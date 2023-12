Israel setzt „dumme Bomben“ im Krieg gegen die Hamas ein

Palästinenser inspizieren diese Woche die Schäden an einem Familienhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Erkenntnisse des US-Geheimdienstes über den Einsatz ungelenkter Bomben im Gazastreifen belasten die Beziehungen zwischen den USA und Israel.

Washington DC – Fast die Hälfte der Munition, die Israel seit Beginn des Krieges im Gazastreifen eingesetzt hat, waren ungelenkte, Bomben. Dies geht aus einer Bewertung des US-Geheimdienstes hervor, die nach Ansicht einiger Waffenexperten die enormen zivilen Opferzahlen des Konflikts erklärt. Die Enthüllung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem amerikanische und israelische Regierungsmitarbeiter ihre Gespräche über die Abfolge der militärischen Operationen in dem zweimonatigen Konflikt intensivieren.

Die israelischen Streitkräfte haben seit dem 7. Oktober mehr als 29.000 Einheiten Luft-Boden-Munition auf die palästinensische Enklave abgefeuert, und nur 55 bis 60 Prozent davon waren präzisionsgelenkt, so eine neue Einschätzung des Office of the Director of National Intelligence. Bei dem Rest handelte es sich um sogenannte „dumme Bomben“, sagten zwei mit der Bewertung vertraute Personen, die anonym über die Angelegenheit sprachen.

„Dumme Bomben“ fordern Opfer unter der Zivilbevölkerung

Über den Einsatz so vieler ungelenkter Bomben im Krieg in Israel hatte zuerst CNN berichtet. Die Berichte geben humanitären Gruppen und anderen Anlass zur Besorgnis. Innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten werden die Forderung an Washington immer lauter, jede weitere Militärhilfe für Israel von der sofortigen Reduzierung der Zahl der zivilen Todesopfer abhängig zu machen.

Die Regierung Biden hat solche Forderungen bisher zurückgewiesen, da sie eine Gegenreaktion der Republikaner und politische Angriffe von mächtigen pro-israelischen Lobbyorganisationen fürchtet. Stattdessen hat sie versucht, die israelische Regierung durch Besuche auf hoher Ebene dazu zu bewegen, den Schwerpunkt ihrer Militärkampagne zu verschärfen. Dazu gehörten auch Treffen zwischen dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu am Donnerstag in Tel Aviv. Die IDF reagierten nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den letzten zwei Monaten im Gazastreifen fast 18.800 Menschen getötet und fast 51.000 verwundet. Nach internationalem Recht gelten Waffen als wahllos, wenn sie nicht auf militärische Ziele gerichtet werden können.

Israel habe „sehr, sehr große Waffen“

„Es ist unter den besten Umständen schwierig, zwischen militärischen Zielen und Zivilisten zu unterscheiden“, sagte Brian Castner, leitender Krisenberater und Waffensachverständiger bei Amnesty International. „Daher sollte das israelische Militär nach den grundlegenden Regeln der Diskretion die präzisesten Waffen einsetzen, die es zur Verfügung hat, und die kleinste Waffe verwenden, die für das Ziel geeignet ist.“ Israel habe „sehr, sehr große Waffen“ eingesetzt, sagte Castner. „Und wenn man diese in einem dicht besiedelten Gebiet einsetzt, ist es viel wahrscheinlicher, dass man Zivilisten in der Nähe tötet, selbst wenn man sein gültiges militärisches Ziel trifft.“

In einigen Fällen sei Israels Einsatz von ungelenkter Munition weniger problematisch als in anderen, sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter US-Beamter. Der Beschuss von Tunneleingängen oder Gebäuden in weniger bevölkerten Gebieten, bei dem israelische Flugzeuge in niedriger Höhe fliegen und ihre Ladung aus nächster Nähe abwerfen – eine Taktik, die als „Sturzflugmunition“ bekannt ist – wird von der Regierung Biden als vertretbarer angesehen.

Insgesamt hält die Regierung jedoch die Zahl der zivilen Opfer für inakzeptabel hoch und hat die Israelis zu größerer Vorsicht angehalten. Bei einem kürzlichen Besuch in Israel sagte Außenminister Antony Blinken den israelischen Beamten, sie hätten nur noch Wochen, nicht Monate Zeit, um die Kämpfe in ihrem derzeitigen Tempo fortzusetzen, so ein mit der Angelegenheit vertrauter US-Beamter.

Biden gegen „wahllose Bombardierungen“

Anfang dieser Woche sagte Präsident Joe Biden bei einer Spendengala, dass „die wahllosen Bombardierungen, die im Gazastreifen stattfinden“, Israel die Unterstützung in der ganzen Welt kosten würden. Kirby sagte, die Äußerungen des Präsidenten spiegelten „die Realität der weltweiten Meinung wider, die auch wichtig ist“.

Die internationale Verurteilung und die Besorgnis über das Ausmaß der Opfer im Gazastreifen nehmen zu. Am Dienstag stimmten 153 Nationen für eine Resolution der UN-Generalversammlung, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wird - ein Anstieg von mehr als 30 Stimmen seit einem ähnlichen Antrag Ende Oktober.

Zu den Autoren John Hudson ist Reporter bei The Washington Post und berichtet über das Außenministerium und die nationale Sicherheit. Er gehörte zu dem Team, das für die Berichterstattung über die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in die Endrunde des Pulitzer-Preises für Öffentlichkeitsarbeit kam. Er hat aus Dutzenden von Ländern berichtet, darunter die Ukraine, China, Afghanistan, Indien und Belarus. Victoria Bisset ist Reporterin für aktuelle Nachrichten im Londoner Büro der Washington Post und berichtet über die dringlichsten und folgenreichsten Ereignisse des europäischen Tages. Louisa Loveluck ist die Leiterin des Büros in Bagdad. Zuvor war sie für die Post in Beirut tätig und arbeitete als Kairo-Korrespondentin für den Daily Telegraph. Karen DeYoung ist Mitherausgeberin und leitende Korrespondentin für nationale Sicherheit bei The Post. In mehr als drei Jahrzehnten bei der Zeitung war sie als Büroleiterin in Lateinamerika und London sowie als Korrespondentin für das Weiße Haus, die US-Außenpolitik und die Geheimdienste tätig.

Auch im Kongress wächst die Enttäuschung, nachdem die Regierung Biden eine sparsam eingesetzte Notstandsregelung in Anspruch genommen hat. Diese ermöglicht es dem Außenministerium, den Verkauf von fast 14.000 Panzergeschossen im Wert von rund 106 Millionen Dollar an Israel zu genehmigen, ohne zuvor die üblichen Prüfungsverfahren des Kongresses zu durchlaufen. Die Gesetzgeber sind auch unzufrieden mit dem Mangel an Informationen, die über US-Waffentransfers veröffentlicht werden, ein Prozess, der ein Maß an Geheimhaltung seitens der Regierung mit sich gebracht hat, das im Widerspruch zu ihrem Ansatz zur Bewaffnung der Ukraine steht.

Einige Experten erklärten, der gemeldete Einsatz von ungelenkter Munition entspreche nicht der Praxis der Vereinigten Staaten. Marc Garlasco, ein ehemaliger Militärberater der Defense Intelligence Agency, sagte, das US-Militär setze „fast ausschließlich“ auf Präzisionsmunition. Dies gelte insbesondere in Konflikten, in denen amerikanische Kommandeure Ziele in städtischen Gebieten verfolgten, so Garlasco, „wegen der Wahrscheinlichkeit ziviler Schäden und der Möglichkeit, das Ziel zu verfehlen“. „Israel verfügt über die technologisch fortschrittlichsten Waffen der Welt, und ihre [präzisionsgelenkte Munition] hat eine Genauigkeit von drei Metern“, sagte er – aber bei ungelenkten Bombardierungen kann die Munition bis zu 30 Meter vom Ziel entfernt landen.

Mick Mulroy, ein Veteran des Marine Corps und der CIA, der später in der Trump-Administration diente, sagte, dass Israel möglicherweise einige der „intelligenten“ Präzisionsbomben in Reserve hält, weil sie teurer und schwieriger zu beschaffen sind. Mulroy, der auf einer Veranstaltung des Nahost-Instituts sprach, sagte, es habe den Anschein, dass Israel bei seinen ersten Operationen im Gazastreifen „mit harter Hand“ vorgegangen sei. Die Vereinigten Staaten, so Mulroy, wären wahrscheinlich konservativer vorgegangen und hätten viele der kritisierten Schüsse nicht abgefeuert“.

Meg Kelly, Dan Lamothe und Maegan Vazquez haben zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 15. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung und gekürzter Version auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.