtigen Kräften eröffnen und den Dialog im Fluss halten“ könne. Aber: „Die Völkergemeinschaft muss klarmachen, dass sie die Konfliktpolitik Irans nicht hinzunehmen bereit ist.“

10.000 UN-Friedenstruppen sollen Krieg an israelisch-libanesischer Grenze verhindern

UNIFIL hat die Aufgabe, einen Konflikt zwischen dem Libanon und Israel zu verhindern. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Stabilität in der Region. Wir haben unsere Verbindungs- und Koordinierungsmechanismen auf allen Ebenen voll eingesetzt, um Missverständnisse zwischen Libanon und Israel zu vermeiden, die zu einer Eskalation des Konflikts führen könnten. Die UNIFIL wurde vor etwa 45 Jahren gegründet und hat bislang zwei große Kriege zwischen Israel und dem Libanon überstanden. Die Hisbollah steht an vorderster Front bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten. Heute zählt die UNIFIL rund 10.000 Soldaten aus 49 Ländern in ihren Reihen. (erpe/dpa)