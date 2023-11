Israel ordert 24.000 Sturmgewehre – doch rechtsextremer Minister lässt US-Politik zögern

Von: Stefan Schmid

Im Angesicht des Krieges will Israel sein Waffenarsenal aufstocken. Ein rechtsextremer Politiker ruft bei Wunsch-Lieferant USA jedoch Zweifel hervor.

Washington/Tel Aviv – Im immer weiter fortschreitenden Israel-Krieg ist trotz ständig neuer Entwicklungen keine baldige Waffenruhe absehbar. Dies spiegelt sich auch in den für Aufruhr sorgenden Äußerungen des rechtsextremen Ministers für Kulturerbe, Amichai Elijahu, wider, der einen Atomschlag ins Spiel brachte. Elijahu ist jedoch nur einer von vielen Hardlinern in der Partei Otzma Jehudit, zu der mit Itamar Ben-Gvir auch der Minister für Nationale Sicherheit Israels gehört.

USA hat Sicherheitsbedenken bei Waffenlieferung an Israel

Die israelische Regierung hat einen Antrag auf 24.000 Sturmgewehre verschiedener Modelle bei der US-Regierung gestellt. Zum Großteil soll es sich dabei um M4- und MK18-Gewehre vom Hersteller Colt Defense handeln. Ein Teil der Waffen ist dabei wohl schon für die Lieferung bereit, ein anderer Teil müsse hingegen noch produziert werden.

Im von der New York Times veröffentlichten Bericht werden jedoch auch die Bedenken der USA geschildert. Eine Zustimmung des US-Außenministeriums ist demnach keine reine Formalität. So hätten informierte Kongressausschüsse sowie einzelne Mitarbeiter des Ministeriums Sicherheitsbedenken angemeldet. Dabei soll es sich in erster Linie um Beamte handeln, welche sich vorrangig mit Menschenrechtsfragen beschäftigen.

Weitere Gewalt israelischer Siedler befürchtet

Konkret richtet sich die Befürchtung darauf, dass israelische Siedler im Westjordanland an die Waffen kommen könnten und damit auch dort die Gewalt weiter zunehmen könnte. Seit dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober sind mehr als 150 Palästinenser im Westjordanland getötet worden. Nicht alle Toten sind auf Aktionen des israelischen Militärs zurückzuführen, sondern auch auf Attacken durch extreme, bewaffnete Siedler.

Ein Verfechter der radikalen Siedlungspolitik ist der rechtsextreme Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Schon vor dem 7. Oktober fiel Ben-Gvir häufig mit Provokation sowie Beleidigungen gegenüber Muslimen auf und wurde darüber hinaus mehrmals wegen Verhetzung verurteilt. Außerdem sicherte sich der Minister Anfang April die Möglichkeit, eine Nationalgarde aufzustellen, von der befürchtet wird, dessen private Miliz werden zu können.

Nun ist Ben-Gvir einer der Personen, die darüber entscheiden, an welche israelischen Gruppen Waffen verteilt werden. Vor einem Monat kündigte Ben-Gvir noch an, Siedlungen großflächig bewaffnen zu wollen. Ein Vorhaben, das die Vereinigten Staaten ungern mit der Freigabe von Waffen unterstützen wollen würden.

Rechtsextremer Antreiber im Kabinett von Benjamin Netanjahu: Itamar Ben-Gvir während einer Pressekonferenz im Januar 2023. Thema war die Stärkung der israelischen Polizeikräfte. © IMAGO / ZUMA Wire

Gespräche zwischen den Ländern laufen im Hintergrund

Damit sich die Befürchtungen der US-Beamten nicht erfüllen, werden im Hintergrund ausführliche Gespräche geführt. Jessica Lewis, stellvertretende Sekretärin im Büro für politisch-militärische Angelegenheiten, bestätigte gegenüber der New York Times, dass bereits Fortschritte gemacht worden seien. „Wir haben von den Israelis die Zusicherung erhalten, dass diese Waffen nur an von der INP (Anm.: Israelische National-Polizei) kontrollierte Einheiten gehen werden“, so Lewis.

Sollte diese Zusage so umgesetzt werden, könnte damit tatsächlich verhindert werden, dass die Waffen im Westjordanland eingesetzt werden, denn die INP ist dort offiziell nicht aktiv. Allerdings besteht die Institution neben hauptamtlichen Kräften auch aus Freiwilligen, die somit auch aus Siedlungsgebieten kommen können. Darüber hinaus ist die INP dem Ministerium für Nationale Sicherheit und damit Ben-Gvir unterstellt, der trotz vorher getroffener Abmachungen seinen Ankündigungen Taten folgen lassen könnte. (sch)