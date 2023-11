Israel-Gaza-Krieg: Al-Shifa-Klinik „von allen Seiten belagert“ – Netanjahu verteidigt Angriff

Arbeiter und Schaulustige am Ort eines Angriffs auf das Haus der Familie Al-Najjar östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen am Sonntag. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Das größte Krankenhaus im Gazastreifen verwandelt sich in eine Kampfzone, während Zehntausende Zivilisten fliehen.

Jerusalem – Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu verteidigte am Sonntag (12. November) den Angriff seines Militärs auf den nördlichen Gazastreifen, während die Vereinigten Staaten ihren Unmut über die angegriffenen Krankenhäuser zum Ausdruck brachten und internationale Kritik über die steigende Zahl der zivilen Todesopfer laut wurde.

Die israelischen Streitkräfte gingen „so schnell wie möglich, aber auch so vorsichtig wie möglich vor, weil wir die Zahl der zivilen Opfer und die Zahl der Opfer auf unserer Seite so gering wie möglich halten wollen“, sagte Netanjahu gegenüber NBC News. „Wir haben keinen Kampf mit Patienten oder Zivilisten.“

Doch das größte Krankenhaus des Gazastreifens, al-Shifa, hat sich in den letzten Tagen in eine Kampfzone verwandelt. Die Kämpfe haben Zehntausende von Zivilisten dazu gebracht, sich auf einen gefährlichen, stundenlangen Marsch in den Süden zu begeben. Die Szenen erinnern an die Massenvertreibung von Palästinensern während des arabisch-israelischen Krieges von 1948 - bekannt als die Nakba oder „Katastrophe“.



Rund 10.000 Vertriebene und 1.500 Patienten waren am Sonntag immer noch im Shifa-Krankenhaus eingeschlossen, so Munir al-Bursh, Generaldirektor des Gesundheitsministeriums von Gaza, der sagte, das Krankenhaus werde von den israelischen Streitkräften „von allen Seiten belagert“. „Die kommenden Stunden sind sehr gefährlich“, sagte Bursh.

Netanjahu: Bodenoffensive „verringert Zahl der zivilen Opfer“

Nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums sind in dem seit gut einem Monat andauernden Krieg mehr als 11.000 Palästinenser getötet worden, viele von ihnen durch israelische Luftangriffe. Israel hat geschworen, die Hamas zu vernichten, nachdem militante Kämpfer am 7. Oktober weite Teile Südisraels überrannt und dabei etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 230 als Geiseln genommen hatten.



Die Ende letzten Monats gestartete israelische Bodenoffensive, bei der Panzer tief in den Gazastreifen vorgedrungen sind, „verringert tatsächlich die Zahl der zivilen Opfer, weil die Zivilbevölkerung unserer Aufforderung folgt, den Gazastreifen zu verlassen“, sagte Netanjahu.



Die israelischen Streitkräfte erklärten, ihre Soldaten hätten am Sonntag einen Durchgang geöffnet und gesichert, damit Zivilisten die Krankenhäuser Shifa, Rantisi und al-Nasr in Gaza-Stadt verlassen konnten.



Rantisi und Nasr, beides Kinderkrankenhäuser, sind jetzt leer. Die letzten Ausharrenden in Rantisi verließen das Krankenhaus am Sonntag, einen Tag nachdem das Personal von Nasr Patienten und Vertriebene „unter der Bedrohung durch [israelische] Waffen und Panzer“ evakuiert hatte, so der Direktor von Nasr, Bakr Qaoud, gegenüber der Washington Post. Die Post konnte weder seinen Bericht noch den der IDF unabhängig überprüfen.

Israel weist Forderungen nach Waffenstillstand weiter zurück

Israel hat zwar täglichen Kampfpausen zugestimmt, um Evakuierungen zu ermöglichen, hat jedoch Forderungen nach einem Waffenstillstand zurückgewiesen. Während die Kämpfe zwischen den israelischen Streitkräften und den Hamas-Kämpfern am Sonntag in Gaza-Stadt tobten, gingen den in ihren Häusern eingeschlossenen Zivilisten die Lebensmittel und das Wasser aus.



Ein dreifacher Vater aus dem Viertel Tel al-Hawa brach am Sonntag am Telefon zusammen, als The Post ihn bat, zu beschreiben, wie es seinem 10-jährigen Sohn ergangen war. Der Junge wurde getötet, nachdem eine Rakete am Samstagnachmittag in der Küche ihres Hauses eingeschlagen war. Sein Leichnam befinde sich noch immer bei der Familie, sagte der Vater, weil sie keine sichere Möglichkeit hatten, ihn zu begraben.



Der Vater, der zum Schutz seiner Sicherheit anonym bleiben wollte, sagte, er und seine Frau seien bei dem Angriff verletzt worden, hätten aber keinen Zugang zu medizinischer Versorgung gehabt.



Krankenhaus nicht mehr betriebsbereit

Hilfsorganisationen und medizinisches Personal in den wenigen verbliebenen Krankenhäusern im nördlichen Gazastreifen erklärten, auch sie seien durch die Kämpfe eingeschlossen und ohne Strom.



Das al-Quds-Krankenhaus in Gaza-Stadt sei nicht mehr betriebsbereit, teilte die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft, die es betreibt, am Sonntag mit. „Die Einstellung der Dienste ist auf das Ende des verfügbaren Treibstoffs und den Stromausfall zurückzuführen“, erklärte die Organisation.

Im Shifa-Krankenhaus sagte Bursh, die israelischen Angriffe hätten elektrische Generatoren, Wasserbrunnen, einen Teil der Intensivstation, ein Stockwerk der Entbindungsklinik und eine Sauerstoffstation getroffen. Drei der 38 Frühgeborenen des Krankenhauses seien seit Samstag gestorben, sagte er. „Die übrigen haben schwere Komplikationen durch Erbrechen, Durchfall und Erkältungen“, sagte er.



Die IDF hat bestritten, das Krankenhaus angegriffen oder Zivilisten angegriffen zu haben. Sie erklärte, sie kämpfe gegen militante Kämpfer in der Umgebung von Shifa, und das Krankenhaus befinde sich über einem militärischen Hauptquartier der Hamas.



The Post kann die Behauptungen der IDF über das Shifa nicht unabhängig überprüfen oder die Quelle der Angriffe auf die Einrichtung bestätigen.



António Guterres mit scharfer Kritik an Israel

Netanjahu sagte am Sonntag, die Behörden des Gazastreifens hätten das Angebot Israels vom Samstagabend abgelehnt, das Shifa mit „genügend Treibstoff zu versorgen, um das Krankenhaus zu betreiben, die Brutkästen zu betreiben und so weiter“.



Bursh bestätigte, dass die Gesundheitsbehörden das Angebot mit der Begründung abgelehnt hatten, es handele sich nur um einen Bruchteil der 10.000 Liter Treibstoff, die das Krankenhaus pro Tag benötigt.



Dutzende von Leichen lägen vor dem Krankenhaus, sagte Bursh, da das Personal sie nicht sicher abholen könne. Andere verfaulten in der Leichenhalle, die nicht mehr gekühlt wird.



In einem Interview mit CNN sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Sonntag, dass Netanjahus Behauptungen, Israel halte sich an die internationalen Gesetze für Konflikte, „einfach nicht wahr“ seien und dass der humanitäre Grundsatz des Schutzes von Zivilisten „nicht eingehalten wird“.



USA: „Keine Feuergefecht in einem Krankenhaus“

Obwohl die Regierung Biden die israelischen Kriegsanstrengungen unterstützt, haben Beamte das Land auch aufgefordert, die Zahl der zivilen Todesopfer zu verringern. „Das Entscheidende für die Vereinigten Staaten ist, dass wir keine Feuergefechte in einem Krankenhaus sehen wollen“, sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, am Sonntag gegenüber CNN.

„Wir wollen nicht, dass unschuldige Patienten, die krank oder verwundet sind, im Kreuzfeuer verletzt oder getötet werden“, sagte er. „So sehen wir diese Angelegenheit, und so kommunizieren wir mit unseren israelischen Gesprächspartnern“.



Netanjahu bekräftigte am Sonntag seine Entschlossenheit, den Krieg fortzusetzen. Auf die Frage, ob Israel ohne weltweite Unterstützung erfolgreich sein könne, sagte er dem Sender NBC: „Wir werden diesen Krieg gewinnen. Wir haben keine andere Wahl.“



Er sprach von einer „Allianz für den Frieden“, die „Israel, die Vereinigten Staaten, die gemäßigten arabischen Staaten und den Rest der zivilisierten Welt umfasst“.



Zu den Autoren Claire Parker ist die Leiterin des Kairoer Büros der Washington Post und leitet die Berichterstattung über Nordafrika und den Jemen. Miriam Berger berichtet für die Washington Post aus Washington, D.C. über Auslandsnachrichten. Bevor sie 2019 zur Post kam, lebte sie in Jerusalem und Kairo und berichtete freiberuflich aus dem Nahen Osten sowie aus Teilen Afrikas und Zentralasiens.

Die Krankenhäuser im Süden des Landes, die bereits überfüllt sind und nur über begrenzte Ressourcen verfügen, sind für die Aufnahme weiterer Menschen schlecht gerüstet. Nur zwei Krankenhäuser in der Region sind in der Lage, komplexe Verletzungen zu behandeln, und sie haben bereits Probleme, die Verletzten im zentralen und südlichen Gazastreifen zu versorgen, sagte Fikr Shalltoot, Gaza-Programmmanager der gemeinnützigen Organisation Medical Aid for Palestinians, gegenüber The Post.



Im Abu Youssef El-Najar Hospital, einer kleinen medizinischen Einrichtung in der südlichen Stadt Rafah, gibt es nur begrenzte Mengen an Strom, Gas, Medikamenten oder Wasser, so ein Arzt gegenüber The Post, der anonym bleiben wollte, da er nicht befugt ist, mit der Presse zu sprechen. Das Krankenhaus verfüge nur über 18 Dialysegeräte, um mehr als 200 Patienten zu versorgen, sagte er.



„Die Zahl der Verwundeten nimmt zu und die Leistungen nehmen ab“, sagte er. „Ich bin wirklich erschöpft. Die Situation ist hoffnungslos.“



Harb berichtete aus London und Mahfouz aus Kairo. Hazem Balousha in Amman, Sarah Dadouch in Beirut, Jennifer Hassan und Leo Sands in London, Kelly Kasulis Cho in Seoul und Mariana Alfaro in Washington haben zu diesem Bericht beigetragen.

